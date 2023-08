Adami, Biondi Santi, Petrolo, Ornellaia, Tasca & Co.: la “Top 100” 2023 by “Wine & Spirits”

Produzione, promozione, vendita: è questo, semplificando, l’eterno ciclo del mercato, per qualsiasi merce. Anche per il vino. E se il pensiero ora è soprattutto alla fase produttiva, con la vendemmia 2023 che si prende la scena, la promozione, dopo la breve pausa agostana, sta ripartendo a tutta forza, e già guarda anche all’autunno; e, in particolare, se si parla di vino italiano, al mercato Usa, che pur mostrando qualche segnale di difficoltà, resta, comunque, il primo partner straniero nonché approdo sicuro per le cantine del Belpaese. Tante e prestigiose, come sempre, saranno quelle selezionate nella lista delle “Top 100 Wineries of 2023” dal magazine “Wine & Spirits”, tra i più importanti in usa per gli addetti ai lavori: da Adami a Fratelli Alessandria, da Castello di Ama a Luigi Baudana, da Biondi-Santi ad Elvio Cogno, da I Favati a Le Macchiole, da Ornellaia a Petrolo, da Pieropan a Pietradolce, da Rocca di Montegrossi a Sottimano, da Tasca d’Almerita a G.D. Vajra, a Vietti, sono i grandi nomi italiani selezionati dalla rivista. Che l’11 ottobre 2023 saranno tra le protagoniste, insieme a tanti top brand del mondo, del “Top 100 Tasting”, di scena al Metreon di San Francisco, per l’edizione n. 20 della celeberrima degustazione. Il cui ricavato, come sempre, devoluto alla San Francisco Baykeeper, organizzazione che si occupa di mantenere salubri i corsi d’acqua che alimentano l’industria del wine & food in California.

Copyright © 2000/2023