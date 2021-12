Antinori (9), Santa Margherita (7), Lunelli (4) e Gaja (4) al top di “Vitae 2022” (Sommelier Ais)

Il Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2019 di Les Crêtes (Val d’Aosta), la Barbera d’Asti Bricco della Bigotta 2018 di Braida Giacomo Bologna (Piemonte), il Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 10 Vendemmie di Uberti (Lombardia), il Bardolino Chiaretto Rodon 2020 di Le Fraghe (Veneto), il Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2010 di Letrari (Trentino), l’Alto Adige Spumante Extra Brut Arunda Riserva 2015 di Arunda (Alto Adige), il Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto S.Elena 2018 di Petrussa (Friuli Venezia Giulia), il Ligustico 2018 di Massimo Alessandri (Liguria), Pignoletto Permartina Vendemmia Tardiva 2016 di Fattorie Vallona (Emilia), il Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2018 di Chiara Condello, il Paleo Rosso 2018 de Le Macchiole (Toscana), il RàmiciI 2018 di Leonardo Bussoletti (Umbria), il Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Tordiruta 2017 di Moncaro (Marche), il Grechetto Poggio Triale 2018 di Tenuta La Pazzaglia (Lazio), il Montepulciano d’Abruzzo Terre Dei Vestini Bellovedere Riserva 2017 di Fattoria La Valentina (Abruzzo), il Pentro 2013 di Campi Valerio (Molise), il Fiano di Avellino Ciro 906 2019 di Ciro Picariello (Campania), il Donna Lisa 2019 di Leone De Castris (Puglia), il Matematico 2020 di Cantina di Venosa (Basilicata), il Savuto Rosso Superiore Succo di Pietra 2014 di Antiche Vigne (Calabria), il Contea di Sclafani Rosso Riserva del Conte 2016 di Tasca d’Almerita (Sicilia) e il Mandrolisai Superiore Angraris 2017 di Fradiles (Sardegna): ecco, Regione per Regione, le 22 etichette che meglio sanno rappresentare il proprio territorio di appartenenza, i “Tastevin”, premio che l’Associazione Italiana Sommelier (Ais), guidata da Antonello Maietta (che è ormai veramente prossimo alla scadenza del suo mandato, e non più ricandidabile per statuto, ndr), conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati per la guida “Vitae 2022”.

In tutto, sono 2.314 le aziende presenti, con 887 vini premiati con le “Quattro Viti”, il massimo riconoscimento di Ais, con la Marchesi Antinori, tra i grandi griffes del vino italiano, al vertice con nove etichette, seguita da Santa Margherita con sette, dalla famiglia Lunelli e da Gaja a quota quattro, e da Allegrini, Gruppo Italiano Vini (Giv), ColleMassari, Vajra, Paolo Scavino, Uberti, Aldo Conterno, Roagna, Giovanni Rosso e Massolino a tre. Tra le Regioni più premiate, guida il Piemonte, con ben 214 “Quattro Viti”, seguito a distanza dalla Toscana, con 133 riconoscimenti, dal Veneto con 69 e dalla Lombardia con 57. A livello di denominazioni, la più premiata è il Barolo, con 109 etichette, quindi Brunello di Montalcino, con 35, e Barbaresco con 32, Franciacorta, con 21, e Chianti Classico, con 17.

In guida, inoltre, i “Freccia di Cupido”, assegnata a 119 vini in grado di suscitare emozioni al primo sorso, il “Salvadanaio”, che valorizza 210 etichette di spiccata qualità, con un occhio attento al prezzo di vendita, 2 la speciale classifica “Le performance dell’anno”, 110 bottiglie caratterizzate dalla lettera “I”, che hanno ottenuto i punteggi più elevati espressi in centesimi. “Ad ottobre 2014 uscì la prima edizione della nostra guida, realizzata come voce corale dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). Il nome del progetto, “Vitae”, ci è apparso subito particolarmente appropriato - ha commentato il presidente Ais, Antonello Maietta - perché evoca la nostra amata pianta, ma anche la vita di chi cura i filari, controlla in cantina i processi di vinificazione e ci permette di ritrovare nei calici il frutto di tanto lavoro. La vite in senso stretto, dunque, e in senso più ampio la vita del vino, il suo mondo, i suoi attori, mentre la “t” del nome traduce graficamente la forma di un guyot”.

Focus - I “Quattro Viti” della “Guida Vitae 2022” dei Sommelier Ais

Valle d’Aosta

Cave Gargantua Valle f’Aosta Rosso Gamaret 2019

La Plantze La Copine

La Vrille Valle f’Aosta Chambave Muscat Flétri 2019

Les Crêtes Valle f’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2019

Ottin Valle d’Aosta Pinot Noir L’Emerico 2018

Piemonte

Anna Maria Abbona Dogliani Superiore Maioli 2019

Accornero Grignolino Del Monferrato Casalese Bricco Del Bosco Vigne Vecchie 2017

Claudio Alario Barolo Sorano 2017

Fratelli Alessandria Barolo Monvigliero 2017

Gianfranco Alessandria Barolo San Giovanni 2017

Giovanni Almondo Roero Arneis Bricco Delle Ciliegie 2020

Antichi Vigneti Di Cantalupo Ghemme Collis Breclemae 2015

Antoniolo Gattinara Osso San Grato Riserva 2017

Antoniolo Gattinara San Francesco Riserva 2017

Antoniotti Bramaterra 2017

Anzivino Gattinara 2017

L’astemia Pentita Barolo Terlo 2017

Azelia Barolo Cerretta 2017

Azelia Barolo San Rocco 2017

Barale Barolo Bussia Riserva 2014

Luigi Baudana Barolo Baudana 2017

Luigi Baudana Barolo Cerretta 2017

Nicola Bergaglio Gavi Del Comune Di Gavi Rovereto Minaia 2020

Enzo Boglietti Barolo Arione 2017

Enzo Boglietti Barolo Fossati 2017

Borgo Maragliano Cuvée Germana Beltrame Editione Ii Brut Nature

Borgogno Barolo Liste 2016

Boroli Barolo Brunella 2017

Francesco Boschis Dogliani Superiore Vigna Del Ciliegio 2017

Azienda Agricola Bovio Gianfranco Barolo Riserva De-Rieumes 2015

Braida Giacomo Bologna Barbera D’asti Bricco Della Bigotta 2018

Brezza Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2015

Brezza Barolo Sarmassa 2017

Francesco Brigatti Colline Novaresi Nebbiolo Mötziflon 2018

Brovia Barolo Rocche Di Castiglione 2017

Brovia Barolo Villero 2017

Comm. G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2017

Comm. G.B. Burlotto Barolo Cannubi 2017

Piero Busso Barbaresco San Stunet 2017

Piero Busso Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2017

Ca’ Del Baio Barbaresco Pora 2017

Ca’ Del Baio Barbaresco Asili 2018

Ca’ Viola Barolo Sottocastello Di Novello 2017

Cantina Delsignore Gattinara Borgofranco Riserva 2016

Cantina Produttori Nebbiolo Di Carema Carema Riserva 2017

Cascina Ca’ Rossa Roero Mompissano Riserva 2018

Cascina Castlèt Barbera D’asti Superiore Passum 2017

Cascina Fontana Barolo Del Comune Di Castiglione Falletto 2016

Cascina Morassino Barbaresco Ovello 2018

Cascina Val Del Prete Roero Vigna Di Lino 2017

Castello Di Neive Barbaresco Albesani Santo Stefano Riserva 2016

Castello Di Verduno Barolo Monvigliero Riserva 2015

Cavallotto Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2015

Cavallotto Barolo Bricco Boschis 2017

Ceretto Barbaresco Asili 2018

Ceretto Barolo Brunate 2017

Michele Chiarlo Barolo Cerequio 2017

Michele Chiarlo Nizza La Court Riserva 2018

Chionetti Barolo Parussi 2017

Chionetti Dogliani Briccolero 2020

Cieck Erbaluce Di Caluso Misobolo 2019

Domenico Clerico Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2017

Domenico Clerico Barolo Del Comune Di Serralunga Aeroplanservaj 2017

Massimo Clerico Lessona 2017

Cogno Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2015

Cogno Barolo Ravera Bricco Pernice 2016

Colombera & Garella Bramaterra Cascina Cottignano 2017

Conterno Barolo Monfortino Riserva 2015

Conterno Barolo Vigna Francia 2017

Conterno Barolo Vigna Cerretta 2017

Conterno Fantino Barolo Mosconi Vigna Ped 2017

Contratto Contratto Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2013

Contratto Alta Langa Pas Dosé For England Blanc De Noirs 2016

Coppo Nizza Pontiselli 2018 Barbera D’asti Pomorosso 2018

Cordero Di Montezemolo Barolo Enrico Vi 2017

Renato Corino Barolo Arborina 2017

Cornarea Roero Arneis Enritard 2017

Giuseppe Cortese Barbaresco Rabajà 2018

Gianni Doglia Barbera D’asti Superiore Genio 2019

Benito Favaro Erbaluce Di Caluso 13 Mesi 2019

Giacomo Fenocchio Barolo Villero 2017

Ferrando Carema Etichetta Nera 2017

Ferro Barbera D’asti Superiore Roche 2018

Livia Fontana Barolo Bussia Riserva 2015

Livia Fontana Barolo Villero 2017

Forteto Della Luja Loazzolo Piasa Rischei 2018

Fracassi Ratti Mentone Barolo Mantoetto 2017

Gianni Gagliardo Barolo Lazzarito Vigna Preve 2017

Gaja Barbaresco 2018

Gaja Barolo Conteisa 2017

Gaja Barolo Sperss 2017

Ettore Germano Barolo Vignarionda 2016

Ettore Germano Barolo Cerretta 2017

Bruno Giacometto Erbaluce Di Caluso Autoctono 2019

Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva 2016

Bruno Giacosa Barbaresco Rabajà 2017

Carlo Giacosa Barbaresco Asili 2018

Giuseppe Mascarello E Figlio Barolo Monprivato 2016

Giuseppe Mascarello E Figlio Barolo Villero 2016

Giuseppe Mascarello E Figlio Barolo Perno Vigna Santo Stefano 2016

Carlo Gnavi Caluso Passito Revej Riserva 2009

Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Maté 2017

Bruna Grimaldi Barolo Badarina 2017

Giacomo Grimaldi Barolo Ravera 2017

Hilberg - Pasquero Nebbiolo D’alba Superiore 2018

Paride Iaretti & C. Gattinara Vigna Valferana 2017

La Mesma Gavi Del Comune Di Gavi Indi 2020

La Palazzina Bramaterra Balmi Bioti 2017

La Prevostura Lessona 2017

La Raia Gavi Vigna Della Madonnina Riserva 2019

La Scolca Soldati La Scolca D’antan Blanc De Blanc Brut 2009

La Scolca Gavi Dei Gavi Etichetta Nera 2020

La Spinetta Barbaresco Vigneto Starderi 2018

La Spinetta Barolo Vigneto Campè 2017

Le Piane Boca 2017

Le Pianelle Bramaterra 2017

Malvirà Roero Vigna Mombeltramo Riserva 2017

Malvirà Roero Arneis Renesio 2020

Paolo Manzone Barolo Meriame 2017

Marcalberto Alta Langa Extra Brut Millesimo2mila17 2017

Marchesi Alfieri Barbera D’asti Superiore Alfiera 2018

Marchesi Di Barolo Barolo Cannubi 2017

Marchesi Di Grésy - Tenute Cisa Asinari Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2016

Marchesi Di Grésy - Tenute Cisa Asinari Barbaresco Gaiun Martinenga 2017

Marengo Barolo Brunate 2017

Marengo Barolo Bricco Delle Viole 2017

Claudio Mariotto Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2019

Claudio Mariotto Colli Tortonesi Timorasso Cavallina 2019

Franco Maria Martinetti Gavi Minaia 2020

Bartolo Mascarello Barolo 2017

Massolino - Vigna Rionda Barolo Margheria 2017

Massolino - Vigna Rionda Barolo Parafada 2017

Massolino - Vigna Rionda Barolo Vigna Rionda Riserva 2015

Casa E. Di Mirafiore Barolo Lazzarito 2017

Moccagatta Barbaresco Bric Balin 2018

Angelo Negro E Figli Roero Sudisfà Riserva 2018

Nervi Gattinara 2018

Noah Lessona 2017

Oddero Barolo Brunate 2017

Oddero Barolo Vigna Rionda Riserva 2012

Figli Di Luigi Oddero Barolo Rocche Rivera 2017

Figli Di Luigi Oddero Barolo Vigna Rionda 2015

Orsolani Caluso Passito Sulé 2017

Paitin Barbaresco Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva 2016

Palladino Barolo Ornato 2017

Parusso Barolo Bussia Etichetta Oro Per Francesco Riserva 2000

Pecchenino Barolo Le Coste Di Monforte 2017

Pelissero Barbaresco Vanotu Riserva 2010

Pelissero Barbaresco Vanotu 2018

Elio Perrone Barbera D’asti Superiore Mongovone 2019

Pio Cesare Barbaresco Il Bricco 2017

Pio Cesare Barolo Ornato 2017

Pira Barolo Vignarionda 2017

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Barolo Via Nuova 2017

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Barolo Cannubi 2017

Pira E. & Figli - Chiara Boschis Langhe Nebbiolo 2019

Platinetti Ghemme Vigna Ronco Maso 2017

Podere Rocche Dei Manzoni Barolo Perno Vigna Cappella Santo Stefano 2016

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Granbussia Riserva 2012

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Romirasco 2017

Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala 2017

Poderi Luigi Einaudi Barolo Bussia 2017

Poderi Luigi Einaudi Barolo Cannubi 2017

Pomodolce Colli Tortonesi Timorasso Grue 2019

Guido Porro Barolo Vigna Rionda 2017

Guido Porro Barolo Vigna Lazzairasco 2017

Ferdinando Principiano Barolo Boscareto 2016

Produttori Del Barbaresco Barbaresco Rabajà Riserva 2016

Produttori Del Barbaresco Barbaresco Montestefano Riserva 2016

Proprietà Sperino Lessona 2016 ’L Franc

Prunotto Barolo Bussia 2017

Prunotto Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2015

Punset Barbaresco Basarin Riserva 2016

Rinaldi Barolo Brunate 2017

Francesco Rinaldi & Figli Barolo Cannubi Riserva 2015

Francesco Rinaldi & Figli Barolo Cannubi 2017

Silvia Rivella Barbaresco Montestefano 2018

Dante Rivetti Barbaresco Bricco Di Neive Riserva 2016

Rizzi Barbaresco Pajorè 2018

Roagna Barolo Pira Riserva 2006

Roagna Barbaresco Crichët Pajè 2013

Roagna Barbaresco Pajè Vecchie Viti 2016

Albino Rocca Barbaresco Angelo 2017

Bruno Rocca Rabajà Barbaresco Currà Riserva 2015

Rocche Costamagna Barolo Rocche Dell’annunziata 2017

Giovanni Rosso Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2017

Giovanni Rosso Barolo Serra 2017

Giovanni Rosso Barolo Cerretta 2017

Rovellotti Ghemme Chioso Dei Pomi 2015

Sandrone Barolo Vite Talin 2015

Sandrone Barolo Aleste 2017

Saracco Piemonte Moscato D’autunno 2020

Scarzello Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2017

Paolo Scavino Barolo Bric Dël Fiasc 2017

Paolo Scavino Barolo Rocche Dell’annunziata Riserva 2015

Paolo Scavino Barolo Ravera 2017

Schiavenza Barolo Cerretta 2017

Seghesio Barolo La Villa 2017

Edoardo Sobrino Barolo Monvigliero 2017

Sottimano Barbaresco Currà 2016

Sottimano Barbaresco Pajorè 2018

Luigi Spertino Barbera D’asti Superiore La Mandorla 2019

Luigi Spertino Grignolino D’asti Margherita Barbero 2020

Tenuta Olim Bauda Nizza Riserva 2018

Tenute Sella Lessona San Sebastiano Allo Zoppo 2012

Torraccia Del Piantavigna Ghemme 2016

Travaglini Gattinara Riserva 2016

Trediberri Barolo Rocche Dell’annunziata 2017

Vajra Barolo Bricco Delle Viole 2017

Vajra Barolo Ravera 2017

Vajra Barolo Coste Di Rose 2017

Mauro Veglio Barolo Castelletto 2017

Vietti Barolo Ravera 2017

Vietti Barbera D’alba Scarrone Vigna Vecchia 2019

Vietti Barolo Lazzarito 2017

Gian Paolo Viglione Generaj Roero Arneis Quindicilune Riserva 2019

Vigne Marina Coppi Colli Tortonesi Timorasso Grand Fostò 2015

Vigneti Massa Derthona Timorasso Costa Del Vento 2019

Vigneti Massa Derthona Timorasso Sterpi 2019 1

Villa Sparina Gavi Del Comune Di Gavi Monterotondo 2018

Lombardia

1701 Franciacorta Brut Satèn 2016

Alessio Brandolini I Ger 2015

Arpepe Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2013

Arpepe Valtellina Superiore Grumello Sant’antonio Riserva 2013

Banino Aureum 2018

Barbacarlo Barbacarlo 2017

Bellavista Franciacorta Brut Rosé 2016

Guido Berlucchi Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2010

Gianfranco Bertagna Montevolpe Rosso 2016

Biava Exenthia 2016

Bosio Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2016

Bruno Verdi Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva 2017

Ca’ Del Bosco Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2011

Ca’ Del Bosco Franciacorta Extra Brut Rosé Annamaria Clementi Riserva 2011

Cà Maiol Lugana Fabio Contato Riserva 2019

Calatroni Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Dosaggio Zero Rosé Riserva Della Famiglia 2013

Cantina Gozzi Le Falme 2019

Castello Bonomi Franciacorta Brut Satèn Lucrezia Etichetta Bianca

Riserva 2009

Castello Bonomi Franciacorta Brut Grande Annata Cru Perdu 2011

Castello Di Gussago La Santissima Franciacorta Brut Blanc De Noir Noble Noir

Club Del Buttafuoco Storico Buttafuoco Storico Collezione 25 Anni 2016

Conte Vistarino Pinot Nero Dell’oltrepò Pavese Bertone 2018

De Toma Moscato Di Scanzo 2017

Derbusco Cives Franciacorta Pas Dosé Decem Annis Riserva 2009

Derbusco Cives Franciacorta Brut Blanc De Noir Crisalis 2015

Faccoli Franciacorta Extra Brut Riserva 2011

Fay Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2018

Fiamberti Buttafuoco Storico Vigna Sacca Del Prete 2017

Giorgi T.O.P. Zero Pas Dosé

I Gessi Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Rosé Mariacristina 2015

Isimbarda Oltrepò Pavese Riesling Superiore Vigna Martina Le Fleur 2019

La Fiorita Franciacorta Brut Rosé

La Montina Franciacorta Pas Dosé Baiana Riserva 2012

Tenuta Le Fracce Casteggio Bohemi Riserva 2016

Mamete Prevostini Valtellina Superiore Riserva 2017

Monsupello Monsupello Nature Pas Dosé

Montelio Noblerot 2017

Montonale Lugana Orestilla 2019

Mosnel Franciacorta Extra Brut Ebb "RIEDIZIONE 2020" 2010

Mosnel Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé "RIEDIZIONE 2020" 2010

Nino Negri Sforzato Di Valtellina Sfursat 5 Stelle 2018

Nove Lune Theia

Pasini San Giovanni Valtènesi Riviera Del Garda Classico Arzane 2016

Picchi Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Nature 2017

Aldo Rainoldi Valtellina Superiore Grumello Riserva 2016

Romantica Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2011

Scuropasso Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Roccapietra 2015

Podere Selva Capuzza San Martino Della Battaglia Campo Del Soglio 2020

Tenuta Mazzolino Pinot Nero Dell’oltrepò Pavese Noir 2018 2

Tenuta Roveglia Lugana Vigne Di Catullo Riserva 2018

Tognazzi Botticino Cobio 2018

Triacca Sforzato Di Valtellina Il Monastero 2017

Uberti Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 10 Vendemmie

Uberti Franciacorta Extra Brut Comarì Del Salem 2014

Uberti Franciacorta Brut Satèn Magnificentia 2017

Villa Franciacorta Franciacorta Extra Brut Extra Blu 2016

Veneto

Stefano Accordini Amarone Della Valpolicella Classico Vigneto Il Fornetto Riserva 2015

Adami Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive Di Colbertaldo Dry Vigneto Giardino 2020

Allegrini La Poja 2017

Astoria Colli Di Conegliano Refrontolo Passito Fervo 2019

Begali Amarone Della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2016

Benedetti Corte Antica Amarone Della Valpolicella Croce Del Gal Black 2011

Bertani Amarone Della Valpolicella Classico 2012

Bonotto Delle Tezze Malanotte Del Piave 2017

Borgo Stajnbech Lison Classico 150 2019

Fratelli Bortolin Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Ru’ Millesimato 2020

Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive Di San Pietro Di Barbozza Brut Nature Grande Cuvée Del Fondatore Motus Vitae 2019

Bosco Del Merlo Lison Pramaggiore Merlot Campo Camino 2018

Brigaldara Amarone Della Valpolicella Classico 2016

Brunelli Amarone Della Valpolicella Classico Campo Inferi Riserva 2015

Buvoli - Opificio Del Pinot Nero Cinque Pas Dosé

Ca’ La Bionda Amarone Della Valpolicella Classico Ravazzol 2015

Cantina Di Soave Riserva Dei Cinque

Case Paolin Montello Colli Asolani Rosso San Carlo 2017

Cavalchina Fernanda Rabitta 2017

Cavazza Cicogna San Martino 2016

Cesari Amarone Della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2012

Cecchetto Gelsaia 2017

Cirotto Manzoni Bianco Costalunga 2019

Col Vetoraz Valdobbiadene Superiore Di Cartizze Dry 2020

Corte Scaletta Valpolicella Superiore 2015

Dal Maso Colli Berici Merlot Casara Roveri 2018

De Stefani Olmera 2019

Falezze Amarone Della Valpolicella 2015

Farina Amarone Della Valpolicella Classico Mezzadro Alla Fontana Riserva 2011

Gamba Amarone Della Valpolicella Classico Campedel Riserva 2015

Gini Soave Classico La Froscà 2019

Gorgo Custoza Superiore Summa 2019

Guerrieri Rizzardi Amarone Della Valpolicella Classico Villa Rizzardi 2015 I Campi Soave Campo Vulcano 2020

Inama Colli Berici Carmenère Oratorio Di San Lorenzo Riserva 2016

Le Battistelle Soave Classico Roccolo Del Durlo 2019

Le Colture Valdobbiadene Superiore Di Cartizze Dry 2020

Le Fraghe Bardolino Chiaretto Rodon 2020

Le Ragose Amarone Della Valpolicella Classico Caloetto 2010

Maculan Fratta 2017

Maeli Colli Euganei Fior D’arancio Passito Diloro 2016

Marchiori Valdobbiadene Prosecco Superiore Sui Lieviti Brut Nature Integrale 2019

Masi Agricola Amarone Della Valpolicella Classico Campolongo Di Torbe 2013

Merotto Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive Di Col San Martino Brut Cuvée Del Fondatore Graziano Merotto 2020

Monte Zovo Amarone Della Valpolicella 2017

Marco Mosconi Amarone Della Valpolicella 2015

Pasqua Amarone Della Valpolicella Famiglia Pasqua Riserva 2013

Pieropan Soave Classico Calvarino 2019

Albino Piona Custoza Superiore Campo Del Selese 2019

Roccolo Grassi Amarone Della Valpolicella 2016

Roeno Riesling Renano Collezione Di Famiglia 2017

Ruggeri Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Giustino B. 2020

Secondo Marco Amarone Della Valpolicella Classico Fumetto Riserva 2008

Speri Amarone Della Valpolicella Classico Sant’urbano 2017

David Sterza Amarone Della Valpolicella Classico 2017

Suavia Soave Classico Monte Carbonare 2019

Tedeschi Amarone Della Valpolicella Martenigo Riserva 2016

Tenuta Sant’antonio Amarone Della Valpolicella Lilium Est Riserva 2010

Tommasi Amarone Della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2010

Turetta Ca’ Bianca Colli Euganei Rosso Rossura Dei Briganti Riserva 2015

Odino Vaona Amarone Della Valpolicella Classico Pegrandi Riserva 2013 Venturini Amarone Della Valpolicella Classico Riserva 2009

Agostino Vicentini Soave Superiore Il Casale 2018

Vigna Ròda Colli Euganei Fior D’arancio Passito Petali D’ambra 2015

Vignalta Colli Euganei Rosso Gemola 2016

Vigneti Di Ettore Amarone Della Valpolicella Classico Riserva 2012

Vigneto Due Santi Breganze Cabernet Cavallare 2017

Villa Sandi Opere Trevigiane Brut Riserva Amalia Moretti

Villabella Bardolino Classico Aristeo 2017

Zeni Bardolino Chiaretto In Anfora 2019

Zymé Amarone Della Valpolicella Classico 2016

Trentino

Abate Nero Trento Brut Domini Nero 2015

Cantina di La-Vis E Valle di Cembra Trentino Müller Thurgau Vigna Delle Forche Cembra Cantina di Montagna 2018

Cantina Sociale di Trento - Trentino Gewürztraminer Goccia D’oro 2020

Cesarini Sforza - Trento Extra Brut 1673 Riserva 2013

De Vescovi Ulzbach - Teroldego Rotaliano Vigilius 2018

Dorigati Teroldego Rotaliano Diedri Riserva 2018

Vignaiolo Fanti Trentino Manzoni Bianco Isidor 2019

Ferrari - Tenute Lunelli Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010

Ferrari - Tenute Lunelli Trento Brut Nature Perlé Zero

Ferrari - Tenute Lunelli Cuvée Zero 14

Ferrari - Tenute Lunelli Trento Brut Perlé Bianco Riserva 2013

Foradori Teroldego Morei 2019

Letrari Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2010

A. Martinelli Teroldego Rotaliano 2018

Maso Furli Manzoni Bianco 2018

Maso Martis Trento Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2011

Eugenio Rosi Poiema 2018

San Leonardo San Leonardo 2016

Vivallis Trentino Superiore Marzemino Dei Ziresi 2019

Roberto Zeni - Schwarzhof Teroldego Rotaliano Pini 2017

Alto Adige

Arunda Alto Adige Spumante Extra Brut Arunda Riserva 2015

Cantina Andriano Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2018

Cantina Andriano Alto Adige Merlot Gant Riserva 2018

Cantina Bolzano Alto Adige Lagrein Prestige Riserva 2019

Cantina Colterenzio Alto Adige Sauvignon Lafóa 2019

Cantina Girlan Alto Adige Pinot Nero Curlan Riserva 2018

Cantina Girlan Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2018

Cantina Kaltern Alto Adige Merlot Kunst.Stück Riserva 2018

Cantina Kurtatsch Alto Adige Gewürztraminer Brenntal Riserva 2019

Cantina San Michele Appiano Alto Adige Bianco Appius 2016

Cantina Terlano Alto Adige Terlano I Grande Cuvée 2018

Cantina Terlano Alto Adige Terlano Rarity 2008

Cantina Valle Isarco Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2020

Castel Juval Unterortl Alto Adige Val Venosta Riesling Vigna Windbichl 2019

Castel Juval Unterortl Alto Adige Val Venosta Riesling Gletscherschliff 2020

Glögglhof - Franz Gojer Alto Adige Lagrein Riserva 2018 Alto Adige Santa Maddalena Classico 2020

Gump Hof - Markus Prackwieser Alto Adige Sauvignon Renaissance Riserva 2018

Kettmeir Alto Adige Spumante Extra Brut 1919 Riserva 2015

Kettmeir Alto Adige Spumante Brut Rosé Athesis 2018

Tenuta Köfererhof Alto Adige Valle Isarco Sylvaner R 2019

Tenuta Kornell Alto Adige Merlot Vigna Kressfeld Riserva 2017

Tenuta Kornell Alto Adige Sauvignon Oberberg 2019

Cantina Convento Muri Gries Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2016

Tenuta Niklas Without 2019

Pfannenstielhof Alto Adige Lagrein Riserva 2018

Ritterhof Alto Adige Gewürztraminer Auratus 2020

Andi Sölva Lago Di Caldaro Erbe + Auftrag 2018

Andi Sölva Alto Adige Lago Di Caldaro Classico Sea 2020

Tenuta Peter Sölva Alto Adige Cabernet Franc Amistar 2018

Tenuta Peter Sölva Amistar Edizione Rossa 2017

Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof Alto Adige Cabernet Merlot Linticlarus Riserva 2018

Maso Unterganzner - Josephus Mayr Coposition Reif 2018 Alto Adige Lagrein Riserva 2018

Untermoserhof Alto Adige Santa Maddalena Classico Hub 2019

Untermoserhof Alto Adige Santa Maddalena Classico 2020

Peter Zemmer Alto Adige Chardonnay Vigna Crivelli Riserva 2018

Friuli Venezia Giulia

Borgo Del Tiglio Collio Bianco Ronco Della Chiesa 2019

Borgo Del Tiglio Collio Chardonnay Selezione 2019

Borgo Del Tiglio Collio Malvasia Italo & Bruno 2019

Borgo San Daniele Arbis Blanc 2018

Cantina Produttori Cormòns Collio Pinot Bianco 2020

Castello Di Spessa Collio Pinot Bianco Santarosa 2020

Ermacora Friuli Colli Orientali Pignolo 2015

Livio Felluga Rosazzo Terre Alte 2018

Gigante Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico 2019

Jermann Capo Martino 2019

Kante Malvasia Le Annate 2012

Edi Keber Collio Bianco 2019

Lis Neris Friuli Isonzo Lis 2017

Lis Neris Tal Lùc Cuvée 5.6

Livon Braide Alte 2019

Muzic Collio Bianco Stare Brajde 2019

Muzic Collio Friulano Valeris 2020

Petrucco Friuli Colli Orientali Pignolo Ronco Del Balbo 2016

Petrussa Friuli Colli Orientali Schioppettino Di Prepotto S. Elena 2018

Giulia Picéch Collio Friulano 2019

Podversic Ribolla Gialla 2017

Podversic Malvasia 2017

Podversic Nekaj 2017

Isidoro Polencic Collio Friulano Fisc 2019

Doro Princic Collio Friulano 2020

Raccaro Collio Friulano Vigna Del Rolat 2020

Raccaro Collio Malvasia 2020

Ronco Blanchis Collio Friulano 2020

Ronco Del Gelso Friuli Isonzo Rive Alte Friulano Toc Bas 2019

Ronco Severo Friuli Colli Orientali Pinot Grigio 2019

Roncús Collio Bianco Vecchie Vigne 2017

Russiz Superiore Collio Pinot Bianco Riserva 2016

Schiopetto Collio Friulano 2020

Schiopetto Collio Malvasia 2020

Schiopetto Collio Pinot Bianco 2020

Scubla Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2019

Scubla Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2018

Škerk Malvasia 2019

Specogna Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato Riserva 2018

Toros Collio Pinot Bianco 2020

Venica & Venica Collio Friulano Ronco Delle Cime 2020

Vie Di Romans Friuli Isonzo Friulano Dolée 2019

Vie Di Romans Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2019

Vie Di Romans Friuli Isonzo Sauvignon Piere 2019

Vigneti Pittaro Pittaro Talento Brut Etichetta Oro 2015

Villa Russiz Collio Sauvignon De La Tour 2020

Volpe Pasini Friuli Colli Orientali Pinot Bianco Zuc Di Volpe 2020

Zorzettig Friuli Colli Orientali Malvasia Myò 2019

Liguria

Massimo Alessandri Ligustico 2018

Bio Vio Riviera Ligure Di Ponente Pigato Bon In Da Bon 2019

Bruna Riviera Ligure Di Ponente Pigato U Baccan 2019

Walter De Battè Saladero 2018

La Ricolla Òua² 2019

Maccario Dringenberg Rossese Di Dolceacqua Posaú 2019

Podere Grecale Riviera Ligure Di Ponente Moscatello Di Taggia Passito 2019

Poggi Dell’elmo Rossese Di Dolceacqua Superiore Pini Dante 2019 5

U Cantin Maccaia 2017

Zangani Colli Di Luni Vermentino Superiore Boceda 2020

Emilia

Fattoria Vallona Pignoletto Permartina Vendemmia Tardiva 2016

Isola Colli Bolognesi Barbera Monte Gorgii 2019

La Tollara Il Giorgione 2013

La Tosa Colli Piacentini Malvasia Sorriso Di Cielo 2020

La Tosa Gutturnio Superiore Vignamorello 2019

Lini 910 In Correggio Brut Bianco Millesimato 2016

Luretta Colli Piacentini Malvasia Boccadirosa 2020

Luretta Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Corbeau 2016

Mossi 1558 Colli Piacentini Vin Santo Le Solane 2008

Podere Le Lame Gutturnio Riserva La Gazza 2017

Romagna

Stefano Berti Romagna Sangiovese Predappio Calisto Riserva 2018

Raffaella Bissoni Romagna Albana Passito Bissoni 2018

Branchini Romagna Albana Passito D’or Luce 2014

Ca’ Di Sopra Remel 2018

Calonga Baravelli Vermouth Bianco 2020

Celli Romagna Albana Secco I Croppi 2020

Umberto Cesari Solo 2018

Condé Romagna Sangiovese Predappio Raggio Brusa Riserva 2018

Chiara Condello Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2018

Costa Archi Romagna Sangiovese Serra Il Beneficio Riserva 2017

Drei Donà Tenuta La Palazza Romagna Sangiovese Predappio Notturno 2019

Fattoria Monticino Rosso Romagna Albana Secco Codronchio 2019

Fattoria Nicolucci Romagna Sangiovese Predappio Di Predappio Vigna Del Generale Riserva 2018

Fattoria Zerbina Romagna Albana Passito Arrocco 2019

Ferrucci Romagna Sangiovese Superiore Domus Caia Riserva 2018

Fiorentini Romagna Albana Secco Cleonice 2019

Fondo San Giuseppe Colli Di Faenza Trebbiano Tera 2020

Gallegati Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Rosso 2019

Giovannini Romagna Albana Secco 8000 2020

Giovanna Madonia Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2018

Mutiliana Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2018

Noelia Ricci Romagna Sangiovese Predappio Il Sangiovese 2020

Enio Ottaviani Colli Di Rimini Rebola 2020

Sadivino Romagna Sangiovese Predappio Maestroso Riserva 2017

Cantina San Biagio Vecchio Sabbia Gialla 2019

Tenuta Casali Romagna Sangiovese Superiore San Vicinio Quartosole Riserva 2018

Tenuta La Viola Romagna Sangiovese Bertinoro P. Honorii Riserva 2017

Tenuta Piccolo Brunelli Romagna Sangiovese Predappio Cesco 1938 2019

Tenuta Santa Lucia Famous 2020

Tre Monti Romagna Albana Secco Vitalba 2020

Tre Monti Romagna Albana Secco Vigna Rocca 2020

Villa Venti A 2020

Toscana

Argentiera Bolgheri Superiore Argentiera 2018

Arrighi Aleatico Passito dell’Elba Silosò 2020

Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2017

Banfi Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2016

Baracchi Ardito 2017

Baricci Brunello di Montalcino 2016

Baricci Brunello di Montalcino Nello Riserva 2015

Bertani (Val di Suga) Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2016

Bibbiano Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2018

Bindella Vino Nobile di Montepulciano I Quadri 2018

Bindi Sergardi Mocenni Particella 91 2016

Biondi Santi Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2013

Biondi Santi Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 2015

Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Costa Grande 2017

Brancaia Il Blu 2018

Bulichella Hide 2018

Caiarossa Caiarossa 2018

Campotondo Orcia Sangiovese Il Tocco di Campotondo Riserva 2017

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Riserva 2015

Canneto Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017

Capezzana Vin Santo di Carmignano Riserva 2013

Capezzana Ghiaie Della Furba 2017

Casa Emma Chianti Classico Gran Selezione 2017

Casadei Filare 18 2019

Castellare di Castellina Poggio Ai Merli 2019

Castello del Terriccio Lupicaia 2017

Castello di Ama L’apparita 2018

Castello di Fonterutoli Siepi 2018

Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Il Poggio 2016

Castello La Leccia Chianti Classico Riserva 2016

Castello Sonnino Vin Santo del Chianti 2014

Castello Tricerchi Brunello di Montalcino

A.D. 1441 2016 Vincenzo Cesani Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2018

Chiappini Cabernet Franc Lienà 2018

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva 2015

Roberto Cipresso Brunello di Montalcino 2016

Duemani Duemani 2018

Duemani Suisassi 2018

Fattoria Ambra Carmignano Elzana Riserva 2017

Fattoria La Braccesca Vino Nobile di Montepulciano

Fattoria La Braccesca Santa Pia Riserva 2017

Fattoria Le Mortelle Maremma Toscana Cabernet Poggio Alle Nane 2018

Fattoria Le Pupille Saffredi 2018

Fattoria Selvapiana Chianti Rufina Vigneto Bucerchiale Riserva 2018

Fèlsina Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2018

Fontodi Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2018

Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2015

Giodo Brunello di Montalcino Giodo 2016

Grattamacco Bolgheri Superiore Grattamacco 2018

Tenuta Guado Al Tasso Bolgheri Superiore Guado Al Tasso 2018

I Balzini White Label 2018

I Giusti & Zanza Dulcamara 2018

Il Borro Il Borro 2017

Il Colombaio di Santa Chiara Vernaccia di San Gimignano Campo Della Pieve 2019

Il Marroneto Brunello di Montalcino Madonna Delle Grazie 2016

Il Marroneto Brunello di Montalcino 2016

Il Molino di Grace Gratius 2017

Isole E Olena Cepparello 2018

Istine Chianti Classico Vigna Istine 2019

La Gerla Brunello di Montalcino Gli Angeli Riserva 2015

Le Macchiole Paleo Rosso 2018

Le Macchiole Messorio 2018

Le Macioche Brunello di Montalcino Riserva 2015

Loacker Wine Estates - Tenuta Corte Pavone Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2016

Marchesi Antinori Solaia 2018

Marchesi Antinori Tignanello 2018

Marchesi Pancrazi Pinot Nero Vigna Baragazza 2018

Masseto Masseto 2018

Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2016

Máté Brunello di Montalcino Riserva 2015

Montemercurio Vino Nobile di Montepulciano Messaggero 2017

Montepepe Grand Vintage 2014

Monteraponi Chianti Classico Il Campitello Riserva 2018

Monteverro Monteverro 2018

Monteverro Chardonnay Monteverro 2018

Montevertine Le Pergole Torte 2018

Montevertine Montevertine 2018

Ormanni Chianti Classico Borro del Diavolo Riserva 2017

Ornellaia Bolgheri Superiore Ornellaia 2018

Palazzo Brunello di Montalcino Riserva 2015

Panizzi Vernaccia di San Gimignano Riserva 2017

Panzanello Chianti Classico 1427 Riserva 2018

Petrolo Valdarno di Sopra Merlot Galatrona 2018

Piaggia Poggio De’ Colli 2018

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Sugarille 2016

Podere 414 Morellino di Scansano 2019

Podere Della Civettaja Podere Della Civettaja 2018

Podere Fedespina Fedespina 2017

Podere Forte Guardiavigna 2017

Podere Poggio Scalette Il Carbonaione 2018

Podere Sapaio Sapaio 2018

Poggio Al Grillo Rezeno 2020

Poggio Al Grillo Rosatico 2020

Poggio Al Tesoro Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2017

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2015

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2016

Poliziano Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2018

Pratesi Carmignano Il Circo Rosso Riserva 2018

Querciabella Batàr 2019

Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2018

Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2018

Riecine Chianti Classico Riserva 2018

Rocca Delle Macìe Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2017

Rocca di Castagnoli Notte Tempi 2018

Rocca di Frassinello Maremma Toscana Rosso Rocca di Frassinello 2019

Ruffino Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2017

Salvioni - La Cerbaiola Brunello di Montalcino 2016

Salvioni - La Cerbaiola Rosso di Montalcino 2019

San Carlo Brunello di Montalcino Riserva 2015

San Giusto A Rentennano Percarlo 2017

San Polo Brunello di Montalcino Vignavecchia 2016

Sanlorenzo Brunello di Montalcino Bramante Riserva 2015

Sant’Agnese Spirto 2016

Sassotondo Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2018

Michele Satta Bolgheri Superiore Marianova 2018

Sesti Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2015

Sesti Brunello di Montalcino 2016

Talenti Brunello di Montalcino Pian di Conte Riserva 2015

Tenuta Caccia al Piano 1868 Bolgheri Superiore Caccia Al Piano 2018

Tenuta di Gracciano Della Seta Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017

Tenuta di Trinoro Tenuta di Trinoro 2019

Tenuta Il Poggione Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2015

Tenuta Il Poggione Brunello di Montalcino 2016

Tenuta Lenzini Poggio De’ Paoli 2018

Tenuta Poggio Rosso Velthune 2018

Tenuta San Giorgio Brunello di Montalcino Ugolforte 2016

Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia 2018

Tenuta Sette Cieli Indaco 2017

Tenuta Sette Ponti Oreno 2019

Tenute Ambrogio E Giovanni Folonari Il Pareto 2018

Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2016

Terre del Marchesato Maurizio Fuselli 2018

Tiezzi Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2016

Tolaini Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2017

Villa Le Corti Chianti Classico Gran Selezione Zac 2018

Umbria

Antonelli San Marco Montefalco Rosso Riserva 2018

Barberani Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile Calcaia 2018

Leonardo Bussoletti Ràmici 2018

Cantina Roccafiore Fiorfiore 2019

Cantine Blasi Impronta 2017

Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino 25 Anni 2016

Decugnano Dei Barbi Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2019

Duca Della Corgna Colli Del Trasimeno Gamay Poggio Petroso Riserva 2018

Famiglia Cotarella Marciliano 2018

La Palazzola Amelia Vin Santo Caratelli Al Pozzo 2014

La Palerna Cospaia 1441 2018

Le Cimate Montefalco Sagrantino Donna Giulia 2015

Lungarotti Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2017

Palazzone Orvieto Classico Superiore Campo Del Guardiano 2018

Romanelli Montefalco Sagrantino Terra Cupa 2017

Tabarrini Montefalco Sagrantino Colle Alle Macchie 2017

Tenuta Bellafonte Montefalco Sagrantino Collenottolo 2016

Terre De La Custodia Colli Martani Merlot Vigna San Martino Riserva 2016

Zanchi Majolo 2016

Marche

Maria Letizia Allevi Arsi 2018

Bruscia Bianchello Del Metauro Superiore Lubác 2018

Bucci Castelli Di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2018

Casalfarneto Cimaio 2018

Fattoria Coroncino Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Superiore Gaiospino 2018

Fattoria Dezi Solo 2018

Fattoria La Monacesca Verdicchio Di Matelica Mirum Riserva 2019

Fattoria Le Terrazze Conero Sassi Neri Riserva 2017

Fattoria San Lorenzo Il San Lorenzo Bianco 2008

Andrea Felici Castelli Di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico Della Figura Riserva 2018

Garofoli Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Spumante Pas Dosé 2013

Il Conte Villa Prandone Ix Prandone 2017

Lanari Conero Fibbio Riserva 2018

Le Caniette Piceno Superiore Morellone 2017

Le Senate Blu Velluto Spento 2017

Macondo Bianko 2019

Stefano Mancinelli Lacrima Di Morro D’alba Superiore 2019

Valter Mattoni Rossomató 2017

Moncaro Conero Nerone Riserva 2016 Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Passito Tordiruta 2017

Montecappone Castelli Di Jesi Verdicchio Classico Utopia Riserva 2018

Oasi Degli Angeli Kupra 2018

Sangiovanni Offida Pecorino Zagros 2018

Santa Barbara Pathos 2019

Alberto Serenelli Rosso Conero Varano 2018

Lazio

Bottaccio Bottaccio Grandi Annate 2018

Marco Carpineti Dithyrambus 2016

Casale Del Giglio Radix 2017

Castel De Paolis Frascati Superiore 2020

Castel De Paolis I Quattro Mori 2016

Damiano Ciolli Olevano Romano Cesanese Cirsium Riserva 2017

Paolo E Noemia D’amico Notturno Dei Calanchi 2017

De Sanctis Frascati Superiore Abelos 2020

Famiglia Cotarella Montiano 2018

Famiglia Cotarella Soente 2020

Fontana Candida Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2020

Formiconi Cesanese Di Affile Capozzano Riserva 2019

Alberto Giacobbe Cesanese Del Piglio Superiore Lepanto Riserva 2018

Donato Giangirolami Nynphe 2017

Merumalia Frascati Superiore Primo Riserva 2020

Migrante Cesanese Di Olevano Romano Consilium 2017

Monti Cecubi Caecubum Rosso 2018

Sergio Mottura Latour A Civitella 2019

Ômina Romana Chardonnay Ars Magna 2019

Poggio Le Volpi Roma Rosso Edizione Limitata 2019

Proietti Cesanese Di Olevano Romano Superiore Tenuta Al Campo 2019

San Giovenale Habemus 2019

San Giovenale Habemus Etichetta Rossa 2018

Tenuta Di Fiorano Fiorano Bianco 2019

Tenuta Di Fiorano Fiorano Rosso 2016

Tenuta La Pazzaglia Grechetto Poggio Triale 2018

Tenuta Ronci Di Nepi Ronci 2017

Giovanni Terenzi Cesanese Del Piglio Superiore Vajoscuro Riserva 2019

Villa Simone Ferro E Seta 2017

Abruzzo

Barba Montepulciano D’abruzzo I Vasari 2018

Barone Cornacchia Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Vizzarro Riserva 2017

Cataldi Madonna Cerasuolo D’abruzzo Piè Delle Vigne 2019

Chiara Ciavolich Pecorino Fosso Cancelli 2018

Contesa Montepulciano D’abruzzo Terre Dei Vestini Chiedi Alla Polvere Riserva 2017

Paride D’angelo Cerasuolo D’abruzzo 2020

Fattoria La Valentina Montepulciano D’abruzzo Terre Dei Vestini Bellovedere Riserva 2017

Fattoria Nicodemi Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Notàri 2019

Feudo Antico Tullum Pecorino Biologico 2020

Il Feuduccio Montepulciano D’abruzzo Margae 2017

Illuminati Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Zanna Riserva 2017

Inalto Pecorino Inalto 2019

Marchesi De’ Cordano Montepulciano D’abruzzo Terra Dei Vestini Santinumi Riserva 2015

Marramiero Montepulciano D’abruzzo Dante Marramiero 2011

Masciarelli Montepulciano D’abruzzo Iskra Riserva 2017

Orlandi Contucci Ponno Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Riserva 2016

Emidio Pepe Trebbiano D’abruzzo Emidio Pepe 2019

Podere Colle San Massimo Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Terra Bruna 2017

San Lorenzo Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Escol Riserva 2016

Torre Dei Beati Montepulciano D’abruzzo Mazzamurello 2018

Valentini Trebbiano D’abruzzo 2017

Valle Reale Montepulciano D’abruzzo Vigneto Di Sant’eusanio 2019

Valori - Chiamami Quando Piove Montepulciano D’abruzzo 2018

Molise

Campi Valerio Pentro 2013

Cantine Catabbo Tintilia del Molise S 2018

Claudio Cipressi Tintilia del Molise

Claudio Cipressi Tintilia 66 2015

Di Majo Norante Molise Rosso Don Luigi Riserva 2017

Tenute Martarosa Tintilia del Molise Rosato 2020

Campania

Aia Dei Colombi Falanghina Del Sannio Guardia Sanframondi Vigna Suprema 2019

Cantine Astroni Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2018

Cantine Di Marzo Greco Di Tufo Vigna Laure Riserva 2019

Cantine Tora Falanghina Del Sannio Kissòs 2017

Colli Di Lapio Fiano Di Avellino 2020

Contrade Di Taurasi Taurasi Vigne D’alto 2015

Marisa Cuomo Costa D’amalfi Furore Bianco Fiorduva 2020

Di Meo Greco Di Tufo Vittorio 2008

Donnachiara Taurasi Riserva 2017

Fattoria La Rivolta Aglianico Del Taburno Terra Di Rivolta Riserva 2018

Benito Ferrara Greco Di Tufo Vigna Cicogna 2020

Feudi Di San Gregorio Taurasi Piano Di Montevergine Riserva 2016

Fontanavecchia Falanghina Del Sannio Taburno Libero Vendemmia Tardiva 2015

Galardi Terra Di Lavoro 2019

I Favati Taurasi Terzotratto Etichetta Bianca Riserva 2015

Il Verro Verginiano Bio 2020

La Guardiense Falanghina Del Sannio Janare Senete 2020

La Sibilla Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2019

Lunarossa Vini Quartara 2018

Luigi Maffini Cilento Fiano Pietraincatenata 2019

Salvatore Martusciello Penisola Sorrentina Lettere Ottouve 2020

Masseria Frattasi Kapnios 2018

Mastroberardino Taurasi Radici 2017

Salvatore Molettieri Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2013

Montevetrano Montevetrano 2019

Papa Falerno Del Massico Primitivo Campantuono 2018

Ciro Picariello Fiano Di Avellino Ciro 906 2019

Quintodecimo Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2018

Rocca Del Principe Fiano Di Avellino Tognano 2018

San Salvatore 1988 Pino Di Stio 2019

Sorrentino Vesuvio Lacryma Christi Rosso Superiore Vigna Lapillo 2018

Luigi Tecce Taurasi Poliphemo Riserva 2016

Tenuta Cavalier Pepe Taurasi Opera Mia 2015

Tenuta Sarno 1860 Fiano Di Avellino Sarno 1860 Erre 2018

Tenuta Scuotto Oi Nì 2018

Villa Dora Vesuvio Lacryma Christi Rosso Gelsonero 2019

Villa Raiano Fiano Di Avellino Alimata 2019

Puglia

Amastuola Aglianico 2017

Donato Angiuli Maccone Passito Nero Di Troia 2019

Apollonio 1870 Divoto Copertino Rosso Riserva 2012

Attanasio Giuseppe Primitivo Di Manduria 2016

Borgo Turrito Calarosa 2020

Michele Calò E Figli Cerasa 2020

Candido Duca D’aragona 2016

Cantele Negroamaro Rosato Rohesia 2020

Cantine Due Palme 1943 Del Presidente 2018

Conti Zecca Nero 2018

Casa Vinicola Coppi Gioia Del Colle Primitivo Senatore 2018

D’araprì Sansevieria Brut Rosé 2017

Felline Primitivo Di Manduria Cuvée Anniversario Riserva 2011

Gianfranco Fino Es 2019

Garofano Vigneti E Cantine Le Braci 2014

Cantine Paolo Leo Orfeo 2019

Leone De Castris Donna Lisa 2019

Placido Volpone Rosantica 2020

Plantamura Gioia Del Colle Primitivo Contrada San Pietro 2019

Polvanera Gioia Del Colle Primitivo Polvanera 17 2018

Produttori Di Manduria Abatemasi 2018

Rivera Castel Del Monte Chardonnay Lama Dei Corvi 2020

San Marzano Vini Primitivo Di Manduria Sessantanni 2017

Santa Lucia Castel Del Monte Nero Di Troia Le More Riserva 2017

Schola Sarmenti Antièri 2019

Soloperto Vecchio Ceppo 2020

Cosimo Taurino Patriglione 2016

Tenuta Viglione Gioia Del Colle Primitivo Marpione Riserva 2018

Tenute Chiaromonte Gioia Del Colle Primitivo Chiaromonte Riserva 2016

Terre Dei Vaaz Ipnotico 2019

Terrecarsiche 1939 Gioia Del Colle Primitivo Fanova Riserva 2017

Tormaresca Castel Del Monte Aglianico Bocca Di Lupo 2017

Torrevento Castel Del Monte Rosato Primaronda 2020

Vallone Graticciaia 2016

Varvaglione Vigne & Vini Primitivo Di Manduria Papale Oro 2019

Vespa Vignaioli Per Passione Primitivo Di Manduria Raccontami 2019

Basilicata

Basilisco Aglianico Del Vulture Superiore Storico 2013

Battifarano Matera Moro Curaffanni Riserva 2017

Cantina Di Venosa Matematico 2020

Cantine Del Notaio Aglianico Del Vulture Superiore La Firma 2016

Colli Cerentino Aglianico Del Vulture Masqito Gold 2015

Consorzio Viticoltori Associati Del Vulture Aglianico Del Vulture Superiore Vetusto 2017

Eubea Aglianico Del Vulture Ròinos 2019

Grifalco Aglianico Del Vulture Superiore Daginestra 2017

Martino Aglianico Del Vulture Superiore Martino Riserva 2015

Masseria Cardillo Matera Moro Malandrina 2017

Paternoster Aglianico Del Vulture Superiore Don Anselmo 2017

Re Manfredi - Cantine Terre Degli Svevi Aglianico Del Vulture Re Manfredi 2018

Regio Cantina Aglianico Del Vulture Superiore Campo Melograno Riserva 2016

Calabria

Antiche Vigne Savuto Rosso Superiore Succo Di Pietra 2014

Ceraudo Imyr 2020

Enotria 91 2020

Librandi Megonio 2019

Nicotera Severisio Lamezia Rosso Sottosopra Riserva 2016

Scala Cantina E Vigneti Cirò Rosso Classico Superiore 2019

Serracavallo Terre Di Cosenza Colline Del Crati Magliocco Vigna Savuco Riserva 2016

Sicilia

Baglio Del Cristo Di Campobello Sicilia Nero D’avola Lu Patri 2019

Benanti Etna Rosso Serra Della Contessa Particella 587 Riserva 2015

Cambria Sicilia Nocera Mastronicola 2015

Cantine Edomé Etna Rosso Aitna 2018

Cantine Nicosia Etna Rosso Monte Gorna Vecchie Viti Riserva 2015

Caruso E Minini Nino 2012

Curto Eloro Nero D’avola Fontanelle 2015

Marco De Bartoli Vecchio Samperi Passito Di Pantelleria Bukkuram Sole D’agosto 2019

Donnafugata Passito Di Pantelleria Ben Ryé 2018

Donnafugata Sicilia Rosso Mille E Una Notte 2017

Duca Di Salaparuta Duca Enrico 2017

Florio Marsala Superiore Semisecco Ambra Donna Franca Riserva

Gulfi Nerosanlorè 2014

Passopisciaro Franchetti 2018

Passopisciaro Contrada S 2019

Pietradolce Etna Rosso Barbagalli 2018

Primaterra Etna Rosso 2016

Tasca D’almerita Contea Di Sclafani Rosso

Tasca D’almerita Riserva Del Conte 2016

Tenuta Delle Terre Nere Etna Rosso San Lorenzo 2019

Terra Costantino Etna Bianco Contrada Blandano 2017

Sardegna

Agripunica Barrua 2018

Argiolas Cannonau Di Sardegna Passito Antonio Argiolas 100 2017

Argiolas Turriga 2017

Berritta Istranzu 2017

Cantina Dorgali Hortos 2015

Cantina Dorgali Cannonau Di Sardegna Classico D53 2017

Cantina Li Duni Vermentino Di Gallura Superiore Nozzinnà 2020

Cantina Santadi Carignano Del Sulcis Superiore Terre Brune 2017 Festa Norìa

Cantine Su’entu Su’luci Passito 2019

Capichera Santigaìni 2016

Capichera Vt 2018

Attilio Contini Barrile 2015

Fradiles Mandrolisai Superiore Angraris 2017

Giuseppe Gabbas Cannonau Di Sardegna Classico Arbòre 2018

Jankara 755 Mt 2019

La Contralta Al Sol Brilla 2019

Mesa Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2017

Mesa Galesa 2019

Mura Sienda Il Decennio 2019

Famiglia Orro Crannatza 2016

Poderi Atha Ruja Cannonau Di Sardegna Kuéntu Riserva 2016

Sella & Mosca Alghero Marchese di Villamarina Riserva 2017

Siddùra Moscato Di Sardegna Passito Nùali 2018

Tenuta Asinara Hassan 2017 Cayenna 2016

Vigne Surrau Vermentino Di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2019

Vigne Surrau Vermentino Di Gallura Superiore Sciala 2020

