Agricoltura in tv: “Linea Verde” torna dal 17 settembre, con Peppone e la novità Livio Beshir

Da decenni entra ogni domenica nelle case degli italiani all’ora sacra del pranzo, parlando di agricoltura, soprattutto, ma sempre più anche di enogastronomia, vino, paesaggi, storia e folclore. E continuerà a farlo ancora “Linea Verde”, che, dal 17 settembre 2023, tornerà in onda su Rai1, dalle ore 12:20 alle ore 13.25, una fascia oraria importantissima, dove la trasmissione, il cui n. 1 degli autori è il giornalista Camillo Scoyni, forte dei sui 3,5 milioni di telespettatori e di uno share superiore al 24%, tirerà come sempre la volata al Tg1, il telegiornale più seguito dagli italiani. La novità, che circolava da tempo ed e diventata ufficiale oggi con la presentazione dei palinsesti Rai, è nella conduzione della trasmissione: con Beppe Convertini che, dopo il successo delle ultime stagioni proprio a “Linea Verde”, passa a condurre “UnoMattina in Famiglia”, ora accanto a Peppone (Giuseppe Calabrese), ormai volto storico ed ironico della trasmissione, arriva Livio Beshir, attore, conduttore e già da molti anni in Rai. Una pagina nuova, dunque, per la trasmissione che, dal 1981, su Rai1, racconta agli italiani l’agricoltura, i suoi territori e tutto quello che c’è dietro ed intorno.

Copyright © 2000/2023