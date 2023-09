A Milano “sette saggi” della cucina internazionale incontrano i grandi chef di domani

Da una parte, sette tra i più importanti protagonisti della cucina internazionale - Pía León, Eneko Atxa, Hélène Darroze, Vicky Lau, Nancy Silverton, Julien Royer e Riccardo Camanini - e, dall’altra, quindici dei giovani chef più promettenti al mondo: un incontro unico tra generazioni, in occasione della finale della “S.Pellegrino Young Chef Academy”, in scena il 4 e 5 ottobre, a Milano. Intorno al tema “Porta il tuo futuro a tavola”, il “Forum S.Pellegrino Young Chef Academy” riunirà le voci più influenti della gastronomia, per avviare una conversazione su come creare un cambiamento positivo nella società attraverso il cibo.

Dopo quasi due anni di dura selezione, un percorso nel quale i giovani talenti sono stati seguiti da chef di fama mondiale e incoraggiati a portare in tavola le loro abilità tecniche, la loro creatività, la loro visione e i loro sogni per sostenere l’evoluzione della gastronomia, è giunto il momento della fase finale, che proclamerà il vincitore dell’edizione n. 5. Nell’occasione sara di scena il “Forum S.Pellegrino Young Chef Academy”, un evento esclusivo in programma il 4 ottobre, dedicato a riflettere sul futuro della gastronomia. Quest’anno l’attenzione sarà rivolta agli aspetti umani negli ambienti lavorativi e alla cultura all’interno del settore, con particolare focus sulla diversità, sull’uguaglianza e sull’inclusione. Sarà un momento di incontro per tutti i partecipanti, giovani e senior, per sentirsi ispirati nell'affrontare nuove sfide. All’evento parteciperanno i migliori chef del mondo che, attraverso dialoghi stimolanti e scambi di conoscenze, creeranno uno spazio per coltivare nuove idee volte a promuovere un cambiamento sociale positivo.

Il “Forum” comprenderà tre momenti distinti: il primo segmento sarà guidato da Virgilio Martínez, vincitore di The World’s 50 Best Restaurants 2023. Nella seconda sessione, i quattro passari vincitori del Premio S.Pellegrino Young Chef Academy - Jerome Ianmark Calayag (2021), Yasuhiro Fujio (2018), Mitch Lienhard (2016) e Mark Moriarty (2015) - presenteranno i propri percorsi partendo dai loro traguardi raggiunti e illustreranno il profondo impatto del loro lavoro nel mondo della gastronomia.

La fase finale del “Forim”prevederà un dialogo con i “sette saggi”, gli chef membri della giuria internazionale della Competition (Pía León, Eneko Atxa, Hélène Darroze, Vicky Lau, Nancy Silverton, Julien Royer e Riccardo Camanini): questo scambio fornirà ai giovani chef informazioni su come migliorare il proprio lavoro e trasformarlo in azioni incisive.

