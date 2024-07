Caldo, la Dieta Mediterranea arriva in soccorso: i consigli degli esperti su olio e vino

Il caldo torrido degli ultimi giorni condiziona anche le scelte a tavola e diventa fondamentale saper scegliere cosa mangiare, sia per rinfrescarsi che per tutto ciò che concerne la salute alimentare. E allora mai come in questo periodo torna a essere parte integrante della cultura e della tradizione la Dieta Mediterranea, soprattutto per quanto riguarda i due prodotti “liquidi”: l’olio extravergine d’oliva e il vino. Questi alimenti non solo arricchiscono i piatti estivi con sapori intensi, ma supportano anche la salute cardiovascolare e il benessere generale grazie alle loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, come spiegano il professore Attilio Giacosa e la professoressa Silvana Hrelia, rispettivamente presidente e membro del Comitato Scientifico Irvas, Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute.

“L’estate rappresenta il periodo ideale per adottare la Dieta Mediterranea - spiega Silvana Hrelia - poiché offre un’ampia varietà di frutta e verdura fresche e di stagione, ideali per soddisfare le necessità nutrizionali durante i mesi più caldi. Questo regime alimentare, basato sull’abbondante consumo di frutta e verdura di stagione, legumi e carni bianche, costituisce un’essenziale strategia dietetica per promuovere la salute cardiovascolare, migliorare il benessere generale e aumentare la longevità. La Dieta Mediterranea include anche due componenti “liquidi” fondamentali: l’olio extravergine d’oliva e il vino, da consumarsi, quest’ultimo, sempre moderatamente e in abbinamento ai pasti. L’olio extravergine d'oliva, ricco di acidi grassi monoinsaturi e composti fenolici, gioca un ruolo cruciale nella protezione contro le malattie croniche, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie”.

Anche il vino, consumato con moderazione e in abbinamento ai pasti, rappresenta un altro elemento distintivo della Dieta Mediterranea, con potenziali benefici per la salute, grazie alla sua composizione nutrizionale e ai suoi componenti bioattivi, come sottolinea Attilio Giacosa : “il consumo moderato e responsabile di vino può contribuire positivamente alla salute, grazie alla presenza di antiossidanti come i polifenoli e il resveratrolo. Questi composti hanno dimostrato di giocare un ruolo protettivo per il cuore e possono contribuire alla prevenzione di malattie croniche, se inseriti nel contesto di una dieta equilibrata. Il vino è inoltre parte integrante della cultura e delle tradizioni alimentari di molte regioni del mondo, specialmente nella Dieta Mediterranea. Viene consumato spesso durante i pasti e può contribuire alla varietà e al gusto complessivo dell’alimentazione”. In estate sia l’olio d’oliva che il vino offrono diversi vantaggi, legati al benessere, alla convivialità e alla piacevolezza dell’esperienza gastronomica. L’olio extravergine d’oliva è un compagno perfetto per i pasti estivi. Mentre il vino, soprattutto bianco e rosato, è generalmente più leggero dal punto di vista della gradazione alcolica rispetto, invece, a cocktail che spesso contengono liquori ad alta gradazione alcolica e zuccheri aggiunti.

Copyright © 2000/2024