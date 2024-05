Cabernet Sauvignon top del mondo by “The Drinks Business”, per l’Italia Pasqua Vini e Caviro

Ci sono anche due vini italiani, il Mai dire Mai Fear No Dark di Pasqua Vini, azienda vinicola tra i simboli della Valpolicella e dei vini veneti nel mondo, ed il “Bottega Vinai” di Cavit, realtà n. 1 della cooperazione del vino trentino, tra i premiati del “Global Cabernet Sauvignon Masters” 2024, il concorso promosso dal giornale britannico specializzato “The Drinks Business”, e la cui giuria è composta da Master of Wine, Master Sommelier e senior buyer. Un concorso dedicato ad un vitigno, il Cabernet Sauvignon, universalmente conosciuto ma anche una varietà presente in tanti vini prestigiosi prodotti nelle zone più vocate, Bordeaux in primis.

Il concorso, che ha premiato lo stile di un vino con riferimento a varie fasce di prezzo, prevedeva assemblaggi con un minimo di 50% di Cabernet Sauvignon. Il Mai dire Mai Fear No Dark 2020 di Pasqua Vini, che nasce da un vigneto “iconico”, in località Montevegro, si è aggiudicato il prestigioso “Gold” nella categoria “Oaked Blend”, fascia di prezzo tra le 50 e le 70 sterline; per il Bottega Vinai 2021 di Cavit è invece arrivato il “Bronze” nella categoria “Oaked 100% Cabernet Sauvignon” con il prezzo di riferimento sotto le 10 sterline. Complessivamente sono stati assegnati otto premi “Master”, il massimo riconoscimento (nessun vino europeo lo ha conquistato), il “podio” delle nazioni più premiate vede in testa l’Australia seguita da Cile e Stati Uniti.

