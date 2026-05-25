L’hospitality italiana si conferma pilastro strategico dell’economia e dell’occupazione giovanile

In un contesto in cui cambia il modo di bere e la mixology si orienta sempre più verso qualità, consapevolezza e nuove esperienze di consumo - come evidenziato anche dai trend Circana che abbiamo raccontato su WineNews - il mondo dell’hospitality si conferma uno dei settori più dinamici, dove formazione e competenze diventano leve strategiche di crescita. È proprio in questo scenario in evoluzione, che richiede professionalità sempre più qualificate e aggiornate, che si inserisce il percorso di “Learning for Life”, il progetto globale promosso dal colosso mondiale del beverage Diageo, che, chiude l’edizione 2025-2026, superando la soglia simbolica dei 1.000 professionisti formati in Italia con competenze qualificate e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, grazie a percorsi gratuiti che integrano formazione teorica e pratica nei campi del bartending, della mixology e dell’accoglienza, e confermandosi come una delle iniziative più rilevanti per la formazione professionale e l’inclusione nel mondo dell’hospitality in un Paese dove il settore rappresenta un pilastro strategico dell’economia e dell’occupazione giovanile.

Nato nel 2008, “Learning for Life” ha formato oltre 280.000 giovani in più di 34 Paesi, e l’edizione appena conclusa ha segnato anche un importante passo avanti nell’espansione territoriale con l’ingresso, per la prima volta, di Bologna, che si aggiunge alle tappe già consolidate di Milano, Roma e Torino, ampliando così la rete di opportunità offerte ai partecipanti e rafforzando la presenza del programma In Italia.

Un modello non solo di formazione tecnica, ma anche di inclusione sociale, capace di valorizzare talenti diversi e favorire l’accesso al lavoro per giovani e categorie in condizioni di maggiore vulnerabilità, come dimostrano anche iniziative ad alto impatto come il corso dedicato ai rifugiati ucraini sviluppato in collaborazione con Fondazione Adecco, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Inserito nel più ampio piano Esg “Society 2030: Spirit of Progress”, il programma riflette l’impegno di Diageo nel generare valore condiviso attraverso progetti che coniugano crescita economica, inclusione e sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di un settore dell’ospitalità sempre più innovativo, aperto e rappresentativo delle nuove generazioni.

“Crediamo fortemente che investire nella formazione significhi investire nel futuro del settore e delle comunità in cui operiamo - spiega Roberta Fontana, direttrice commerciale Diageo Italia - con “Learning for Life” vogliamo offrire strumenti, competenze e opportunità reali a chi desidera costruire il proprio percorso professionale, contribuendo allo stesso tempo a rendere il mondo dell’ospitalità sempre più inclusivo, innovativo e aperto ai talenti”.

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