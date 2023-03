Anche il vino tra gli asset della rete “VilleCastelliDimore”, che riunisce l’eccellenza del Veneto

C’è Villa della Torre, gioiello del Rinascimento di proprietà della famiglia Allegrini, che ospita un Wine & Art Relais e offre visite guidate, passeggiate nei vigneti della Valpolicella, cene e cooking class; c’è l’elegantissima Villa Conte Emo Capodilista, che appartiene alla stessa famiglia da oltre 20 generazioni, da sempre legata alla viticoltura nella Doc Colli Euganei; la Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, sempre nel cuore della Valpolicella, che comprende giardini, antiche cantine e vigneti, tutti raccolti in un clos del Cinquecento; Villa Guerrieri Rizzardi & Rambaldi Apartments, nel territorio del Bardolino, che è un piccolo borgo seicentesco con un antico orto botanico e vigneti, oltre a due ristoranti ed un’enoteca; il Castello di Roncade, villa pre-palladiana, circondato da una tenuta in cui si produce vino dagli anni Trenta, dove si possono fare visite guidate, degustazioni e shopping di bottiglie a partire dal Prosecco Doc. Sono solo alcune delle splendide location in cui il vino diventa il “fil rouge” di un soggiorno esclusivo, protagoniste di “VilleCastelliDimore”, portale che riunisce una costellazione di 31 mete di pregio in Veneto.

Dal Delta del Po alle Dolomiti, dal Lago di Garda alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei, dalla Valpolicella alle Colline del Prosecco, il progetto valorizza il patrimonio naturale e culturale di una regione che ha un’altissima concentrazione di luoghi eletti a siti Unesco, in cui le ville, le dimore e i castelli sono importanti attrattori per il loro valore artistico universale. Sul sito si può prenotare il proprio soggiorno per una vacanza all’insegna dell’enogastronomia, della bellezza e del relax, scegliendo tra molteplici tipologie di attività.

“La civiltà delle Ville Venete è un mondo tutto da scoprire - dichiara l’assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner - perno attorno a cui una volta ruotava l’intero sistema sociale ed economico della Serenissima in terraferma. Sono simboli di arte, cultura ma anche di un virtuoso sistema che risulta straordinario per attrarre il turismo in luoghi che sono un grande tesoro della nostra terra. In un contesto di grande offerta, da quella vitivinicola all’esperienziale, attorniati da capolavori creati da architetti del calibro di Palladio e con opere di artisti come Veronese o Tiepolo. Il progetto “VilleCastelliDimore” riunisce insieme eccellenze che sono autentici gioielli per offrire l’occasione di scoprire la grande ricchezza del territorio, “the land of Venice”, compreso tra mare e laguna, colline e montagne, laghi e città d’arte”.

