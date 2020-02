Da Carmignano al Brunello: tutti gli assaggi delle “Anteprime di Toscana“ sono su WineNews

La lunga settimana delle “Anteprime di Toscana”, che, dal 15 febbraio ad oggi, ci ha portato nei territori più belli ed importanti del ricco panorama enoico toscano - dall’“Altra Toscana di Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Terre di Pisa e Valdarno di Sopra al Chianti, dal Morellino al Chianti Classico, dalla Vernaccia di San Gimignano al Nobile di Montepulciano, al Brunello di Montalcino - ha portato nel bicchiere di WineNews, come ogni anno, centinaia di assaggi, che vi abbiamo raccontato nei nostri approfondimenti, pubblicati quotidianamente nei giorni scorsi su www.winenews.it, ma non sulle nostre newsletter quotidiane, dove abbiamo invece scelto di dare spazio ad una narrazione diversa. “Ci piace sottolineare, però, che il lavoro del nostro team - spiega il direttore WineNews Alessandro Regoli - di assaggiatori - sempre più scrupoloso ed approfondito - è diventato ormai una bussola fondamentale per orientarvi e guidarvi tra così tante denominazioni, annate e declinazioni: per questo vi invitiamo a prendervi qualche minuto e scoprire insieme a noi conferme e sorprese, denominazione per denominazione, delle ultime annate in commercio dei più grandi vini di Toscana”.

