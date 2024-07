Charles Symington (Symington Family Estates) è il nuovo presidente di Primum Familiae Vini

Se esistono grandi cantine guidate da dinastie storiche del vino, è perché oltre alla cultura della qualità e dell’impresa, è stata tramandato di generazione in generazione il valore della famiglia. È il messaggio che trasmette l’associazione Primum Familiae Vini, che riunisce le 12 più importanti famiglie del vino del mondo, nomi del calibro di Marchesi Antinori (Toscana) e Tenuta San Guido (Toscana) dall’Italia, Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero). E che ora, nella rotazione annuale tra presidenti, vede Charles Symington, ai vertici della storica cantina portoghese celebre per i suoi vini Porto, guidare l’associazione da oggi a giugno 2025, prendendo le redini da Véronique Drouhin.

“Sono estremamente onorato di subentrare ai miei predecessori alla Primum Familiae Vini e di sostenere le nostre 12 famiglie che condividono gli stessi valori: la cultura dell’eccellenza, l’amore e il rispetto per la terra e il terroir, e il forte desiderio di rimanere aziende familiari e indipendenti - ha detto il neo presidente di Primum Familiae Vini, Charles Symington - e di trasmettere l’eredità dei nostri antenati alla prossima generazione”. E sottolineando come gli ultimi 12 mesi sotto la guida di Véronique Drouhin siano stati “particolarmente entusiasmanti” con importanti progressi sulle questioni relative al cambiamento climatico nel comitato tecnico. “Tra le iniziative che vorrei tracciare, proporrò a breve che il comitato tecnico si concentri sulla valutazione dell’intelligenza artificiale in viticoltura e vinificazione, un tema del futuro che permetterà alle nuove generazioni all’interno delle dodici famiglie di contribuire con le loro conoscenze e condividerle con tutto il nostro gruppo”.

