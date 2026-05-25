Numismatica 2026: dalle “Donne Agricoltrici” al Cornetto Algida, ecco la nuova collezione

La ricchezza agroalimentare, la sostenibilità e i legami con la terra e la natura sono i grandi fili conduttori che collegano l’arte e la memoria nella nuova Collezione Numismatica 2026, l’insieme ufficiale di monete da collezione emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo legame con la tradizione rurale si manifesta anzitutto nell’emissione da 5 euro in argento dedicata all’“Anno Internazionale delle Donne Agricoltrici”, realizzata in stretta collaborazione con la Fao per dare risalto e dignità al ruolo cruciale, e spesso invisibile, della figura femminile nei campi e nel mondo agricolo.

La bellezza naturale e i frutti della terra sono raffigurati anche nella raffinata moneta “Il Giglio” della Serie “Flora e Fauna”, dove una corolla finemente cesellata si affianca ad un volto femminile cinto da rami d’ulivo e quercia per esaltare l’identità del paesaggio italiano, trovando poi un corrispettivo nell’omaggio filologico per il centenario del maestro Arnaldo Pomodoro nella serie “Eccellenze Italiane”, la cui celebre filosofia spaziale richiama alla mente anche “Il Carapace”, l’eccezionale cantina umbra da lui firmata per Tenute Lunelli della famiglia Lunelli, in cui l’architettura scultorea dialoga direttamente con la produzione del vino e la terra.

Questo viaggio sensoriale si sposta più a Sud con la moneta in cupronichel della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” incentrata su Cirò e Cipolle di Tropea, in cui le rinomate eccellenze enologiche e ortofrutticole calabresi vengono ritratte accanto al peperoncino e alle bellezze paesaggistiche del Lago Cecita, fino ad includere una delle icone più trasversali della tradizione alimentare e dei momenti spensierati della penisola: il Cornetto Algida, inserito nella serie “Eccellenze Italiane” con un’emissione in argento 999% da 1,5 euro. L’opera, coniata nelle Officine della Zecca su disegno dell’incisore Emanuele Ferretti, traduce la cultura del gusto popolare nel metallo attraverso un dritto che ne mostra la parte inferiore spezzata all’altezza dell’inconfondibile punta al cacao - con il bordo che riproduce la trama della cialda e le iscrizioni “Repubblica Italiana”, l’anno 2026 e la lettera “R” della Zecca di Roma - e un rovescio interamente dedicato alla parte superiore del cono, dove i dettagli colorati racchiudono il valore nominale integrando un simbolo universale del costume nazionale in un catalogo che celebra l’essenza stessa della terra e della cultura italiana.

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