Bollicine & sport che passione … nel brindisi di Pecco Bagnaia con il Franciacorta Contadi Castaldi

Vino & sport sono sempre più uniti, con sempre più cantine italiane che “investono” sull’unione tra più passioni (come abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, su WineNews, dopo gli ultimi successi sportivi mondiali), “matchando” con intelligenza fuori dal proprio settore con brand di altre realtà made in Italy, ma non solo, d’eccellenza, sull’onda di una tendenza che non può che rafforzarsi in futuro perché i sodalizi piacciono, e molto, al grande pubblico. L’ultimo esempio? Il brindisi del Campione del Mondo Motogp 2023 Pecco Bagnaia con il Franciacorta Ducati Brut Race di Contadi Castaldi, con il quale uno dei pochi eletti a essere riuscito a vincere due Mondiali consecutivi, con la nuova coppa che si aggiunge a quelle del 2022 e del 2018 in Moto2, ha festeggiato con il dg Ducati Corse Gigi Dall’Igna, il team manager Ducati Davide Tardozzi e tutto il team Ducati, insieme a quello della griffe e ospiti come la conduttrice Michelle Hunziker, nei box Ducati nel circuito Ricardo Tormo, nei giorni scorsi a Valencia, dopo aver vinto l’ultima gara del Motomondiale 2023 e il Mondiale. E i festeggiamenti proseguiranno il 15 dicembre, a Bologna, sempre con la cantina della famiglia Moretti, “Official Wine Partner” di Ducati Corse (dal 2016, ndr) con la speciale Cuvèe dedicata, ovvero le “bollicine dei campioni”.

“Un Franciacorta dai profumi espressivi, dinamici, agili, sinuosi come una gincana, e dal carattere fresco, verticale, energico e potente, come il nuovo V4, che celebra Ducati, ieri e oggi, e che racconta la sua straordinaria capacità di suscitare emozioni”, spiega Francesca Moretti, enologo e vicepresidente della Holding Terra Moretti che ha composto la speciale Cuvée, sboccata nel 2019, con Gianluca Uccelli, enologo Contadi Castaldi, Vittorio Moretti, presidente Terra Moretti Vino, e l’ad Ducati Claudio Domenicali per il quale “festeggiare dopo una gara con delle buone bollicine è sicuramente piacevole ed è qualcosa che ogni volta ci auguriamo di poter fare. Farlo con questa bottiglia Contadi Castaldi, creata e selezionata insieme, significa associare il piacere all’orgoglio di avere un Franciacorta dedicato a Ducati, alle nostre moto, al nostro spirito, al nostro entusiasmo e alla passione che ci contraddistingue e che ci accomuna a questa prestigiosa casa di produzione vinicola”.

