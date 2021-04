Curare una pianta, farla crescere e dedicargli tempo aiuta i bambini ricoverati dell’Ospedale Meyer

Prendersi cura di una piccola pianta, aiutarla passo dopo passo a farla crescere e dedicargli parte della loro giornata aiuta i bambini a comprendere meglio i tempi del ricovero e a dare un senso alle terapie a cui sono sottoposti. È così che, da oltre un decennio, l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, eccellenza italiana e una delle più antiche istituzioni dedicate alla cura, al ricovero e al benessere dell’infanzia, è pioniera anche nell’ortoterapia. E, con l’arrivo della primavera, grazie alla Fondazione Meyer, ha inaugurato il nuovo “ortogiardino”, pieno di fiori e piante e dove i piccoli pazienti possono imparare i segreti del giardinaggio, con una serra per preparare le sementi nella stagione invernale e una pergola per i laboratori in quella estiva.

