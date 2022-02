Coloratissima e psichedelica, ecco La Pettegola in limited edition firmata Stefano e Marco Van Orton

“Quando Banfi ci ha proposto di realizzare la nuova etichetta de La Pettegola abbiamo subito pensato a chi dovesse essere il protagonista dell’artwork: un uccellino. E l’abbiamo immaginato come il personaggio principale di un videogioco coloratissimo e un po’ psichedelico, come quelli con cui passavamo le ore da bambini. La nostra Pettegola si muove in un paesaggio toscano stilizzato, tra colline, fiori, grappoli d’uva, biciclette, tramonti incandescenti: mix di elementi che restituisce tutta l’energia di questo immaginario”. Ecco la nuova Limited Edition 2022 de La Pettegola, il Vermentino di Banfi, cantina di riferimento del Brunello di Montalcino e non solo, firmata dalla grafica colorata di Van Orton Design, alias il duo di artisti gemelli, Stefano e Marco Van Orton, collaboratori di brand come Marvel, Armani, Microsoft, Barilla, Mercedes-Benz, Warner-Bros e Ray-Ban, tra gli altri, oltre che con musicisti come Bon Jovi, Pearl Jam, Jovanotti, e le cui opere sono state esposte a New York, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Milano.

Firmata ogni anno da artisti e designer di fama internazionale, da Alessandro Baronciani a Ale Giorgini, da Riccardo Guasco a Elena Salmistraro, La Pettegola vanta dal 2018 un’edizione limitata della quale, per la 2022, saranno prodotte solo 20.000 bottiglie.

Con una novità: oltre ad animare il micromondo creato dai Van Orton, infatti, alcuni degli elementi che lo compongono “escono”dai limiti della bottiglia cercando di “vanortizzare” l’ambiente (attraverso la app Banfi Experience), e, come in un vero e proprio videogioco, l’utente potrà fermarli facendo tap su di loro e scoprirà, così, cosa succede ad ogni tap.

