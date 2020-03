Anche l’alta cucina si ferma davanti al Coronavirus: Bottura annuncia la sospensione delle attività

Anche l’alta cucina si ferma di fronte all’emergenza del Coronavirus. In un post pubblicato su Instagram, Massimo Bottura, chef numero 1 in Italia e nel mondo, ha annunciato la sospensione delle proprie attività, compresa quella della pluripremiata (tre stelle Michelin) Osteria Francescana di Modena (provincia diventata “zona rossa” dopo il decreto del Governo di ieri, ndr). “Abbiamo deciso di prendere una decisione forte per evitare il rischio esposizione, per il nostro team ma anche i nostri ospiti” ha detto Bottura su Instagram, invitando a non perdere l’ottimismo ed a guardare con fiducia al futuro: “torneremo più forti di prima”. L’Osteria Francescana, così come la Franceschetta e Casa Maria Luigia, resteranno chiuse fino al 3 aprile. La decisione è maturata dopo le recenti misure ministeriali che hanno interessato anche i locali pubblici del Belpaese.

Copyright © 2000/2020