Cambio alla guida della Messe Düsseldorf: dopo 17 anni, lascia il ceo Werner M. Dornscheidt

Il post-Coronavirus inizia con un cambio alla guida della Messe di Düsseldorf, la fiera tedesca che organizza il ProWein, il più grande evento dedicato al business del vino al mondo, in scena ogni anno a Düsseldorf a marzo (e tra i primi eventi, quest’anno, ad aver rimandato l’appuntamento al 2021 a causa della pandemia, ndr): lascia, dopo 17 anni da presidente e ceo, Werner M. Dornscheidt, che ha dedicato al Messe quasi 37 anni di carriera, passando il testimone, ufficialmente il 1 luglio, a Wolfram N. Diener, dal 2018 amministratore delegato Operative Business.

“Ciò che abbiamo costruito insieme al mio team in tutti questi anni - ha commentato il ceo uscente - è un vantaggio per l’azienda oggi. Sebbene al momento le condizioni siano difficili, è confortante sapere che la “mia” compagnia è in buone mani. Il team è già impegnato a lavorare su un riavvio e allo sviluppo di ulteriori componenti aggiuntivi digitali in modo che Messe Düsseldorf rimanga l’azienda di successo e rispettabile, in futuro come lo è oggi”. “Sono felice - ha detto invece Diener - per la fiducia riposta in me. Possiamo perfettamente basarci sui risultati di Werner Dornscheidt e raccogliere insieme le sfide future. Qui a Düsseldorf vantiamo un inimitabile profilo del marchio che può essere reso ancora più efficace attraverso i driver che sono l’internazionalizzazione e la digitalizzazione; e ciò che è altrettanto importante: una squadra potente”.

