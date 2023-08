Arriva in Italia il primo corso di laurea magistrale in Sostenibilità Alimentare

Si chiama “Sustainable Food System” ed è il primo Corso di laurea magistrale in Sostenibilità Alimentare che arriva in Italia: prenderà il via, ad ottobre, all’Università Federico II di Portici - Napoli, con l’obiettivo di formare i futuri manager della sostenibilità dell’industria alimentare, in grado di apportare soluzioni innovative. A loro spetterà il compito di occuparsi di un tema fondamentale per il futuro del pianeta, in risposta alle sfide globali connesse alla tutela dell’ambiente.

“Sustainable Food Systems” è un percorso all’avanguardia, in partnership con enti ed aziende nazionali e internazionali, che preparerà gli studenti ad affrontare le sfide attuali e future nell’ambito della produzione, distribuzione e consumo sostenibile di alimenti, formando una figura professionale di cui le imprese hanno grande necessità e che attualmente manca. Gli sbocchi professionali, oltre alla libera professione (previa iscrizione all’Albo professionale dei Tecnologi Alimentari), saranno in aziende alimentari e che utilizzino prodotti bio-based, aziende operanti nel riutilizzo delle biomasse, enti pubblici, centri della grande distribuzione e attività di ricerca e sviluppo.

Il Corso di laurea, che fa parte del Dipartimento di Agraria, classe di Scienze e Tecnologie Alimentari, sarà interamente in lingua inglese.

