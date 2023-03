Agli Emmy Awards per altri tre anni: il Franciacorta “Official Sparkling Wine”

Manca ancora qualche mese agli Emmy Awards 2023, di scena con l’edizione n. 75 il 18 settembre a Los Angeles, in diretta su FOX e sulle principali emittenti internazionali (in Italia su Sky), ma il toto-nomine del più importante premio televisivo al mondo è già entrato nel vivo. Le produzioni per il piccolo schermo, dal boom delle grandi piattaforme streaming ad oggi, attraggono investimenti milionari, e serie come “The Last of Us”, “The White Lotus”, “The Mandalorian”, “1923”, “Yellowstone” - giusto per citare qualcuno dei titoli più attesi dell’anno - hanno ben poco da invidiare, per qualità e fatturati, al grande schermo. In attesa di scoprire chi succederà a Zendaya e Michael Keaton, tra i protagonisti della scorsa edizione degli Emmys, una certezza c’è già: al Microsoft Theatre di LA, per i prossimi tre anni, l’Official Sparkling Wine sarà ancora il Franciacorta.

L’accordo triennale, siglato dal presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini, e da Frank Scherma, presidente e Ceo della Television Academy, consolida così un rapporto iniziato nel 2020, e che fa del metodo classico lombardo l’unico wine partner a rappresentare l’eccellenza e lo stile italiano sul red carpet degli “Oscar della Tv”, e si aggiunge a partnership altrettanto prestigiose, dalla Fashion Week di Milano (attraverso la partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana) alla 1000 Miglia, da Porsche a Guida Michelin.

I vincitori brinderanno così con il Franciacorta subito dopo la consegna della prestigiosa statuetta, nel media center, di fronte a fotografi e stampa nazionale e internazionale e, a seguire, nel Franciacorta Bar al “Governors Gala”, l’esclusivo after-party dedicato ai vincitori degli Emmys e ad un parterre di celebrities e personaggi di spicco del panorama televisivo internazionale. Il Franciacorta Bar sarà presente anche ai principali eventi di avvicinamento agli Emmy Awards tra cui i Creative Emmy Awards, premi dedicati a chi lavora “behind the scene” - scenografi, costumisti, picture e sound editor - e il Performers Nominees Celebration, evento dedicato a tutti gli attori, produttori, sceneggiatori e registi in nomination.

