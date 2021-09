Antinori (6), Ferrari (61), Ceretto (73) e Gaja (83) nella “World’s Best Vineyards 2021”

Scala ancora posizioni, nella Top 100 della “World’s Best Vineyards 2021” - la classifica delle cantine più belle del mondo - Antinori nel Chianti Classico, alla posizione n. 6 ed unica italiana presente sin dalla prima edizione, nel 2019. Il capolavoro architettonico progettato dall’architetto Marco Casamonti, aperto al pubblico nel 2012 dopo sette anni di lavori, esempio perfetto di integrazione paesaggistica, è diventato ben presto un punto di riferimento per l’enoturismo internazionale, in una full immersion nella storia e nel cuore geografico della Famiglia Antinori, diventato il quartier generale dell’azienda, dove la tecnologia in cantina incontra l’arte, la degustazione sospesa sulla barricaia e la gastronomia del Rinuccio 1180, il ristorante della tenuta.

Alla posizione n. 61 c’è invece una new entry, Ferrari, la griffe del Trentodoc della famiglia Lunelli, diventata ormai bollicina dall’appeal internazionale, brindisi dei Grammy, degli Oscar, della Formula Uno e dei successi della Juventus, amata dallo star system e dei wine lover di tutto il mondo, da scoprire nelle cantine storiche e a Villa Margon, concludendo la visita a Locanda Margon, tavola una stella Michelin guidata dello chef Edoardo Fumagalli. Alla posizione n. 73 troviamo invece Ceretto (un anno fa alla n. 21 della Top 50, ndr), una delle realtà più importanti delle Langhe, famiglia che ha sempre investito nel buono e nel bello del territorio, come simboleggiano l’iconica Cappella del Barolo e “L’Acino”, la “bolla” trasparente che consente degustazioni con vista mozzafiato sui vigneti, ma anche il Piazza Duomo, il ristorante tre stelle Michelin di Alba con le creazioni di chef Enrico Crippa. Infine, alla posizione n. 83, Gaja, cantina icona di Barbaresco, guidata da Angelo Gaja, che solo da pochi anni ha aperto alle visite in cantina con tutto il ricavato di questa attività che va in beneficenza.

In cima alla “World’s Best Vineyards 2021”, realizzata dai giudizi di una “academy” di 500 esperti e viaggiatori del vino, che giudicano in base all’esperienza complessiva che ogni realtà offre, dalla bellezza dei luoghi all’offerta gastronomica, passando per le tante diverse esperienza proposte - dall’incontro tra vino, arte e design ad esperienze di alto livello nel cuore di ambienti rurali disegnati dall’ingegno dell’uomo - tra realtà dalla storia lunga e antichissima a templi della modernità, in ogni angolo del mondo, dall’Argentina agli Stati Uniti, dall’Italia alla Francia, dalla Spagna alla Nuova Zelanda, dall’Australia all’Ungheria, dal Sudafrica al Libano, dal Cile al Portogallo, si conferma l’argentina Zuccardi Valle de Uco, diventata negli anni icona di Mendoza, dove ha fatto dello studio dei suoli la sua cifra stilistica, ospitando un centro di ricerca nella cantina fondata nel 2016 e disegnata da Tom Hughes, Fernando Raganato ed Eugenia Mora, utilizzando, sia all’interno che all’esterno, solo materiali locali. Sul podio, la spettacolare Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, nella Rioja, la cantina con il tetto di alluminio progettato da Frank Gehry, e Château Margaux, a Bordeaux, la Versailles del Médoc, come è stata ribattezzata l’ottocentesca villa neo-palladiana progettata da Louis Combes, casa del Premier Grand Cru Classé.

Focus - La Top 100 della “World’s Best Vineyards”

1 - Zuccardi Valle de Uco - Argentina

2 - Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal - Spagna

3 - Château Margaux - Francia

4 - Bodega Garzón - Uruguay

5 - Montes - Cile

6 - Antinori nel Chianti Classico - Italia

7 - Catena Zapata - Argentina

8 - VIK Winery - Cile

9 - González Byass - Bodegas Tio Pepe - Spagna

10 - Creation - Sudafrica

11 - Craggy Range - Nuova Zelanda

12 - Château Smith Haut Lafitte - Francia

13 - Champagne Taittinger - Francia

14 - Karam Wines - Libano

15 - Rippon - Nuova Zelanda

16 - Quinta do Crasto - Portogallo

17 - Clos Apalta - Cile

18 - Trapiche - Argentina

19 - Quinta da Aveleda - Portogallo

20 - Sikory Winery - Russia

21 - Château Oumsiyat - Libano

22 – Domane Wachau - Austraia

23 – Lefkadia Valley - Russia

24 - El Enemigo Wines - Argentina

25 - Henschke - Australia

26 - Familia Torres Pacs del Penedès - Spagna

27 - Soalheiro - Portogallo

28 - Vina Santa Rita - Cile

29 - Quinta do Noval - Portogallo

30 - Dalaire Graff Estate - Sudafrica

31 - D’Arenerg - Australia

32 - Abadìa Retuerta - Spagna

33 - Château Mercian Mariko Winery - Giappone

34 - Schloss Johannisberg - Germania

35 - Bodega Colomé - Argentina

36 - Château Mouton Rothschild - Francia

37 - Penfolds Magill Estate - Australia

38 - Quinta do Bomfim - Portogallo

39 - Château Héritage - Libano

40 - Robert Mondavi Winery - Stati Uniti (Best Vineyard Nord America)

41 - Vina Casas del Bosque - Cile

42 - Superuco - Argentina

43 - Bodegas Re - Cile

44 - Klein Constantia Winery - Sudafrica

45 - Viu Manent - Cile

46 - Weingut Dr. Loosen - Germania

47 - Ridge Vineyards Monte Bello - Stati Uniti

48 - Château Cana - Libano

49 - Quinta do Vallado - Portogallo

50 - Quinta do Infantado - Portogallo

51 - Château Pichon Baron - Francia

52 - Felton Road - Nuova Zelanda

53 - Bodega El Esteco - Argentina

54 - Opus One Winery - Stati Uniti

55 - Champagne Billecart-Salmon - Francia

56 - Quinta da Pacheca - Portogallo

57 - Stag’s Leap Wine Cellars - Stati Uniti

58 - Château Mukhrani - Georgia

59 - Château d’Yquem - Francia

60 - Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo - Portogallo

61 - Ferrari Trento - Italia

62 - Szepsy Winery - Ungheria

63 - Black Estate - Nuova Zelanda

64 - Seppeltsfield Barossa - Australia

65 - Atibaia - Libano

66 - Bodega Bouza - Uruguay

67 - Bodegas Salentein - Argentina

68 - Spier Wine Farm - Sudafrica

69 - Ata Rangi - Nuova Zelanda

70 - Château Qanafar - Libano

71 - Mission Hill Family Estate - Canada

72 - Babylonstoren - Sudafrica

73 - Ceretto - Italia

74 - Tyrrell’s - Australia

75 - Château Haut-Brion - Francia

76 - Viñedos de Alcohuaz - Cile

77 - Domaine Sigalas - Grecia

78 - Cullen Wines - Australia

79 - Man O’ War Vineyards - Nuova Zelanda

80 - Gai-Kodzor - Russia

81 - Pago de Carraovejas - Spagna

82 - Château Khoury - Libano

83 - Gaja - Italia

84 - Steenberg - Sudafrica

85 - Bodegas Tradición - Spagna

86 - Groot Constantia - Sudafrica

87 - Viña Errázuriz - Cile

88 - Waterford Estate - Sudafrica

89 - Domaine Weinbach - Francia

90 - Krsma Estates - India

91 - Kumeu River Wines - Nuova Zelanda

92 - Jordan Vineyard & Winery - Stati Uniti

93 - Wine Cellar Villa Melnik - Bulgaria

94 - Domaine Henri Bourgeois - Francia

95 - Viña Casa Marín - Cile

96 - Villard Fine Wines - Cile

97 - Tokara Winery - Sudafrica

98 - Haute Cabrière - Sudafrica

99 - Leeuwin Estate - Australia

100 - Marqués de Murrieta Estates & Wines - Spagna

