Aste enoiche, sotto il martello (online) di Christie’s i vini “della” Royal Opera House di Londra

Di aste peculiari con grandi vini protagonisti, spesso a fini benefici ce ne sono tante. Ma quella che è in corso, online (con offerte piazzabili fino al 29 aprile), è davvero “sui generis”. Perché se sotto il martello di Christie’s ci sono bottiglie da sogno provenienti da collezioni private uniche, ribattezzate “The Doctor’s Cellar” e “The Professor’s Cellar” (i top lot del catalogo complessivo, “Fine and Rare Wines Online: London Edition”, sono tutti firmati Domaine de la Romanée-Conti, con lotti da 12 bottiglie ognuno di annate come 1999 e 2000 stimati tra 32.000 e 48.000 sterline, ed altri da tre bottiglie ognuno di annate come 2004, 2006 e 2008, con stime tra 24.000 e 38.000 sterline), tra gli oltre 990 lotti, c’è anche una collezione acquistata e curata da un benefattore della Royal Opera House di Londra, il più importante teatro lirico del Regno Unito, e tra i più importanti del mondo, che saranno battuti proprio per conto del teatro stesso, ed il cui ricavato andrà a favore delle attività di sensibilizzazione benefica delle Royal Ballet & Opera School.

Nella collezione, in asta, sono presenti Champagne di produttori come Jacques Selosse e Grandes Marques come Salon, Bordeaux dei migliori château, in particolare Château Latour 2005, e Château Mouton-Rothschild, Château Margaux e Château Haut-Brion in casse intere. La Borgogna è rappresentata da vini Grand e Premier Cru di produttori come Camille Giroud, Joseph Drouhin, Domaine Faiveley, Benjamin Leroux, Domaine d’Eugenie, Francois Lamarche e Clos de Tart. Vengono offerte rarità della Valle del Rodano, con annate di La Landonne di Rene Rostaing e il pregiato Châteauneuf-du-Pape XXL di Domaine de la Janasse.

Nel peculiare catalogo on line di Christie’s, inoltre, va all’incanto anche parte della cantina di Skigaarden, una delle più celebri stazioni sciistiche del mondo, in Norvegia, con bottiglie di Champagne di firme come Adrien Renoir, Bollinger, Cedric Bouchard, Charles Heidsieck, Krug e Taittinger, Grand Cru di Borgogna di Drouhin-Laroze, Lucien Le Moine e Domaine Grivot, diverse annate di miti come Vega Sicilia e Domaine Rousseau, e anche alcuni dei nomi più importanti d’Italia. Come il lotto da 4 magnum di Barolo Monfortino Riserva 2013 di Giacomo Conterno (stima tra 4.000 e 5.500 sterline), 12 bottiglie di Barolo 2013 di Bartolo Mascarello (stima tra 2.000 e 3.000 sterline), e 12 bottiglie di Sassicaia della Tenuta San Guido di annate dalla 2007 alla 2009 (2.200-2.800 sterline la stima), per citare i lotti più quotati.

