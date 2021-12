Barone Ricasoli, Romano Dal Forno e Casanova di Neri sul podio di James Suckling

Già alla posizione n. 2 della “Top 100” 2021 by James Suckling, il Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2018 di Barone Ricasoli guida la “Top 100 Italian Wines” stilata dal critico californiano, che, da qualche anno, ha scelto di fare base ad Hong Kong, hub dei fine wine sul mercato asiatico. Sul podio, accanto a quello che Suckling ha definito “forse il più grande Chianti Classico mai assaggiato”, l’Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2015 di Romano dal Forno (alla n. 8 nella “Top 100” assoluta) e il Brunello di Montalcino 2016 Cerretalto di Casanova di Neri. In tutto, 41 etichette arrivano dalla Toscana, 19 dal Piemonte, 15 dal Nordest, 9 dalla Sicilia, 8 dal Veneto, 6 dalla Campania ed una da Sardegna e Umbria. Tra le denominazioni più rappresentate, guida il Barolo, con 18 vini in classifica, seguito dal Brunello di Montalcino a quota 12, da Chianti Classico ed Etna appaiate a quota 6, da Bolgheri con 4 e dall’Amarone della Valpolicella con 3 vini.

Scendendo dal podio, e quindi dal novero delle etichette capaci di conquistare il punteggio perfetto dei 100/100, alla posizione n. 4 troviamo il Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2020 di Foradori, seguito alla n. 5 l’Oreno 2019 di Tenuta Setteponti, e alla n. 6 il Maremma Toscana Saffredi 2019 di Fattoria Le Pupille. Alla posizione n. 7 si piazza l’Etna Rosso Serra della Contessa Particella n. 587 Alberello Centenario Riserva 2015 di Benanti, quindi alla n. 8 il Valdarno di Sopra Galatrona 2019 di Petrolo, alla n. 9 il Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva 2016 di Ciacci Piccolomini d’Aragona e, alla n. 10 della “Top 100 Italian Wines” di James Suckling, il Brunello di Montalcino Riserva 2019 di Eredi Fuligni



Focus - La “Top 100 Italian Wines” by James Suckling

1 Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2018

2 Romano Dal Forno Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2015

3 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto 2016

4 Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2020

5 Tenuta Sette Ponti Toscana Oreno 2019

6 Fattoria Le Pupille Maremma Toscana Saffredi 2019

7 Benanti Etna Rosso Serra della Contessa Particella No. 587 Alberello Centenario Riserva 2015

8 Petrolo Valdarno di Sopra Galatrona 2019

9 Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva 2016

10 Eredi Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2016

11 Bibi Graetz Toscana Colore 2019

12 Manincor Sauvignon Alto Adige Lieben Aich 2019

13 Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2018

14 Renieri Brunello di Montalcino Riserva 2016

15 Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2012

16 Roberto Voerzio Barolo Rocche dell’Annunziata 2017

17 Valdicava Brunello di Montalcino Madonna Del Piano Riserva 2016

18 Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Mate 2017

19 Mazzei Toscana Siepi 2019

20 Castel Juval Riesling Südtirol Vinschgau Windbischel 2018

21 Benanti Etna Rosso Contrada Monte Serra 2019

22 Azelia Barolo Cerretta 2017

23 San Polino Brunello di Montalcino Riserva 2016

24 Conterno-Fantino Barolo Mosconi Vigna Ped 2017

24 Livio Sassetti Brunello di Montalcino Riserva 2016

26 Manincor Pinot Nero Alto Adige Mason di Mason 2018

27 San Filippo Brunello di Montalcino Le Lucere Riserva 2016

28 Pio Cesare Barolo Ornato 2017

29 Vietti Barolo Rocche di Castiglione 2017

30 Podere Poggio Scalette Alta Valle della Greve Il Carbonaione 2018

31 Siro Pacenti Brunello di Montalcino Ps Riserva 2016

32 Castello di Ama Toscana L’Apparita 2018

33 Tua Rita Toscana Redigaffi 2019

34 Le Macchiole Bolgheri Messorio 2018

35 Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2016

36 Poderi Aldo Conterno Barolo Romirasco 2017

37 Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2017

38 Cordero di Montezemolo Barolo Monfalletto 2017

39 Gaja Barolo Sperss 2017

40 Marchesi Antinori Umbria Cervaro della Sala 2019

41 Vie di Romans Sauvignon Blanc Friuli Isonzo Piere 2019

42 Brancaia Toscana Ilatraia 2018

43 Giacomo Fenocchio Barolo Villero 2017

44 Jermann Venezia-Giulia Vintage Tunina 2019

45 Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2019

46 Inama Soave Classico Foscarino I Palchi Grande Cuvée 2019

47 Marcarini Barolo La Serra 2017

48 Paolo Scavino Barolo Ravera 2017

49 Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2016

50 Orma Toscana 2019

51 Cantina Terlan Pinot Bianco Alto Adige Vorberg Riserva 2007

52 Schiopetto Friulano Collio Mario Schiopetto M 2020

53 Foradori Teroldego Vigneti Delle Dolomiti Granato 2018

54 Donnafugata Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2018

55 Galardi Campania Terra di Lavoro 2019

56 Inama Soave Classico Vigneti di Foscarino 2019

57 Grattamacco Bolgheri Superiore L’Alberello 2018

58 Brunelli Garganega Verona Carianum 2019

59 Castello Banfi Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2016

60 Bibi Graetz Toscana Testamatta 2019

61 Suavia Soave Classico Monte Carbonare 2019

62 Luce della Vite Toscana Luce 2018

63 Feudo Maccari Grillo Terre Siciliane Family & Friends 2020

64 Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino Millecento Riserva 2016

65 Bruno Giacosa Falletto Barolo Falletto 2017

66 Ornellaia Bolgheri Superiore 2018

67 Kuenhof Peter Pliger Südtirol Eisacktal Kaiton 2019

68 Masseto Toscana 2018

69 Collazzi Toscana 2018

70 Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 2015

71 Tenuta di Arceno Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2018

72 Pecchenino Barolo Le Coste di Monforte 2017

73 Masi Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2016

74 Idda Etna Rosso 2019

75 Parusso Barolo Perarmando 2017

76 Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2018

77 Renato Ratti Barolo Marcenasco 2017

78 Tedeschi Amarone della Valpolicella Maternigo Riserva 2016

79 Caiarossa Toscana 2018

80 Livio Felluga Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2017

81 Girolamo Russo Etna Rosso San Lorenzo 2019

82 Bovio Barolo Gattera 2017

83 Paolo Scavino Barolo Carobric 2017

84 Colli di Castelfranci Fiano di Avellino Pendino 2020

85 Argentiera Bolgheri Superiore 2018

86 Tasca d’Almerita Nerello Mascalese Etna Rosso Tascante Ghiaia Nera 2019

87 Tolaini Toscana Al Passo 2018

88 Castel Juval Riesling Südtirol Vinschgau Gletscherschliff 2019

89 Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva 2018

90 Tornatore Etna Bianco Zottorinotto 2019

91 Vie di Romans Sauvignon Blanc Friuli Isonzo Vieris 2019

92 Pfitscher Sauvignon Blanc Alto Adige Mathias Kathreinerfelder Riserva 2019

93 Firriato Nero d’Avola Sicilia Chiaramonte 2018

94 Bindi Sergardi Toscana Tenuta I Colli Governo all’Uso Toscano Nicolò 2019

95 Fonzone Fiano Irpinia Sequoia 2019

96 Schiopetto Malvasia Collio 2020

97 Montevetrano Campania Core 2018

98 Di Meo Fiano di Avellino 2020

99 Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Riserva 2019

100 Selvapiana Chianti Rufina 2019

