Altissime ma stabili le quotazioni del tartufo: da 3.000 a 5.500 euro al kg. Il picco sarà a Natale

Ora che le mostre-mercato più importanti e storiche del Belpaese stanno per chiudere o sono già finite, le quotazioni del tartufo bianco italiano restano stabili se non in leggero calo, ma sono comunque altissime: si parte, in media, da 3.000 euro e si arriva fino a 5.500 euro al kg a seconda delle diverse pezzature. È il “borsino” WineNews dai territori più vocati d’Italia, da Alba, dove la qualità è ottima e i prezzi sono sui 5.000 euro/kg con la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco” n. 92 (che prosegue ancora fino al 4 dicembre), alle Crete Senesi, dove invece la “Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi” n. 36 ha chiuso ieri con esemplari venduti dai 3.700 ai 5.500 euro/kg, e da Acqualagna, la cui “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” n. 57 è finita giorni fa e ora le quotazioni partono da 3.000 euro e arrivano a 4.500 euro/kg, al resto d’Italia, tra Umbria, Abruzzo e Molise. Ma, con la stagione di raccolta che proseguirà fino al nuovo anno, tutte le quotazioni sono destinate a risalire in vista del Natale (anche oltre i 6.000 euro al kg che si sono registrati in apertura delle fiere), quando la richiesta già altissima dei gourmet arriverà al picco e i prezzi raggiungeranno il loro massimo. Perché le piogge tanto attese dai tartufai dopo la lunga siccità registrata nel 2022, sono arrivate tardi e a cerca avanzata, le temperature ancora non si abbassano, e la poca quantità di tartufi che regala questa annata non sembra destinata ad aumentare, a fronte di una buona qualità generale.

