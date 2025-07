Vino & digitale, il futuro? L’estero, con canali digitali più intelligenti e personalizzati. E l’Ai

“WineNews revolution: da oggi, è online la rivoluzione “stilistica” e tecnologica di WineNews - testata nata, pionieristicamente (nel 1999, online dal 2000), per essere solo online - naturale evoluzione per raccontare il mondo del wine & food, a tutti, via web, grazie ad una nuova piattaforma digitale e social ideata dallo staff di WineNews, uno dei siti più cliccati dagli amanti del buon bere, con i professionisti di IM*MEDIA, agenzia creativa di comunicazione digitale, in uno scambio di know how tra nuove frontiere della comunicazione enogastronomica e nuove possibilità offerte dalla tecnologia”. Correva l’anno 2018, e annunciavamo, così, il lancio del nuovo “ecosistema” digitale di WineNews, punto di partenza per navigare nel caleidoscopio dei nostri contenuti, dalle news ai video, dalle foto ai social, creato con IM*MEDIA, una delle più importanti Digital Agency d’Italia, nata a Palermo e che il 18 luglio compie 30 anni, in una vera e propria “factory” di idee made in Italy che continua ancora oggi, dal vino al digitale.

Fondata nel 1995, in un momento in cui il digitale era ancora una scommessa - proprio come WineNews, nell’idea dei fondatori Alessandro Regoli ed Irene Chiari - IM*MEDIA ha creduto fin da subito nel potenziale della comunicazione come motore di trasformazione per i territori, per le imprese e per le persone. Oggi, con un team di oltre 50 professionisti e un portafoglio clienti che spazia dal mondo del vino alle grandi realtà del lusso, l’agenzia si conferma tra le digital company indipendenti più autorevoli e strutturate a livello nazionale. “Quando abbiamo fondato IM*MEDIA nel 1995 - ricorda Pasquale Esposito Lavina, ceo e co-founder IM*MEDIA - Internet era ancora una frontiera. Non tutti credevano che il digitale potesse diventare uno spazio vitale per costruire valore. Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio. E in trent’anni non ci siamo mai fermati: abbiamo evoluto linguaggi, anticipato bisogni, accompagnato i nostri clienti dentro trasformazioni complesse, sempre con una bussola chiara: costruire senso nel digitale. E pensare che questa storia comincia con InfoCasa, un progetto pionieristico che anticipava le logiche delle future piattaforme immobiliari. Si consolida, a livello nazionale, con la realizzazione dei Cd-Rom interattivi del Commissario Montalbano per Sellerio Editore: un punto d’incontro tra innovazione e racconto che segna una nuova stagione per l’editoria multimediale.

Negli anni successivi, IM*MEDIA apre sedi a Milano ed a Firenze, avviando collaborazioni con marchi iconici come Ferrero, Cassina, Panerai e molte altre eccellenze italiane. Dal 2015 l’agenzia si specializza in modo crescente in alcuni settori verticali - autonoleggio, vino, editoria digitale - che diventano veri e propri motori di crescita. Tra i progetti più significativi: il lancio nel 2014 di GDS.it, primo quotidiano online siciliano gestito con tecnologia proprietaria, e il sito realizzato per Mandrarossa, che segna il primo posto all’“Interactive Key Award” 2020 per la categoria “Bevande e Alimentari”. “Fin da subito abbiamo trovato nel mondo del vino un terreno fertile - racconta il ceo Pasquale Esposito Lavina - brand come Tasca d’Almerita, Cusumano, Banfi, Fin dai primi anni del 2000 ci hanno dato fiducia quando ancora il web sembrava qualcosa di distante dalla cultura enologica. E, invece, proprio lì abbiamo trovato l’occasione per connettere tradizione, identità e innovazione. Con Tasca abbiamo dato forma digitale a un racconto che parte dalle radici, dai luoghi, dalle persone. Con Cusumano abbiamo costruito una piattaforma in cui permettevamo agli utenti la navigazione delle tenute grazie a riprese aeree realizzate dall’elicottero quando ancora non esistevano i droni. Con Banfi, abbiamo costruito un’esperienza digitale che valorizzasse la loro accoglienza, l’enoteca, la ristorazione, creando un sistema coerente che unisse storytelling e funzionalità. E, così, in trent’anni, di clienti del vino ne abbiamo incontrati più di 40. Realtà diverse per dimensione, storia e visione, ma tutte accomunate dalla volontà di raccontarsi meglio e dialogare in modo più autentico con i propri pubblici. Oggi siamo al fianco di gruppi come Planeta, Mezzacorona, Duca di Salaparuta e Settesoli”.

Nel 2021 nasce Easy IM*MEDIA, la divisione dedicata a Pmi, startup e professionisti, con l’obiettivo di offrire soluzioni digitali agili e su misura, mantenendo la qualità e il metodo dell’agenzia madre. Negli ultimi anni, IM*MEDIA rafforza la propria presenza come partner strategico anche nel settore pubblico e istituzionale, con progetti sviluppati per realtà come l’Università degli Studi di Palermo e l’Assemblea Regionale Siciliana. Nel 2022 l’agenzia supera la soglia dei 3 milioni di euro di fatturato: un traguardo che conferma la solidità di un modello costruito nel tempo, capace di coniugare visione, competenze e attenzione al capitale umano. Ne è testimonianza anche la campagna “Back to Sud”, che ha favorito il rientro di numerosi professionisti siciliani e del sud Italia .

“Ogni progetto è diverso, ma l’approccio resta lo stesso: pensare in modo sistemico. La nostra forza - spiega il co-founder - è proprio quella di lavorare a 360 gradi, dalla strategia alla progettazione e sviluppo (branding, web, e-commerce, web marketing, social media marketing, app), fino alla guida alla crescita che per noi è fatta di Update, Upgrade, Evolution. Non si tratta solo di lanciare un progetto, ma di farlo vivere, adattarlo, migliorarlo costantemente. A questo si aggiunge la nostra attenzione continua al monitoraggio delle performance e al supporto infrastrutturale: tutto ciò che garantisce che l’ecosistema digitale del cliente sia non solo vivo ed evolutivo, ma anche performante e sicuro. Il nostro ruolo in questo contesto è fare regia. Orchestrare strategia, design, contenuti e tecnologia in modo armonico. Creiamo ecosistemi digitali in cui ogni elemento - dal sito all’adv, dal social all’ospitalità - contribuisce a costruire una relazione autentica con il pubblico, non una semplice comunicazione. Non vendiamo campagne: costruiamo legami tra brand e persone”.

I trent’anni di IM*MEDIA saranno festeggiati il 18 luglio nel Giardino degli Agrumi che circonda la sua sede nel cuore antico di Palermo, dove la Digital Agency riceverà la Medaglia celebrativa della Città di Palermo, e svelerà la nuova sede di Easy IM*MEDIA, uno spazio creativo e indipendente, animato da un team giovane e multidisciplinare. “E guardando avanti, la sfida è ancora più affascinante - conclude Pasquale Esposito Lavina - lavoriamo per portare il vino italiano all’estero attraverso canali digitali più intelligenti, più misurabili, più personalizzati. L’intelligenza artificiale, ad esempio, non è solo un trend: è uno strumento che, se usato bene, può potenziare la relazione tra marchio e utente, senza snaturarla. La chiave sarà sempre la stessa: mettere la cultura del brand al centro. È lì che risiedono i valori veri, quelli che le persone riconoscono e scelgono. Dopo trent’anni, proviamo a costruire esperienze digitali che parlano al cuore e alla testa delle persone. Questo è il nostro modo di restare rilevanti. E sarà anche il nostro modo di costruire i prossimi trent’anni”.

