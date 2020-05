Boom di alimenti surgelati, a marzo 2020 +48% di acquisti

Sono praticamente sempre presenti delle case degli italiani, e alcuni prodotti (come pesce, ortaggi e pizza) in questo periodo sono anche in crescita. Parliamo dei surgelati, uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, tanto che 9 su 10 li usano, per un totale di 13,8 kg pro-capite, secondo il Rapporto annuale Iias del 2019. E, in tempo di restrizioni da Coronavirus, con la spesa che cambia ma che punta a garantire sempre una dieta equilibrata e nutrizionalmente corretta, gli alimenti surgelati si confermano prodotti ideali, in grado di ridurre al massimo gli sprechi in cucina. A confermarlo i dati Nielsen: nelle prime settimane di marzo 2020 il consumo dei prodotti sottozero è cresciuto fino al +48% SUllo stesso periodo 2019. Un incremento trasversale che riguarda l’acquisto di verdure, pesce e prodotti tipici della nostra tradizione come la pizza, cresciuta nella versione surgelata di oltre il 54%, tra metà febbraio e metà marzo 2020, rispetto allo scorso anno secondo Ismea.

