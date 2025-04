Agroalimentare: stabile, nonostante tante incertezze, l’ultimo trimestre 2024, trainato dall’export

Nonostante il periodo difficile, il valore dell’export agroalimentare italiano, come noto, ha raggiunto la quota record di 69,1 miliardi di euro nel 2024. Una performance positiva confermata anche dai dati del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che rileva una crescita di esportazioni agroalimentari nel quarto trimestre 2024 del +8,8%, ma anche delle importazioni (+10,7%) sullo stesso periodo 2023, con il Creagritrend, il bollettino trimestrale del Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia.

In particolar modo, rileva l’ente nazionale di ricerca, le esportazioni agroalimentari nel periodo considerato hanno superato i 18 miliardi di euro verso tutti i principali mercati esteri e, in particolare, verso gli Stati Uniti (+13,8%), secondo mercato dopo la Germania e la Polonia (+16,4%).

Crescono le vendite in valore di quasi tutti i principali comparti di esportazione, in particolare i prodotti dolciari (+20% in valore) grazie ai netti aumenti verso Germania, Regno Unito e Polonia. Le importazioni sono in aumento in particolare dai tre principali fornitori (Germania, Francia e Spagna) e dalla Grecia. Gli aumenti maggiormente interessati sono caffè e cacao greggio e i prodotti lattiero-caseari, che nel trimestre analizzato valgono oltre 1,4 miliardi di euro (+19% in valore e +7% in quantità sullo stesso periodo 2023).

Rispetto allo stesso periodo 2023, per l’industria alimentare crescono sia l’indice della produzione (+3,3%) sia quello del fatturato sul mercato estero (+11%) e, in modo meno marcato, sul mercato interno. L’industria delle bevande, invece, registra una diminuzione sia per l’indice della produzione (-1,3%) sia per quello del fatturato sul mercato interno, mentre è in aumento sul mercato estero (+2%).

Stabile, invece, la performance economica nel quarto trimestre 2024, con una crescita di +0,1% del Pil sul trimestre precedente, che, a sua volta, è cresciuto di +0,6% sullo stesso trimestre 2023.

In calo è il valore aggiunto dell’agricoltura (-0,7%) e dei servizi (-0,1%), mentre cresce il settore dell’industria (+0,9%) a livello congiunturale.

Crescono i consumi finali nazionali (+0,2%), di cui lo 0,2% è rappresentato dalla spesa delle famiglie per beni durevoli (quei beni utilizzabili più volte nel tempo, senza esaurirsi) e gli investimenti fissi lordi (+1,6%).

