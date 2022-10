A WineNews la “Bandiera Verde” degli Agricoltori Italiani a chi sostiene l’agricoltura

“Un riconoscimento simbolico per l’opera di divulgazione costante e per l’impegno verso la valorizzazione del vino che, anche grazie al contributo di Winenews, può vantare il ruolo di leadership nel panorama della produzioni agroalimentari made in Italy”. Il 17 novembre, in Campidoglio, a Roma, la Cia - Agricoltori Italiani premia anche WineNews con la “Bandiera Verde Agricoltura 2022”, nella “Sezione Agripress-international”, edizione n. 20 dello storico riconoscimento, che, nato nel 2003, oltre ad aziende agricole, enti locali, associazioni, scuole e personalità che si sono distinti nelle azioni e politiche svolte a favore dell’agricoltura, dell’ambiente, dello sviluppo rurale, di progetti didattici e di welfare relativi ad una migliore conoscenza del mondo agricolo, alla tutela dell’ambiente, della storia e delle economie dei territori rurali, viene assegnato anche ad iniziative extra-aziendali riconducibili alle sue finalità ispiratrici. www.winenews.it è un’agenzia quotidiana di comunicazione sul mondo del wine & food, on line dal 1 maggio 2000 (è socia della Fondazione per le Qualità Italiane - Symbola), fondata da Alessandro Regoli e Irene Chiari; nel 2021 ha avuto 2.898.949 IP serviti ed è selezionata dai più importanti motori di ricerca. L’account Twitter (@WineNewsIt) ha 22.984 followers; su Facebook (@winenews), dal 12 aprile 2018, ha 65.184 follower; su Instagram (@winenewsit), dal 30 luglio 2019, conta 45.933 follower; su Linkedin (@winenewsit), da agosto 2021, ha 5.260 follower. Un universo social, completato anche dal canale video su YouTube (@winetv), con 2.820 iscritti.

