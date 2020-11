Covid, Wine Paris & Vinexpo Paris spostato da febbraio a giugno 2021

Il Covid cambia ancora il calendario delle fiere e dei grandi eventi del vino italiano ed internazionale. Se dal 6 al 10 novembre sarà di scena Merano Wine Festival tutto in edizione digitale, e dal 22 al 24 novembre sarò sotto i riflettori Wine2Wine Exibition & Forum by Vinitaly, sempre solo in versione on line visti anche gli ultimi Dpcm (mentre sarà regolarmente di scena il debutto di Wine2Asia, a Shenzhen, il 20-21 novembre, in una Cina che è tornata di fatto alla normalità), guardando al 2021 c’è già chi riprogramma. Come Vinexposium, che ha appena comunicato che “alla luce del perdurare della crisi sanitaria e dopo aver sentito i rappresentanti dell’industria”, Wine Paris & Vinexpo Paris è stato riprogrammato tra il 14 ed il 16 giugno 2021 (invece che a febbraio, come da calendario), mentre gli altri eventi come Vinexpo New York, Vinexpo Hong Kong and Vinexpo Bordeaux sono stati rinviati in vista del 2022 (mentre diventa digitale anche la World Bulk Wine Exhibition 2020, dedicata al mercato dei vini sfusi, che diventa “WBWE connect”, di scena sul web dal 23 novembre al 4 dicembre 2020). “Dopo aver discusso con tutti i nostri partner, abbiamo rivisto il nostro calendario degli eventi 2021 per fornire la risposta più appropriata alle esigenze del settore. Le nuove date per Wine Paris & Vinexpo Paris a giugno 2021 riflettono il nostro desiderio di garantire un evento di successo”. sottolinea Rodolphe Lameyse, Ceo di Vinexposium.

Come già comunicato, invece, la Prowein di Dusseldorf nei giorni scorsi ha annunciato il proprio regolare svolgimento in marzo, ma con un format allungato nei giorni per diluire le presenze, e ad oggi è regolarmente in calendario dal 19 al 23 marzo 2021, così come è in “calendario canonico” Vinitaly 2021, dal 18 al 21 aprile 2021.

Il tutto in uno scenario che, è pleonastico dirlo, è in costante evoluzione.

