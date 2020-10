Alla scoperta dell’“altra Italia”: ecco “Il Provinciale”, con Federico Quaranta su Rai2

Nell’Italia in cui le cronache quotidiane dominate da quello che accade nelle città, c’è un mondo intero racchiuso nella “provincia”, scrigno di ricchezze paesaggistiche e culturali spesso poco conosciute, culla della gran parte del nostro patrimonio enogastronomico, serbatoio infinito di storie da scoprire. Ed ora, a raccontarle al grande pubblico, da sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 17,10 su Rai 2, sarà Federico Quaranta, con “Il Provinciale”, titolo emblematico di un viaggio settimanale attraverso il Paese.

“L’Italia è certamente il Paese delle città d’arte - la gloria del genio rinascimentale e la magnificenza delle sue diverse architetture - città che da ogni parte del mondo vengono a visitare. Ma esiste anche un’Italia diversa, semisconosciuta - spiega una nota - poco o non più antropizzata: un’Italia selvaggia. Una Nazione che sembra contenerne altre cento. Si cammina sulle montagne lucane e ti pare per un momento di essere in Tibet; si attraversa la selva dell’Aspromonte e ci si ritrova catapultati in una foresta amazzonica; si raggiunge il centro della terra, in Barbagia, dove l’antica civiltà nuragica aveva posto le sue radici, e ci si scopre in un paesaggio quasi lunare”.

Con “Il Provinciale” è questa l’Italia che Federico Quaranta vuole scoprire; luoghi e sentieri selvaggi che accendono l’immaginazione. Un’esperienza solitaria, estrema dal punto vista fisco ma anche profonda e spirituale, nella quale il viaggio è anche ricerca di sé. Un percorso che però si apre anche alla dimensione dell’incontro di figure che renderanno unico il suo cammino. Con Federico Quaranta che si fa viandante. Una persona mossa dalla curiosità e da un innato desiderio conoscitivo. Ed è questa curiosità che gli farà conoscere persone particolarmente interessanti del mondo rurale: pastori o artigiani, contadini o eremiti: reduci, o depositari di antiche tradizioni che sapranno raccontargli, attraverso il proprio lavoro, lo spirito più profondo di quel luogo.

Ma non solo persone comuni arricchiranno le sue conoscenze. A raccontare il loro punto di vista ci saranno in ogni puntata cantanti o registi, scrittori o attori: artisti che hanno deciso di radicare il loro talento alle proprie radici, alla propria terra. Un ulteriore approfondimento sul territorio Federico lo riceverà invece da antropologi, o, più in generale, da studiosi che hanno sviscerato la storia di quei luoghi.

Federico Quaranta sarà costantemente seguito da due filmmaker e da un drone, proprio per restituire al telespettatore il senso di un’esperienza empirica forte che potrà farlo sentire coinvolto, quasi partecipe. “Il Provinciale” è un programma televisivo innovativo, che si muove su diversi registri, due diversi piani narrativi. Dai momenti più riflessivi o di pura narrazione scanditi dalla sua voce, a momenti di racconto di territorio carichi di azioni; da momenti in cui presterà la propria voce al racconto di leggende che è riuscito a scoprire, a conversazioni con persone che quelle terre le abitano. Ad accompagnare Federico Quaranta sarà Kumash, uno splendido Golden Retriver, il compagno di viaggio perfetto; un cane buono che è amico e fedele compagno di ogni esperienza.

Il primo viaggio sarà in Calabria, più specificamente in Sila, la “terra dei padri”…

