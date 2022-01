A Sanremo si brinda Ruffino, unico vino ufficiale a “Casa Sanremo”, il “salotto” della kermesse

Sanremo è Sanremo, e come sempre, il Festival della Canzone Italiana n. 72 si avvicina, ancora una volta in pandemia, con il suo strascico di polemiche, gossip e “tutto quanto fa spettacolo”. Ma, nei giorni del Festival, dal 1 al 5 febbraio, come accade da qualche anno, sarà protagonista anche il wine & food del Belpaese. Nello spazio di Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival, da cui passano tutti: cantanti, stampa e vip. E, nel suo 15esimo anno, il format realizzato dal Consorzio Gruppo Eventi (il taglio del nastro dell’edizione 2022 è previsto per domenica 30 gennaio, alle ore 18), i partner ufficiali sono di assoluto prestigio. A partire dal vino, con Ruffino https://www.casasanremo.it/partners/, marchio storico e di punta del vino italiano, unico “partner” ufficiale enoico di Casa Sanremo, che sarà nei calici e in vetrina insieme ad altri brand di punta dell’agroalimentare italiana, dalla pasta De Cecco ai salumi di Fratelli Beretta, dall’Acqua San Benedetto al Caffè Borbone, al Birrificio Artigianale Napoletano, per citarne alcuni. Protagonisti in un “contenitore” che, nel 2021, ha prodotto 96 ore di dirette streaming, ha avuto oltre 220 ospiti in collegamento e in in studio, 300.000 contatti al giorno, in media, sulla sua web tv, e mandato in scena anche 9 cooking show.

Copyright © 2000/2022