Concours Mondial Sauvignon Blanc in Sudafrica: 14 medaglie d’oro e 17 d’argento per l’Italia

Un ricco bottino per l’Italia del vino, con 14 medaglie d’oro e 17 d’argento, nel Concours Mondial du Sauvignon Blanc, la competizione internazionale di scena, nei giorni scorsi, a Franschhoek, in Sudafrica (per la prima volta fuori dai confini europei) che ha visto impegnati 50 degustatori internazionali per giudicare 1.210 etichette provenienti da 20 diverse nazioni produttrici. Per il nostro Paese il Friuli-Venezia Giulia si conferma territorio leader, seguito dall’Alto Adige, mentre il produttore altoatesino Castefeder vince, con il suo Raif 2021, uno dei più importanti riconoscimenti della competizione, il trofeo “rivelazione per il miglior vino italiano”.

L’Austria è ancora sul podio di miglior produttore del mondo di Sauvignon Blanc, con ben 85 medaglie, di cui 45 d’oro e 40 d’argento, e con il Trofeo Dubourdieu - il primo premio del concorso - assegnato al Sauvignon Blanc Sieme Eichberg di Adam-Lieleg. Ottimo piazzamento per la Loira, nonostante la difficile annata 2022: la regione francese ha, comunque, ottenuto 77 medaglie (28 d’oro, 49 d’argento). Si tratta di una bella ricompensa per i produttori che hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. La Francia ha vinto anche il Trofeo Internazionale per il miglior assemblaggio con il Saint-Lannes Sauvignon Chardonnay di Duffour Père & Fils.

Sono 12 le medaglie vinte dalla Spagna, di cui 4 d’oro. La Castiglia e León è chiaramente una terra privilegiata per questo vitigno, ma nell’elenco dei vincitori sono presenti anche altre zone di produzione come la Catalogna, l’Aragona, la Navarra e la Mancia. Anche il Sudafrica si conferma uno dei principali Paesi produttori di Sauvignon Blanc, con 56 medaglie, di cui 26 d’oro e 30 d’argento, oltre ad un premio internazionale: il Villiera Bush Vine di Villiera Wines ha ricevuto il trofeo Tonnellerie Sylvain per il miglior vino invecchiato in botti di rovere.

Focus: tutte le medaglie dell’Italia al Concours Mondial Sauvignon Blanc in Sudafrica

Medaglie d’oro:

Sauvignon Raif 2021 Castelfeder (premio Rivelazione Italia), Sauvignon Cozzarolo 2022, Sauvignon Bortolusso 2022, Sauvignon Lafòa 2021 Cantina Colterenzio, Sauvignon Echt Geil 2021 Tenuta Seeperle, Evo’ Sauvignon 2020 Borgo Stajnbech, Sauvignon 2021 Petrucco, Sauvignon 2021 Marinig, Sauvignon 2021 La Sclusa, Sauvignon Aquilis 2019 Ca’ Bolani, Sauvignon 2021 Ermacora, Sauvignon La Cappuccina 2022 Basaltik, Sauvignon 2021 Weingut Donà, Sauvignon Busse Ben 2021 Gori.

Medaglie d’argento

Sauvignon 2022 Antonutti, Sauvignon 2021 Gigante Adriano, Sauvignon Palladium 2022 K. Martini & Sohn, Sauvignon 2022 Cantina di Rauscedo, SauvignonVigna Rielerhof 2021Josef Brigl, Sauvignon 2021 Luigi De Puppi, Sauvignon 2022 Borin, Sauvignon CasaliRoncali 2022 Cabert, Sauvignon 2021 Drius, Sauvignon Tureis 2019 Pitars, Sauvignon 2021 Tenuta Luisa, Sauvignon Borgo Conventi 2021 Villa Sandi, Sauvignon 2021 Tenuta di Angoris, Sauvignon Praepositus 2021 Abbazia di Novacella, Sauvignon Bosco del Merlo Turranio 2022 Casa Paladin, Sauvignon Casa Quaranta 2021 Cantina di Rauscedo, Sauvignon Kofl 2021 Kellerei Kurtatsch.

