Regno Unito, sale il prezzo del vino, a causa dell’inflazione e delle nuove accise sugli alcolici

Bad news in arrivo per i 33 milioni di consumatori di vino del Regno Unito: il prezzo della loro bevanda preferita è destinato a salire sensibilmente nei prossimi mesi, a causa dell’aumento dei dazi sull’alcol, basati sull’inflazione, e dell’entrata in vigore delle nuove accise sugli alcolici. Si stima che ogni bottiglia di vino costerà 45 pence (pari a 50 centesimi) in più, un aumento che riguarderà il 90% di tutti i vini fermi nel Regno Unito, e che entrerà in vigore entro quest’estate.

Sono, quindi, due le cause combinate della crescita del prezzo del vino negli scaffali inglesi: l’aumento dei dazi, collegati all’inflazione (il Cancelliere Jeremy Hunt ha consegnato ieri alla Camera dei Comuni la dichiarazione dello Spring Budget, il bilancio di primavera) e il nuovo sistema di accise sull’alcol, annunciato per la prima volta dal Primo Ministro Rishi Sunak nel 2021, con il quale le bevande vengono tassate in base al loro grado alcolico, secondo il principio “stronger the drink, higher the price”, che entrerà definitivamente in vigore, dopo una proroga, a partire dal 1agosto 2023.

L’associazione di categoria Wine & Spirit Trade Association (WSTA) ha affermato che l’aumento dei dazi sul vino sarà il maggiore da oltre 50 anni. Il Tesoro utilizzerà come base per l’aumento del dazio su tutte le bevande alcoliche l’ultimo dato sull’inflazione in Uk dei beni di consumo, pari al +10%.

Secondo le stime, questo significherà mediamente un aumento di 45 pence del prezzo di una bottiglia di vino con una gradazione alcolica superiore a 12,5%, mentre una bottiglia di vodka potrebbe aumentare di 76 pence e una bottiglia di Porto di 1,3 sterline.

“Congelati”, invece, almeno per ora, gli aumenti sulla birra: con la cosiddetta “Brexit pub guarantee” si esclude la bevanda nazionale inglese dai rialzi previsti per vino e superalcolici.

Copyright © 2000/2023