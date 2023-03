Con la guerra, addio alla clientela internazionale, e il “Twins Garden” di Mosca chiude i battenti

La Russia, dopo più di un anno dall’invasione dell’Ucraina, deve fare i conti con l’isolazionismo cui l’hanno condannata le scelte scellerate del suo Presidente, Vladimir Putin. Costretto, adesso, a rinsaldare sempre più i rapporti con quella parte di mondo che non ha voluto o potuto voltargli le spalle, dalla Cina ai Paesi africani sostenuti economicamente e politicamente da Mosca. Abbastanza per salvaguardare i pilastri dell’economia russa - gas e petrolio - ma non per garantire la crescita economica che il Paese ha vissuto negli ultimi anni. Che ha portato la classe media a diventare sempre più solida, facendo di Mosca e San Pietroburgo due città all’avanguardia, meta ogni anno di milioni di turisti occidentali.

Tutto finito, almeno per ora. E a pagarne le conseguenze sono quelle imprese che avevano legato le proprie fortune, in un modo o nell'altro, proprio al mercato occidentale. Come il mitico “Twins Garden”, il ristorante dei gemelli Ivan e Sergey Berezutsky (che avevamo avuto modo di conoscere ed intervistare nel 2016, al Salone del Gusto di Torino, intervista che vi riproponiamo qui) capace di conquistare le “due stelle” Michelin nell'unica edizione della rossa in terra russa, nel 2021, anno in cui arrivò anche alla posizione n. 29 della “50 Best Restaurants”, che ha annunciato la chiusura definitiva.

In difficoltà già da aprile del 2022, il locale sconta la mancanza della clientela internazionale, che ne aveva fatto le fortune. Ad annunciare lo stop, un post sui social degli stessi gemelli Berezutsky: “abbiamo sognato sei anni fa il ristorante che Twins Garden è diventato adesso. Il sogno è diventato realtà grazie al nostro eccellente team, alla sua professionalità e piena dedizione. Il nostro team ha dato al ristorante non solo i propri punti di forza, ma parte della propria anima. Twins Garden è un ristorante creato dai cuori. E siamo felici che insieme siamo riusciti a realizzare il miglior progetto della nostra vita. Ora è il momento di stabilire nuovi obiettivi, sognare nuovi sogni e andare avanti. Perché il movimento è vita. Oggi è il nostro ultimo giorno al ristorante Twins Garden”, si legge nel post.

