Asta da record a Parigi: 7 milioni di euro raccolti con 30.000 bottiglie dei grandi vini di Francia

Il collezionismo del vino non conosce crisi. Ed in Francia, nei giorni scorsi, nel leggendario Hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, è andata in scena un’asta già etichettata come “la vendita del secolo”, con una collezione di 30.000 bottiglie di grandi vini francesi collezionati negli anni da un privato a partire dagli Anni Settanta del Novecento, e messa in vendita dai suoi eredi. Con un incasso di 7 milioni di euro, cifra mai raggiunta in un’asta pubblica.

Come riporta la versione on line della “La Revue du Vin de France”, i top lot, dal catalogo curato dall’esperto Claude Maratier, nell’asta battuta dalla casa francese Lombrail-Teucquam, sono state le 12 bottiglie di Châteauneuf-du-Pape 1978 di Château Rayas, battute per 62.500 euro, con la cantina icona della Valle del Rodano sugli scudi, mentre per la Borgogna i migliori sono stati le 12 bottiglie di Domaine Leroy 1988, aggiudicate per 58.330 euro, e le 6 bottiglie di Chambolle-Musigny cru Les Amoureuses 1986 di Georges Roumier, battute a 43.745. Da Bordeaux, in grande spolvero Petrus 1982, con 6 magnum aggiudicate per 55.625 euro.

Un’asta davvero da sogno, con una cifra elevatissima raggiunta con il 90% dei lotti venduti, che conferma il momento davvero florido per il mercato del collezionismo del vino, spinto da una passione crescente, in ogni angolo del mondo per le grandi annate dei grandi territori e delle più importanti cantine del pianeta.

Copyright © 2000/2023