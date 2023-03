Canada, l’inflazione spinge in alto anche le accise: +3 centesimi sulla bottiglia di vino

L’inflazione spinge in alto non solo i prezzi del vino e degli altri alcolici, ma anche quelli delle accise. Proprio come accaduto in Gran Bretagna (e come vi abbiamo raccontato qui: https://winenews.it/it/regno-unito-sale-il-prezzo-del-vino-a-causa-dellinflazione-e-delle-nuove-accise-sugli-alcolici_492306/), anche in Canada l’imposta sugli alcolici - nota come “escalator tax” (scala mobile, ndr) - è direttamente legata all’inflazione, e ad aprile il Paese Nord Americano si prepara ad un aumento del 6,4%, a meno di un improvviso dietrofront nel dibattito sul bilancio federale. Pensata per semplificare il sistema dopo anni di continue rinegoziazioni, la tassa sugli alcolici introdotta nel 2017 mostra così tutti i suoi limiti: un anno fa, infatti, l’imposta era aumentata del 2,4%.

Sul prezzo finale, l’impatto comunque sarà decisamente limitato: secondo il Ministero delle Finanze di Ottawa, citato dal portale canadese, il prezzo di una lattina di birra dovrebbe aumentare di meno di un centesimo, mentre l’associazione Beer Canada parla di un aumento di 10 centesimi per ogni confezione da 12 lattine. Sul fronte enoico, secondo i dati della Canadian Revenue Agency, una bottiglia di vino potrebbe registrare un aumento di tre centesimi, mentre il prezzo di una bottiglia di superalcolico, stando alle previsioni del Liquor Control Board of Ontario, dovrebbe aumentare di 70 centesimi.

La tassa diretta sugli alcolici, però, non è l’unica destinata a crescere lungo la supply chain, e se all’aumento delle accise si sommano la crescita del 60% dei prezzi dell’orzo, quella del 40% dei costi di imballaggio e il raddoppio dei costi di trasporto, che stanno già pesando sul settore, ecco che allo scaffale, nel 2023, il prezzo della birra è destinato a segnare il +10% ...

