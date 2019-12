Capodanno: 6 milioni di italiani in vacanza, 2 miliardi di euro la spesa per il Cenone

Per 6 milioni di italiani, più o meno il 10% della popolazione del Belpaese, Capodanno sarà all’insegna della vacanza, con un aumento del 20% sul 2018, e con l’81% che resterà in Italia, con le città d’arte in testa, seguite dalla montagna, e poi terme, mare e campagna, in uno dei 23.000 agriturismi d’Italia, che negli anni hanno qualificato notevolmente la tradizionale offerta di alloggio e ristorazione, con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness.



A dirlo la Coldiretti, che stima per le vacanze di fine anno una spesa si 434 euro a persona, in crescita del +7% sul 2018. Ed in leggera crescita, del 2,2%, sarà anche la spesa degli italiani per il Cenone di Capodanno, che una famiglia su cinque festeggerà fuori casa, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha fatto una stima di spesa per chi, invece, aspetterà il nuovo anno tra le mura di casa, con chi opterà per un menù classico, all’insegna della tradizione, che metterà nel piatto una budget intorno ai 44 euro a persona.



Nel complesso, invece, stima la Cia-Agricoltori Italiani, per l’ultimo cenone del 2019 ed il primo grande pranzo del 2020, la spesa complessiva degli italiani toccherà i 2 miliardi di euro (portando a 4,8 miliardi la spesa totale per le tavole delle festività) con il 25% degli italiani sceglierà ristoranti, trattorie o agriturismi per attendere l’arrivo del 2020. Con menù, in ogni caso, all’insegna della tradizione, dove non mancheranno, ovviamente, i brindisi a base di spumante nel calice, e nel piatto pietanza iconiche della fine dell’anno come i tortellini in brodo, il cotechino con le lenticchie, oltre a pandoro e panettone, solo per fare alcuni esempi.

