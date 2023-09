Coop punta forte sul vino. Andando oltre il private-label, e scommettendo sul co-branding

Coop, gigante della grande distribuzione italiana, punta forte sul vino. Con un progetto che va oltre il classico “private label”, diventando co-branding, in modo chiaro e dichiarato già in etichetta, in partnership con alcune delle cantine italiane (e non solo) più prestigiose, da Tommasi a Schiopetto, da Cantina Kurtatsch a Le Vigne di Zamò, da Volpe Pasini a Feudi di San Gregorio, da Planeta a Drei Donà-Tenuta La Palazza, da Cleto Chiarli a Rocca delle Macìe, da Sartori a Còlpetrone, da Fattoria del Cerro a Val delle Rose, da Marchesi di Barolo a Bolla, da Triacca a La Poderina, da Poggio al Tesoro a Cantine Florio), per la linea FiorFiore, che conta 38 referenze da tutti i territori più importanti d’Italia, per altrettante cantine parter, più 6 da tutti i territori top di Francia, da Bordeaux alla Borgogna, passando per la Provenza, e dalla Mosella, in Germania, a cui si aggiungeranno poi, a breve, per coprire il periodo delle festività di fine anno, 6 spumanti tra Franciacorta (con Monogram Castel Faglia), Trentodoc (Monfort), Prosecco Docg (Bellussi), Prosecco Doc Rosè (Masottina, che segna in questo modo il suo ingresso in gdo, ndr), Alta Langa (Gancia) e Champagne (Maison De Venoge), e 28 etichette per la linea “Assieme”, dedicata al vino quotidiano, in partnership con grandi realtà del mondo cooperativo come Torrevilla, Cantina Produttori di Cormòns, Terre Cevico, Fontana Candida, Moncaro, Tollo, Cantina Santa Maria La Palma, Colomba Bianca, Cantine Riunite e Civ & Civ e Le Chiantigiane, tra le altre).

Un progetto, che vede la collaborazione di Ais (Associazione Italiana Sommelier), ed in linea con il concept lanciato da Coop da qualche anno, che vede il gruppo voler arrivare, nel complesso di tutte le categorie, ad un 50% di prodotto a marchio proprio (partendo da un 30% già consolidato e già molto cresciuto). E che per il vino, che per l’insegna rappresenta complessivamente 350 milioni di giro d’affari (su 16,1 miliardi complessivi per Coop Italia nel 2022, a +12,4% sul 2021, di cui 14 legati specificamente alla Gdo, +6,4%), partendo da una quota del 7-8% sull’offerta di oltre 900 referenze, mira ad arrivare, a regime, ad una quota del 15-18%. Non acquistando “masse di vino” dai produttori per imbottigliarle a marchio proprio, ma con un percorso che parte da una partnership in cui Coop e le aziende coinvolte selezionano le vigne da cui quei vini, prodotti solo per Coop, nasceranno, seguendo un percorso di vinificazione e commercializzazione diverso da quello degli altri vini delle aziende stesse. Un progetto importante, forse il più articolato mai visto, in tema di vino, da parte di un’insegna della gdo italiana, come spiegano, a WineNews, Francesco Scarcelli, Responsabile Bevarages Coop Italia, e Tiziana Sistelli, Innovation & Marketing in Store Manager Coop Italia.

“Siamo partiti con il vino nel 2011, con la linea “Assieme”, per il vino quotidiano, e più legata al mondo cooperativo, con 20 referenze, e poi si è aggiunta la linea FiorFiore, con vini di posizionamento più alto, anche questa con 20 referenze. Ora abbiamo oltre 80 referenze, con questa evoluzione del progetto”, spiegano Scarcelli e Sistelli. Perchè alle 68 referenze di vini fermi già in parte in rotazione allo scaffale, e altre che entreranno a breve, si aggiungeranno altre 12 etichette di spumante, 6 della linea FiorFiore, gli altri tra “Assieme” e vini a solo marchio Coop, tra cui un Prosecco Doc (che sarà firmato da Fratelli Martini) e un sparkling “alcol-free” (accompagnato anche da un vino fermo senza alcol, ndr), grazie ad un partner tedesco (visto che ancora, in Italia, non c’è una legge che consente di produrre vini dealcolati, ndr). “È un progetto di co-branding, perchè il produttore, il cui nome è ben chiaro in etichetta, così come la denominazione, ci mette la faccia insieme a noi. E che tutela il consumatore contro l’aumento dei prezzi, e non crea doppioni sullo scaffale: con le cantine abbiamo ragionato su prodotti dedicati, identificando vigneti, affinamenti, blend, vini nuovi che fanno apposta per noi, che non tolgono spazio ai loro già esistenti. Sono prodotti ad hoc: non si parte da una massa di vino, ma una selezione che parte dalla vigna, che ha un affinamento diverso rispetto agli altri vini dei singoli produttori, e che avranno anche tempi di uscita dei vini diversi”, sottolineano ancora Scarcelli e Sistelli.

Quando tutto sarà a regime, il progetto vino di Coop muoverà 5 milioni di bottiglie, con delle differenze di volume importante tra le diverse linee. Perchè, in media, i vini più quotidiani della linea “Assieme” saranno intorno alle 100.000 bottiglie per referenza, mentre i vini di maggior valore, della linea FiorFiore, saranno tra le 15.000 e le 20.000 bottiglie ad etichetta. “La linea FiorFiore l’abbiamo pensata come un vino di assegnazione, quando finisce aspetteremo l’annata successiva”. A livello di prezzo, l’offerta è ben clusterizzata: si parte da 6 euro a bottiglia, per esempio, per il Lambrusco, per arrivare a prezzi intorno a 26 euro per Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone della Valpolicella e Sforzato, fino a 35 euro dello Champagne, che sarà la referenza più costosa, mentre tutto il resto sarà nella fascia tra 10 e 20 euro a bottiglia. “A prezzi comunque vantaggiosi rispetto alle pari referenze a scaffale”, sottolineano ancora i vertici di Coop Italia.

Ma, nelle attività di diversificazione del business di Coop Italia, e nel programma di partnership con le cantine, c’è anche l’enoturismo, visto che con il programma “Wine & Coop” (le iscrizioni sono già aperte sul portale www.coop.it), per i soci e per i clienti, incluso nel programma “Piacere Coop” per altri tipi di produzione, sarà possibile anche partecipare a visite guidate con degustazioni nelle cantine, dove oltre ai vini prodotti per Coop, ogni azienda farà assaggiare anche altre sue referenze, “per far capire ancora meglio sia la qualità dei vini prodotti per noi, che le differenze, le caratteristiche e le potenzialità che ogni cantina partner sa esprimere”. Si parte dal Piemonte, per esempio, il 6 ottobre con Gancia, per proseguire il 13 ottobre con Marchesi di Barolo, mentre il 14 ottobre toccherà a Còlpetrone, a Montefalco, Rocca delle Macìe, in Chianti Classico, e Sartori, in Valpolicella, e ancora il 20 ottobre a Cantina di Bolzano, in Alto Adige, e Val delle Rose, a Scansano, mentre il 29 ottobre apirà le sue porte la Cleto Chiarli, in terra di Lambrusco.

Focus - La linea FiorFiore Coop: le 38 referenze già sul mercato

Vallée D’Aoste Doc Pinot Gris - Cave des Onze Communes

Gewürtztraminer Südtirol Alto Adige Doc - Cantina Produttori Bolzano

Alto Adige Doc Pinot Bianco - Kurtatsch Kellerei - Cantina Cortaccia

Lugana Doc - Tommasi

Friuli Colli Orientali Doc Sauvignon - Le Vigne di Zamò

Friuli Colli Orientali Doc Ribolla Gialla - Volpe Pasini

Collio Doc Friulano - Schiopetto

Verdicchio di Matelica Docg Riserva - Belisario

Greco di Tufo Docg - Feudi di San Gregorio

Vermentino di Gallura Docg - Piero Mancini

Sicilia Menfi Bianco Doc Biologico - Planeta

Nizza Docg - Garesio

Alto Adige Doc Pinot Nero - Castelfeder Weingut - Tenuta

Romagna Doc Sangiovese Superiore Biologico - Drei Donà - Tenuta La Palazza

“Casalguerro” Lambrusco di Modena Dop Vino Frizzante - Cleto Chiarli

Vapolicella Ripasso Doc Classico Superiore - Sartori di Verona

Chianti Classico Docg - Rocca Delle Macìe

Vino Nobile di Montepulciano Docg Toscana - Fattoria del Cerro

Morellino di Scansano Docg Riserva - Val delle Rose

Montefalco Doc Rosso - Còlpetrone

Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva - Illuminati

Primitivo di Manduria Dop - San Marzano

Etna Rosso Doc - Firriato

Barolo Docg Biologico - Agricola Brandini - La Morra

Barbaresco Docg - Marchesi di Barolo

Sforzato di Valtellina Docg - Triacca

Amarone Della Vapolicella Docg Classico - Bolla

Brunello di Montalcino Docg - La Poderina

Bolgheri Rosso Doc - Poggio Al Tesoro

Salice Salentino Dop - Negroamaro Rosato - Castello Monaci

Marsala Superiore Riserva Doc Dolce - Cantine Florio1833

Malvasia Delle Lipari Doc Passito - Cantine Colosi

Mosel Riesling Trocken - Julius Treis

Chablis - Jean Lefort

Alsace Gewurztraminer - Famille Cattin

Côtes De Provence - Domaine Petit Candumy

Saint Émilion Bordeaux - Château Jacques Noir

Sauternes - Château Haut - Bergeron

Focus - La linea “Assieme” Coop: le 28 referenze già sul mercato

Oltrepò Pavese Doc Pinot Nero vinificato in bianco - Torrevilla

Chardonnay Trevenezie Igt - Folonari

Friuli Doc Pinot Grigio - Cormòns Cantina produttori

Pignoletto Doc vino frizzante - Terre Cevico

Vermentino Maremma Toscana Doc - Le Chiantigiane

Grechetto Umbria Igp - Spoleto Ducale

Lazio Est Est Est!!! di Montefiascone Doc - Gotto d’Oro

Frascati Doc - Fontana Candida

Trebbiano-Passerina Marche Igt - Moncaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc classico - Moncaro

Terre di Chieti Cococciola-Pecorino Igp - Cantina Tollo

Fiano Puglia Igt - Masseria Borgo dei Trulli

Vermentino di Sardegna Doc - Cantina Santa Maria la Palma

Sicilia Doc Grillo - Colomba Bianca Biocantine di Sicilia

Piemonte Doc Barbera - Cantine Tre Secoli

Bonarda dell’Oltrepò Pavese vino frizzante - Torrevilla

Merlot Trevenezie Igt - Folonari

Chianti Docg - Le Chiantigiane

Lambrusco di Sorbara Doc Secco vino frizzante - CIV&CIV

Reggiano Lambrusco Doc Amabile vino frizzante - Riunite

Sangiovese-Merlot Rubicone Igp - Terre Cevico

Rosso Umbria Igp - Spoleto Ducale

Sangiovese Cabernet-Sauvignon Marche Igt - Moncaro

Terre di Chieti Igp Rosso - Cantina Tollo

Cannonau di Sardegna Doc - Cantina Santa Maria la Palma

Sicilia Doc Nero d’Avola - Colomba Bianca

Terre di Chieti Rosato Igp - Cantina Tollo

Moscato d’Asti Docg Dolce - Vallebelbo

