Ai Mondiali di Calcio 2034 in Arabia Saudita non si potranno bere alcolici

“Ognuno ha la propria cultura. Siamo felici di accogliere le persone nei limiti della nostra cultura, ma non vogliamo cambiare la nostra cultura per qualcun altro”. Così, l’Ambasciatore saudita nel Regno Unito, il principe Khalid bin Bandar Al Saud, ha dichiarato che non ci saranno alcolici ai Mondiali di Calcio 2034 in Arabia Saudita. Il rapporto tra gli alcolici e il calcio, lo sport più popolare al mondo, non è mai stato “lineare”. Se a livello di sponsorizzazione si sono negli anni concretizzate partnership importanti, tanto sulle maglie che nei cartelloni pubblicitari, senza dimenticare, però, le “bevute mundial” per festeggiare le vittorie (anche se a dominare, negli ultimi tempi, sono i drink “zero alcol”, come si è visto anche alle recenti Olimpiadi di Parigi), diverso è il discorso se si prende in considerazione la possibilità di bere alcolici mentre si assiste ad una partita.

Certo, i divieti non sono una novità, qualche anno fa nelle partite europee di coppa non si poteva sorseggiare un drink alcolico e, in Inghilterra, per molti il campionato di calcio più bello del mondo, è impossibile vedere i tifosi brindare con una birra, ad esempio, durante un coro o un gol. La legge non lo permette.

E anche chi decide di viaggiare per il mondo, ogni quattro anni, per tifare la propria nazionale nella più importante delle competizioni, sta iniziando a farci l’abitudine nel dire addio agli alcolici sugli spalti. Non sarà infatti consentito l’alcol ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato l’ambasciatore saudita nel Regno Unito, il principe Khalid bin Bandar Al Saud, in un’intervista alla radio Lbc. In Arabia Saudita non si beve alcol e non sarà fatta un’eccezione per i Mondiali. Un divieto che riguarderà anche bar e ristoranti. E se anche in Qatar, per la Coppa del Mondo 2022, allo stadio non si potevano bere alcolici, il consumo era comunque consentito in alcuni luoghi. “Ci si può divertire molto senza alcol: non è necessario al 100%”, ha detto Al Saud.

