Brindisi romantici, regali gourmet & (naturalmente) cioccolato: le tendenze per San Valentino 2026

Prima di tutto un brindisi: che sia nell’intimità di casa o a al ristorante, è il gesto più facile, e allo stesso tempo più significativo. Basta stappare la propria bottiglia preferita - scegliendo tra grandi rossi, raffinate bollicine o insoliti rosè, senza dimenticare i vini da meditazione - versare in un bel calice e guardarsi negli occhi. Poi un regalo gourmet, cioccolato in primis, magari una cena in un buon ristorante con menu ad hoc, o per chi può, un intero weekend da trascorrere fuori. Nel nostro Paese, secondo un sondaggio di TheFork, oltre 7 persone su 10 sopra i 24 anni dichiarano di celebrare San Valentino. Come? Per il 56% la cena rappresenta una soluzione “molto” o “abbastanza” centrale, dividendosi tra un ambiente informale (21%) e ristoranti eleganti e romantici (19%). Tra chi lo festeggia al ristorante, la maggioranza mette al primo posto la qualità del cibo (65%), seguita dall’atmosfera del locale (56%), mentre il prezzo dell'esperienza non rientra tra gli elementi più rilevanti (34%). Ecco i consigli di WineNews per San Valentino 2026, tra vino, cibo e piccoli piaceri.

A lume di candela al ristorante

A Milano da Rivington, ristorazione di ispirazione newyorkese, il 14 febbraio l’atmosfera si accende tra luci soffuse, design ricercato e le note calde della jazz music live. In questo contesto elegante e avvolgente viene proposto uno speciale menu degustazione di quattro portate, firmato dallo chef Emiliano Nelaj, tra sashimi di capesante arricchito da avocado, tortello rosso di gambero e ricotta e rombo cbt accompagnato da crema di sedano rapa e vaniglia e finocchio laccato all’arancia. Nel cuore del Quadrilatero della moda, 10_11 Bar Giardino Ristorante dedica all’amore un’intera settimana: dal 9 al 15 febbraio, il casual dining di Portrait Milano offre una selezione di piatti pensati per essere condivisi, dove la freschezza del mare incontra sapori ricchi e avvolgenti nel segno della cucina italiana più autentica. Beefbar celebra la festa degli innamorati restando fedele alla propria identità, fatta di carni d’eccellenza e sapori decisi, e affida al dessert il momento più romantico della serata. Per la cena del 14 febbraio, arriva infatti in carta “Envelope of love”, un dolce pensato per essere condiviso, con biscotto croccante al cocco, crema al cocco tostato, composta di yuzu e frutti di bosco e un tocco di cioccolato bianco. A rendere la serata ancora più speciale, Beefbar omaggerà ogni coppia con una rosa custodita in un delicato scrigno. Magna Pars, il primo Hotel à Parfum italiano, per San Valentino propone, nel suo LabSolue Bar and Roof Terrace, un “Cocktail à Parfum” ispirato alla fragranza 214 Legno di Pepe: un drink costruito su un distillato ai cereali e ai tre pepi, arricchito da succo di melograno e sciroppo allo zafferano. A Monticelli Brusati (Brescia) la cantina La Montina, con Villa Baiana, ospita una cena placée dedicata alle coppie: per iniziare un breve tour introduttivo della cantina, seguito da un percorso gastronomico strutturato in più portate, accompagnato da una selezione di Franciacorta. Il titolo del menù è “Un viaggio d’amore attraverso la musica” dove ogni portata prende il nome da un’iconica ballad. A Torino Azotea fa incontrare Perù e Giappone attraverso la cucina nikkei, cifra distintiva del cocktail-restaurant, con un menu degustazione firmato dallo chef Alexander Robles, in cui ogni piatto dialoga con i cocktail del bar manager Matteo Fornaro, tra spirits, fermentazioni e ingredienti homemade. Super-romantica l’atmosfera proposta da Ortoalpino, piccolo agriturismo con ristorante ai piedi delle Dolomiti, a Borgo Valbelluna (Belluno): solo 11 tavoli, con 11 candelabri, musica live (un duo che spazierà dalla musica anni ’40 ad oggi) ed un menu incentrato sui prodotti del territorio, dai ravioli di brasato allo stracotto al vino rosso. A Verona lo chef Giacomo Sacchetto accoglie gli ospiti da Iris, 1 Stella Michelin, incastonato negli spazi nobili di Palazzo Soave. Qui l’esperienza è costruita come un percorso: si comincia con l’aperitivo nelle cantine storiche e si risale poi verso la sala dove affreschi e cucina a vista convivono, trasformando la cena in una forma di teatro intimo, fatto di tecnica, ritmo e bellezza. A Baschi (Terni), CasaVissani riapre proprio per San Valentino e propone due menu a tema - DolceVita e Complicità, tutti incentrati sui sapori del territorio, - offrendo anche, per chi non vuole rimettersi al volante, la possibilità di dormire nelle romantiche suite. In Toscana, Fattoria La Maliosa, azienda agricola di Saturnia (Grosseto), propone “Love is Blind: assaggi al buio”, la nuova formula enoturistica pensata per le coppie. La degustazione si svolge infatti da bendati e prevede l’assaggio di tre vini naturali e di un olio extravergine di oliva dell’azienda. A completare l’esperienza, un tagliere di formaggi locali, scelti per dialogare con i vini e raccontare il territorio attraverso i suoi sapori più autentici. A Firenze al Picteau Bistrot & Bar il 14 febbraio si festeggia in chiave conviviale con un aperitivo gourmet: tapas di mare, un piatto da condividere e cocktail d’autore creati per dialogare con i sapori del menu. Infine, per celebrare San Valentino tra lo skyline fiorentino e un’atmosfera intima e chic, da 701 Rooftop Bar l’amore diventa rito con il 701 Love Ritual, un Boisson Rouge, rivisitazione fruttata e floreale del classico Champagne cocktail, accompagnato da gustosi lobster roll. A Roma il ristorante Da’Mare - con le giovani chef gemelle chef Benedetta e Carlotta Bruni - presenta un menu speciale dedicato a San Valentino, basato su una cucina di mare curata e contemporanea, tra gnocchetti con vongole veraci e cardoncelli e astice con friggitelo e curry. La pizzeria Vico Pizza&Wine (che ha da poco conquistato i “3 Spicchi” Gambero Rosso) propone “All You Can Wow”, menu degustazione di 7 portate ad alto tasso afrodisiaco: la location è un palazzo di fine ‘500, con soffitti affrescati e arredi liberty dai colori vibranti, tra fritti, pizze contemporanee d’eccellenza e cocktail d’autore. Nel cuore di Prati, Antela è il ristorante e cocktail bar che trasforma il giardino dell’NH Collection Roma Centro in un’oasi urban jungle: per San Valentino lo chef Natale Giunta propone un menu a base di pesce (imperdibile lo Spaghettone gambero rosso, burro salato, limone e caviale). Sempre a Roma si può unire una cena romantica al Villa Agrippina - a Gran Meliá Hotel, (menu di sapori sofisticati e ingredienti di stagione) ad una esperienza di puro relax in Spa, coccolandosi con il Couple Rituals, un trattamento pensato per regalare alle coppie un momento di riconnessione, con sauna, massaggi e Champagne.

Fuga d’amore per due

Se è vero che, per una coppia, è il tempo trascorso insieme - senza i doveri della quotidianità - il dono più importante, un weekend per San Valentino è il regalo ideale per stupire il proprio partner (quest’anno il 14 febbraio cade di sabato, quindi è perfetto per chi vuole organizzare una piccola fuga d’amore). Ecco alcune idee per brevi viaggi in Italia. In Piemonte, nelle Langhe, il raffinato relais Uve Rooms & Wine Bar a La Morra (Cuneo) accoglie gli innamorati con sole 8 camere, arredate con dettagli dal design artistico e contemporaneo, tra degustazioni e aperitivi a base di prodotti del territorio, specialità tipiche come ravioli del plin e dolci a base di nocciole del Piemonte, visite alle cantine della zona o uscite con i cani per partecipare alla caccia al tartufo. In Emilia Romagna Palazzo di Varignana ha pensato a “Fuga per Due”, pacchetto valido per una notte tra il 13 e il 15 febbraio. Nel resort si possono sperimentare massaggi ai bulbi di rosa rossa, trattamenti all’olio di cacao e tante esperienze gourmet, dalla cucina tradizionale emiliana-romagnola ai dolci “potenziativi” ispirati al Metodo Acquaviva. In Toscana l’amore guarda in alto, verso il cielo stellato, e sceglie esperienze sempre più immersive, intime e fuori dagli schemi. A confermarlo è il crescente successo del glamping, una delle tendenze travel più forti degli ultimi anni, soprattutto tra le coppie alla ricerca di romanticismo, privacy e di un contatto autentico con la natura. In questo scenario si inserisce il soggiorno nella Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco, sulla Costa degli Etruschi, dove la classica fuga romantica si trasforma in un’esperienza sensoriale unica. Una suite trasparente immersa nella campagna, a pochi passi dal mare, che permette di dormire sotto le stelle senza rinunciare al comfort e all’eleganza di una camera di lusso. La Tenuta di Torciano, nel Chianti, propone una notte in hotel, un risveglio con una colazione dai sapori autentici, un aperitivo nel borgo, tra finger food e calici di vino, seguito da una cena romantica a lume di candela. Nel Lazio, a Roma, l’Hotel de la Ville si unisce a Coreterno, marchio internazionale di lifestyle e profumi conosciuto per i suoi poetici mantra e una forte visione emotiva, per presentare “Ultrarome”, esplorazione sensoriale della città, con una mappa che invita a scoprire Roma non solo attraverso la vista, ma anche l’olfatto. La sera del 14 febbraio, un indimenticabile omaggio all’amore attraverso una cena a lume di candela al Cafè Ginori, con un menu speciale personalizzato dallo chef Fulvio Pierangelini.

A proposito di vino ...

Eccoci al protagonista del brindisi più romantico dell’anno. Le bollicine sono un must: Madame Martis Trentodoc Brut Riserva 2015 di Maso Martis coniuga l’eleganza del Pinot Nero, la fragranza dello Chardonnay e la morbidezza del Meunier. Un Metodo Classico millesimato, unico e iconico, per celebrare un momento speciale con la persona amata. Ideale da degustare a tutto pasto e per accompagnare ostriche, crudi di mare e in generale tutte le portate a base di pesce. Lo Champagne Cuvée Pascal Rosé Tanca nasce da uve di un’unica annata, con una composizione raffinata di Pinot Nero e una delicata percentuale di Chardonnay. Ottimo per l’aperitivo o per accompagnare una cena romantica con piatti eleganti, come una tartare di salmone con aneto. Maison Massucco propone lo Champagne 100% (vendemmia 2020) che nasce dalle uve Chardonnay dei villaggi Grand Cru della Côte des Blancs, raffinato e versatile, mentre è stata creata appositamente per San Valentino da Ruggeri la limited edition che unisce l’eleganza del suo Argeo Rosé Prosecco Doc Rosé Millesimato alla poesia di un papavero in carta realizzato a mano dall’atelier Chicapui, contenuti in una speciale box con la frase “il nostro amore non sfiorisce”. Ponte1948 propone il suo Pinot Grigio Spumante Doc Brut delle Venezie: al naso note di ananas e più leggere sfumature di limone e banana che sfociano nel gelsomino, in bocca la piacevole freschezza del litchi in simbiosi con la morbidezza della ginestra. Ideale a tutto pasto. Il Monfort Rosè Brut Trento Doc, prodotto con Pinot Nero 50% e Chardonnay 50%, è un tradizionale Metodo Classico dal delicato colore rosa antico, con note fruttate di mela rossa e fragola: ottimo come aperitivo, ideale a tutto pasto. Nel segno della dolcezza, perfetto con il dessert o con una macedonia di fragole, il Petali Moscato Doc Erice di Fazio, che nasce da uve di Moscato d’Alessandria, storico vitigno siciliano ricco di tradizioni e fascino. Passiamo ai grandi rossi: l’Amarone Classico della Valpolicella Docg 2020 di Buglioni è un’etichetta che rompe gli schemi e riesce a stupire per freschezza e godibilità, tanto che si sposa benissimo anche con il pesce. ColleMezzano Toscana Rosso Igt è il Supertuscan firmato Tenuta di Biserno: blend di Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon, si distingue per una scioltezza di beva elegantissima, senza rinunciare a corpo e carattere. Per chi preferisce i rosati - un colore perfettamente in palette con l’atmosfera romantica del 14 febbraio - è ideale da stappare, ma anche da regalare, il Rosé di Storie di Ca’ Rovere, spumante Metodo Classico Brut Rosé in edizione limitata (solo 1.000 bottiglie), nato per celebrare la figura di 6 donne straordinarie - da Frida Kahlo a Marie Curie - che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Made in Campania Fonsè, l’Irpinia Rosato Doc della cantina Fonzone, prodotto con uve Aglianico e perfetto per un aperitivo romantico o per una cena a due, in abbinamento a piatti di pesce, carni bianche o formaggi delicati. Santa Tresa Insieme Orange Terre Siciliane Igp nasce in Sicilia da un blend di uve Inzolia e Zibibbo, e si presenta con colore inteso dai riflessi aranciati ramati: ottimo se volete cucinare pesce o magari ordinare del sushi.

Per la tipologia bianchi la Cuvée Secrète Umbria Bianco Igt 2023 della cantina Arnaldo Caprai è l’esito di un audace esperimento: combinare vitigni locali e internazionali per creare un vino unico. A partire dal Grechetto si uniscono altre uve a bacca bianca tipiche del terroir di Montefalco e “segrete” (perché non dichiarate in etichetta), che meglio esprimono le potenzialità dell’annata. L’abbinamento perfetto? Agnello con carciofi, ma anche prelibatezze al tartufo bianco. Passando ai vini da meditazione, è prezioso il Ciàcoe Torchiato di Fregona Docg di Ca’ di Rajo, che parla di cura e dedizione che evolvono nel tempo. Le uve - di varietà Glera, Verdiso, Boschera, Bianchetta e Daocio - appassiscono per 7 mesi su graticci prima della pigiatura, mentre l’affinamento è di circa 30 mesi in botti di legno. Morbido e vellutato, ma al tempo stesso vivace, regala un’esplosione di sapori.

La storica cantina della Valpolicella Tedeschi punta sul Recioto della Valpolicella Docg Classico, vino dolce capace di sorprendere per il suo perfetto equilibrio tra morbidezza, freschezza e struttura. Perfetto in abbinamento a dolci secchi come pastafrolla, sbrisolona e cantucci, rivela tutta la sua espressività anche con torte al cioccolato fondente, frutti di bosco e formaggi erborinati. Niente alcol? J. Hofstätter propone Steinbock Riesling Zero Sparkling, una bollicina ottenuta da vino dealcolato che risponde a un’esigenza sempre più attuale, senza rinunciare alla qualità.

Per chi invece ama la mixology, i consigli per i cocktail di San Valentino arrivano dal famoso master mixologist Patrick Pistolesi, secondo cui “il drink giusto per una sera romantica è quello che parla prima al naso e poi al palato. Profumi floreali come rosa, gelsomino o ibisco, agrumi morbidi come bergamotto e pompelmo rosa, spezie leggere come cardamomo o pepe rosa: ingredienti che non cercano di stupire, ma di restare. Perchè quella di San Valentino è una serata che chiede bevute lente, aromatiche, capaci di accompagnare una conversazione e di creare uno spazio intimo, senza mai sovrastarlo”. Quindi, via libera a Negroni, Cosmopolitan e Daiquiri, oppure si può scegliere il Pornstar Martini, uno dei cocktail-simbolo della mixology contemporanea, reinterpretato da Pistolesi in versione ready-to-drink nella Seductive Box firmata Classy Cocktails. E in tavola? Facilissimo da cucinare, ma molto scenografico - magari accompagnato da gustose salse e sfiziosi contorni - il “Love Burger” di You & Meat, un hamburger 100% di carne Scottona a forma di cuore.

Cioccolatini & Co.

I cioccolatini per San Valentino sono un classico: a partire dagli intramontabili Baci Perugina, che per il 2026 lanciano “Connection Box”, la nuova edizione speciale che trasforma il cartiglio in un vero e proprio gioco di connessione reale. Per la prima volta, all’interno di ogni Bacio non c’è una frase da leggere, ma una domanda: uno spunto per parlare e raccontarsi. Un gioco di dialogo pensato per essere vissuto insieme al proprio partner, con oltre 100 domande suddivise in 15 temi, che attraversano ricordi, momenti indimenticabili, desideri, sogni, paure e playlist della vita. C’è l’imbarazzo della scelta per chi sceglie il marchio Lindt: dalle iconiche scatole a forma di cuore Lindor all’elegante latta. La cioccolateria belga (ma con base a Milano) Charlotte Dusart propone, anche online, la box in edizione limitata che racchiude una selezione golosa e pop, con orsetti marshmallow, la tavoletta “Non ti posso resistere” e il cioccolatino a forma (letteralmente) di cuore umano, preparato con popcorn caramellati, caramello e pralinato alla nocciola. Il famoso pasticcere Guido Gobino propone la “Scatola di Cuoricini”, con quattro gusti originali: Bianco alla Salvia e Rosmarino, Agrumi e Dragoncello, Latte 35% e Lampone con Cardamomo. Da Eataly si acquistano (anche online) i classici Cuoricini di cioccolato al latte, confezionati in una elegante scatola rossa, oppure lo scenografico Cuore al latte con fiore di zucchero. E se proprio si vuole fare colpo ecco la super scatola di praline griffata Marchesi 1824, con 80 cioccolatini assortiti (tra gianduia al latte, nocciola e limone, noce fondente, fava di Tonka, noce al latte, gianduia fondente, torroncino, bacio, caffè, lampone, pistacchio, nocciola, amaretto e molti altri). Per un partner amante del caffè ci sono le illy Art Collection, iconiche tazzine numerate e firmate da grandi artisti contemporanei. La nuova collezione firmata dall’artista svizzero John Armleder trasforma la tazzina illy - disegnata da Matteo Thun nel 1991 - in un oggetto di riflessione estetica e culturale. Superfici specchianti, cromature metalliche e riflessi iridescenti richiamano la celebre disco ball, elemento iconico dell’universo visivo dell’artista.

Se ci si vuole concedere un peccato di gola nel segno del lusso, Caviar Giaveri propone un viaggio sensoriale unico con “Caviar Experience”, un cofanetto intenso e coinvolgente che riunisce 4 tra le varietà di caviale più rare e ricercate al mondo, allevati e lavorati in Italia: il Beluga Imperial, il “Re” (uova di grande calibro, dalla grana fine e regolare, con una consistenza setosa e avvolgente); il Persian Osietra, una vera rarità (profilo gustativo ricco e complesso, con note marine profonde); il Golden Sterlet, la “perla dorata” della collezione (uova dal caratteristico colore oro, per un’esperienza visiva e gustativa unica); e infine il Beluga Siberian: uova di calibro generoso, dalla texture morbida e cremosa, con gusto equilibrato, rotondo e persistente.

Focus - San Valentino, per gli italiani la cena è un must, secondo TheFork

La festa degli innamorati resta un appuntamento molto sentito dagli italiani: oltre 7 persone su 10 sopra i 24 anni dichiarano di celebrarla, e la cena resta il fulcro della serata. Lo rivela un sondaggio condotto da TheFork in collaborazione con YouGov su un campione di oltre 1.000 persone, che fotografa abitudini, aspettative e priorità in occasione di questa ricorrenza. Tra chi festeggia, il 56% considera la cena “molto” o “abbastanza” centrale. La percentuale sale al 63% tra gli uomini e al 66% tra gli utenti TheFork, confermando il ruolo chiave del ristorante nel rendere speciale l’occasione. Per quanto riguarda le preferenze, il 33% degli italiani non ha un’opzione fissa e decide di volta in volta come celebrare, mentre il 21% sceglie una cena informale e il 19% opta per un ristorante elegante e romantico. Il 28% dichiara, invece, di non festeggiare. Nella scelta del locale per la serata, gli italiani che festeggiano San Valentino puntano soprattutto sull’esperienza complessiva. Al primo posto la qualità del cibo (65%), seguita dall’atmosfera del locale (56%). Altri aspetti come la location, ad esempio la vista, (39%) e il servizio (36%) restano importanti ma secondari. Chiude la classifica il prezzo, ritenuto rilevante solo dal 34% degli intervistati, segnale che per una serata speciale come San Valentino l’attenzione si sposta dalla spesa all’emozione. A conferma di questa tendenza, anche le prenotazioni su TheFork per la serata di San Valentino 2026 mostrano risultati molto positivi. Al momento, si stima che le prenotazioni supereranno del 13% circa quelle del 2025, complice anche il fatto che quest’anno la ricorrenza cade di sabato, mentre nel precedente era di venerdì. Si registra inoltre un incremento della spesa media, con una maggiore presenza di ristoranti di fascia medio-alta e di esperienze gastronomiche di livello.

Copyright © 2000/2026