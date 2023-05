Bordeaux, via libera alle richieste per l’espianto dei vigneti: sul piatto 57 milioni di euro

Dopo quasi tre mesi dal via libera del Governo francese ad una dotazione di 57 milioni di euro destinati a finanziare lo sradicamento di 9.500 ettari vitati, per i viticoltori di Bordeaux arriva il momento di presentare le proprie domande sul sito della Prefettura della Gironda, dove oggi, come riporta “Vitisphere” dovrebbe essere lanciata la piattaforma dedicata alle candidature dei produttori intenzionati a richiedere gli aiuti sanitari all’espianto. Il bando è aperto a tutti i “proprietari o gestori” di “vigneti situati nel dipartimento della Gironda” che desiderano “espiantare le viti in tutto o in parte delle loro aziende, richiedendo un aiuto per l’estirpazione sanitaria” di 6.000 euro per ettaro (comprese le spese di espianto), e stabilisce, tra “le condizioni per beneficiare dell’aiuto per lo sradicamento sanitario”, che la vite “sia stata in produzione negli ultimi 5 anni e fino al 2022”.

Le richieste devono inoltre indicare “la destinazione dei terreni dopo l’estirpazione: vendita, coltivazione, scambio amichevole o diversificazione” indica la Prefettura, precisando che “in caso di cessazione totale dell’attività vitivinicola, gli appezzamenti devono essere restituiti a terreni incolti o a prati o imboschimenti naturali non produttivi”. E, “in caso di cessazione temporanea, le condizioni dipenderanno dal futuro del terreno e dai desideri del richiedente: terreni incolti o prati naturali improduttivi imboschimento diversificazione agricola”.

Nei prossimi giorni, quindi, l’attuazione del piano di sradicamento sostenuto dallo Stato (due terzi dei fondi) con il cofinanziamento del Civb - Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (per il restante terzo), entrerà nel vivo, dopo le tante vicissitudini attraversate, legate alle difficoltà normative europee nel sovvenzionare lo sradicamento, concretizzatosi sotto forma di aiuto allo sradicamento sanitario per combattere il fitoplasma della flavescenza dorata, una minaccia reale, in un territorio dove il pericolo che migliaia di ettari vitati vengano abbandonati a sé stessi, è più reale che mai, a causa di una sovrapproduzione diventata ormai ingestibile, e di una remuneratività, in molte zone, in picchiata.

