Il “Wine Business Program” per chi vuole fare carriera nel mondo del vino: candidature aperte

Il 19 luglio: ecco il termine in cui scadrà il bando per candidarsi al Wine Business Program, il percorso formativo promosso dal Consorzio Italia del Vino - che riunisce 25 realtà di primo piano del settore (Angelini Wines & Estates, Banfi, Bisol1542, Cà Maiol, Collis Heritage, Di Majo Norante, Diesel Farm, Drei Donà, Duca di Salaparuta, Ferrari Fratelli Lunelli, Gruppo Italiano Vini-Giv, Gruppo Mezzacorona, Le Monde, Librandi Antonio e Nicodemo, Lunae Bosoni, Marchesi di Barolo, Medici Ermete & Figli, Cantina Mesa, Herita Marzotto Wine Estates, Tenimenti Leone, Terre de La Custodia, Terredora di Paolo, Torrevento, Zaccagnini e Zonin1821) - in collaborazione con Luiss Business School e dedicato a giovani talenti interessati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicolo.

Il Wine Business Program si propone di sviluppare una conoscenza approfondita della filiera vitivinicola; fornire strumenti operativi per affrontare le sfide dei mercati nazionali e internazionali, potenziare le soft skill, le capacità digitali e la visione strategica, e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro grazie a una rete consolidata di imprese del settore. Rivolto a laureati e laureandi con una forte motivazione verso il settore e con una buona conoscenza dell’inglese (il percorso sarà erogato interamente in questa lingua), solo 20 saranno i giovani talenti selezionati da una Commissione Tecnico-Scientifica composta da docenti e professionisti dell’industria.

Il percorso avrà una durata di 9 mesi, articolata in tre fasi principali. La prima (da settembre a dicembre 2025) sarà quella della formazione in aula con lezioni frontali, esercitazioni pratiche, degustazioni guidate e attività laboratoriali che si terranno alla Luiss Business School di Villa Blanc, a Roma: tra i temi affrontati l’economia del vino, marketing ed export, digitalizzazione, sostenibilità, leadership e project management. Seguirà, successivamente, un tirocinio curricolare (tra gennaio e marzo 2026) che si concretizzerà in un’esperienza sul campo in una delle aziende del Consorzio Italia del Vino. Infine, il percorso si concluderà con un project work: ogni partecipante sarà chiamato a sviluppare un progetto applicato, da presentare alla Commissione Tecnico-Scientifica in occasione del Graduation Day (aprile 2026).

Tutte le attività didattiche e il tirocinio, nonché le spese di alloggio, sono totalmente finanziate dal Consorzio Italia del Vino. E al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale dalla Luiss Business School con i candidati più meritevoli che potranno ricevere una proposta di contratto a tempo determinato in una delle aziende partner del Consorzio.

