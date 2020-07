44 panifici al top, 370 indirizzi: ecco “Pane & Panettieri d’Italia” 2021del Gambero Rosso

44 panifici premiati con il massimo punteggio, i “Tre Pani”; la Lombardia è al vertice (con 7 panifici), seguono il Piemonte e il Veneto, con 6, l’Emilia-Romagna, con 5, Lazio, Puglia e Sicilia, con 3; Toscana, Marche e Campania, con 2; Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Sardegna, con 1; a Daniele Marè, del Panificio Marè di Roma, il premio al “Panettiere Emergente”; il Filone al finocchietto selvatico, mandorle d’Avola ed uva passa di Zibibbo di Pantelleria firmato dal Panificio A’ Maidda di Trapani è il “Pane dell’Anno”; a Carlo Eugenio Fiorani di Castelverde (Cremona) il premio “Pane e Territorio”. Ecco “Pane & Panettieri d’Italia” 2021 del Gambero Rosso, che riparte dai grandi panificatori, siano essi i “padri della patria” o giovani che hanno scelto uno dei mestieri più antichi del mondo e s’impegnano per dar vita ad un pane infinitamente buono perché realizzato come natura comanda.

Dal Piemonte alla Sardegna, 370 indirizzi dove trovare, al di là di sperimentazioni e geniali creazioni, un ottimo pane quotidiano. Un pane figlio di lievito madre vivo, di grani antichi selezionati come fior da fiore, di un circolo virtuoso fra mugnai, contadini e panificatori, un pane di filiera. Un prodotto che non costa pochissimo, ma sul quale vale la pena investire, perché investire sul quel pane vuol dire investire sul nostro futuro, sulla nostra salute.

“Negli ultimi mesi ci siamo cimentati con impasti e forni, seguendo i consigli dei maestri panificatori che ci hanno fatto compagnia con i segreti di questa tradizione antica - spiega Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso - e abbiamo imparato a riconoscere ed acquistare il pane di qualità, riavvicinandoci alle botteghe eccellenti delle nostre città. Con questa edizione della guida “Pane & Panettieri d’Italia” vogliamo celebrare nuovamente con entusiasmo il lavoro e i professionisti dell’arte bianca”.

Focus - Premi “Tre Pani”

Piemonte

Vulaiga - Fobello (Vercelli)

Marcarino Roddino - Roddino (Cuneo)

Ficini - Torino

Perino Vesco - Torino

Luca Scarcella - Il Forno Dell’angolo - Torino

Spoto Bakery Voglia Di Pane - Torino

Lombardia

Voglia Di Pane - Brescia

Grazioli - Legnano (Milano)

Crosta - Milano

Davide Longoni Pane - Milano

Le Polveri - Milano

Forno Del Mastro - Monza

Forno Artigiano Tilde - Treviglio (Bergamo)

Veneto

Olivieri 1882 - Arzignano (Vicenza)

Marinato - Cinto Caomaggiore (Venezia)

Forno Zogno - Conselve (Padova)

Forno Veneziano - Piove Di Sacco (Padova)

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo (Verona)

Il Fornaio Zenatti Dal 1979 - Sommacampagna (Verona)

Trentino Alto Adige

Panificio Moderno - Isera (Trento)

Friuli Venezia Giulia

Jerian - Trieste

Emilia Romagna

Forno Brisa - Bologna

Calzolari - Bologna

Micro Panificio Mollica - Carpi (Modena)

Cappelletti & Bongiovanni - Dovadola (Forlì-Cesena)

La Butega Ad Franton - Guastalla (Reggio Emilia)

Toscana

Pank La Boulangeria - Firenze

Lievitamente - Viareggio (Lucca)

Marchebr>

L’ Assalto Ai Forni - Ascoli Piceno

Pandefrà - Senigallia (Ancona)

Lazio

Panificio Bonci - Roma

Antico Forno Roscioli - Roma

Santi Sebastiano E Valentino - Roma

Campania

La Francesina Boulangerie - Ercolano (Napoli)

Malafronte - Gragnano (Napoli)

Puglia

Panificio Adriatico - Bari

Il Toscano - Corato (Bari)

Lula - Trani (Barletta)

Basilicata

Pane E Pace - Matera

Sicilia

Panificio Guccione - Palermo

I Banchi - Ragusa

Martinez - Trapani

Sardegna

Pbread Natural Bakery - Cagliari

