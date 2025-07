Apicoltura, la Commissione Europea lancia un sistema sperimentale di “Natural Credits”

In un momento difficile e non sempre trasparente per la filiera agricola europea - e per il miele in particolare - la Commissione Europea, con una comunicazione ufficiale del 7 luglio 2025, ha annunciato l’avvio di un sistema sperimentale di “Natural Credits”. Il nuovo schema - che entrerà in fase pilota tra il 2025 e il 2027 - punta a trasformare le azioni di tutela ambientale, come l’apicoltura sostenibile, la riforestazione o l’agricoltura rigenerativa, in crediti certificati e scambiabili, analoghi ai “carbon credits”. Per il mondo del miele, da tempo alle prese con crisi di prezzo, importazioni opache e incertezze normative, questo potrebbe rappresentare una svolta culturale ed economica, premiando finalmente il valore ecologico generato ogni giorno da apicoltori consapevoli. Un’iniziativa concreta, inserita nel quadro della Strategia sulla biodiversità 2030, pensata per colmare il divario annuale stimato in 37 miliardi di euro necessari a proteggere la natura in Europa, senza gravare sui bilanci pubblici.

“Non è una rivoluzione, è una nuova consapevolezza. Senza gli apicoltori non ci sarebbero né miele né impollinazione. Servono persone preparate, ogni giorno” spiega Massimo Mengoli, presidente di Piana Miele una delle più importanti realtà italiane del settore, commentando il profondo cambiamento in corso nel mondo dell’apicoltura, che parte dal riconoscimento del valore umano dietro ogni vasetto. Proprio su questo presupposto si concentra l’attività di Piana Miele: dalla selezione genetica di api regine ligustiche certificate, al monitoraggio avanzato degli alveari tramite i sistemi intelligenti sviluppati da Melixa, con cui l’azienda sta anche progettando nuovi strumenti assicurativi a tutela del lavoro apistico. Tra le novità più promettenti per il comparto, Mengoli segnala l’arrivo dei “Natural Credits”, i nuovi strumenti promossi dalla Commissione Europea che premiano economicamente chi tutela attivamente la natura: “grazie ai sensori Melixa - spiega Massimo Mengoli - possiamo misurare parametri ambientali e di benessere delle api. Se trasformiamo queste azioni in crediti tracciabili e riconosciuti, ogni apicoltore potrà dimostrare l’impatto positivo generato. Questo significa creare valore ambientale misurabile e comunicarlo con trasparenza”.

Mignoli immagina un futuro in cui ogni vasetto di miele racconterà non solo la sua origine, ma anche la sua impronta ecologica positiva. Ma il settore registra diverse urgenze, come riconoscere il ruolo centrale degli apicoltori nella tutela della biodiversità; garantire tracciabilità anche nel miele importato, senza demonizzare le forniture estere ma investendo nella filiera fino all’origine, come fa Piana Miele in Ungheria; e soprattutto contrastare le frodi, visto che “oggi non esiste un’analisi di laboratorio che dia garanzie assolute. Serve conoscere a fondo tutta la filiera, fino all’ape.”

La crescita della domanda internazionale per miele di alta qualità, l’interesse verso prodotti funzionali, l’espansione dell’apiturismo e dell’apicoltura urbana aprono nuovi scenari. Ma per Mengoli la vera occasione è un’altra: integrare l’apicoltura nelle strategie ambientali e sociali. “Un vasetto di miele può diventare un simbolo di sostenibilità. Ma la differenza la faranno sempre le persone: apicoltori, tecnici, ricercatori e team aziendali capaci di costruire filiere trasparenti e rispettose”.

