C’è l’Italia sul podio dei migliori Paesi europei per l’enoturismo: la ricerca Love Holidays

L’Italia si piazza sul podio dei migliori Paesi europei per l’enoturismo; a seguire, Francia e Spagna: lo dice la ricerca di Love Holidays, uno dei più noti tour operator inglesi. Per realizzarla sono stati presi in considerazione, per ciascun Paese, l’area vitata, il consumo di vino, la produzione di vino e di uva, le recensioni su Vivino (un’app che consente agli utenti di valutare le etichette che hanno assaggiato) con una media di 4.2+, i premi Dwwa (Decanter World Wine Awards) e i festival del vino (con riferimento al 2021).

L’Italia, al primo posto, registra la maggiore produzione di vino (50.232 ettolitri), la maggiore produzione di uva (9.155.232 tonnellate) e il maggior numero di premi Dwwa nel 2021 (189). L’Italia è anche il secondo consumatore di vino in Europa, con oltre 24.000 ettolitri in un anno. Inoltre, abbiamo il secondo maggior numero di voci in Vivino (3.342). Qui si tengono anche cinque festival del vino. Dando un’occhiata più da vicino alle diverse regioni vinicole in Europa, 20 delle prime 21 regioni vinicole si trovano in Italia, con la Toscana al primo posto e il Veneto al secondo. La Francia arriva seconda, sebbene sia il Paese in cui si beve più vino d'Europa: 25.202 ettolitri all’anno. Allo stesso tempo, la Francia è il secondo produttore di vino (37.643 ettolitri) e ospita la seconda superficie vitata (805.438 ettari).

Bordeaux è la regione della Francia più conosciuta per i suoi vini di qualità, classificandosi al terzo posto, con il maggior numero di elenchi Vivino in tutta Europa (2.474). Altre regioni importanti per gli intenditori di vino sono Champagne, Languedoc-Roussillon e Rhône. Terzo posto per la Spagna, con una superficie vitata di 962.531 ettari, la più grande d’Europa, mentre è seconda per la produzione di uva, con 5.572.720 tonnellate, ed ha il quarto posto per Vivino, con 957 vini. Tra le singole regioni spicca in particolare la Rioja. A seguire nella classifica ci sono la Germania (nota per le regioni della Mosella, della Franconia e del Rheingau), il Portogallo (Porto, Duriense, Duoro e Alentejo), il Regno Unito, la Romania, l’Ungheria, la Grecia e, infine, l’Austria.

