Cina, i super ricchi preferiscono il vino al liquore icona nazionale, il Baijiu

Nonostante la crescita dei consumi di vino in Cina non corra più come qualche anno fa, e anche le importazioni, come raccontato da tanti dati, abbiano mostrato qualche segno di debolezza dopo anni di crescita tumultuosa, il nettare di Bacco continua ad affermarsi, passo dopo passo, nella cultura cinese. A partire dalla classe più ricca, oggetto dell’ultimo Chinese Luxury Consumer Survey 2020 dell’Istituto Horun, che ha sondato le abitudini di 483 persone, dall’età media di 36 anni ed un patrimonio personale, in media, di quasi 6 milioni di euro. Tra questi, l’88% dichiara di bere abitutalmente bevante alcoliche, con il vino che è la più gettonata in assoluto (39%), anche più del liquore icona della Cina, il Baijiu. Una preferenza, quella per il vino, che va per la maggiore soprattutto tra le donne, con la spesa media per una bottiglia che si aggira intorno ai 110 euro. Tra le curiosità, emerge che quando si parla di regali, il vino rosso, con il 10% delle preferenze, è sul terzo gradino del podio, dietro solo ad orologi da polso ed elettronica, e davanti ai liquori di alta gamma. Mentre il vino, in generale, è alla posizione n. 9.

Certo, si parla di un campione infinitesimale, poche centinaia di persone sui 1,6 miliardi e più di cinesi. Ma la storia insegna che, fatte le debite proporzioni, soprattutto sui livelli di spesa, pian piano le abitudini delle elite, spesso, diventano di dominio popolare. Ed i produttori di vino del mondo, guardando alla Cina, non aspettano altro.

Copyright © 2000/2020