Da Frescobaldi a Stoppervini, da Attilio Scienza a Folonari: i “Premi Vinitaly” 2026

Il premio “Vinitaly International Award” a Lamberto Frescobaldi, alla guida di una delle realtà più prestigiose del vino italiano, la Marchesi Frescobaldi (e presidente Unione Italiana Vini - Uiv), e ad Antonio Stopper, alla guida di Stoppervini, una delle realtà di importazione che, in 101 anni di attività, ha contribuito di più alla crescita del vino italiano nel mercato di Germania, ma anche di Austria e Svizzera; il “Premio alla Carriera” ad un decano della ricerca e della divulgazione della cultura del vino italiano come il professor Attilio Scienza; e, ancora, il premio “100 anni d’Eccellenza” a realtà come Valdo Spumanti, tra i nomi top del Prosecco Docg che ha celebrato il suo primo secolo di attività, e al Consorzio del Vino Bardolino, nato come “Consorzio Bardolino” nel 1926. Ma anche, per celebrare il riconoscimento alla Cucina Italiana Patrimonio Unesco, il nuovo premio “Miglior format di ristorazione” al progetto “Gucci Osteria” di Massimo Bottura, ed i premi “Taste of Italy - Wine List Excellence” assegnati a “templi” della buona cucina unita al vino italiano come La Ciau del Tornavento a Treiso, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, l’Antica Bottega del Vino di Verona, il Ristorante Cracco a Milano e Roscioli a Roma, e, nel mondo, al ristorante Babbo di New York ed al Felix Trattoria di Los Angeles in Usa, Giulietta a Toronto, in Canada, Fasano a San Paolo, in Brasile, e l’8 ½ Otto e Mezzo Bombana ad Hong Kong; infine, il “Premio Vinitaly Territory Ambassador” ad una delle realtà più importanti del vino di Toscana, ed in particolare del Chianti Classico, come Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Ecco i premi Vinitaly 2026, annunciati oggi e che saranno consegnati a Vinitaly a Verona (Veronafiere, 12-15 aprile), a personalità e realtà che hanno contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura vitivinicola italiana nel mondo, consolidando e rafforzando al contempo il posizionamento e l’attrattività del vino tricolore sui mercati internazionali.

Focus - Premi Vinitaly 2026, tutti i riconoscimenti e le motivazioni ufficiali

Vinitaly International Award Italia: Lamberto Frescobaldi, Marchesi Frescobaldi

“Tra i principali produttori di vino italiani, Marchesi Frescobaldi è una griffe iconica conosciuta in tutto il mondo, che incarna i valori più autentici del made in Italy. Con oltre settecento anni di storia e più di trenta generazioni, la famiglia ha sempre unito la passione per la terra con quella per la cultura. Uno stile identitario che, sotto la guida di Lamberto Frescobaldi, continua a rinnovarsi anche attraverso progetti come “Artisti per Frescobaldi” e “Frescobaldi per Gorgona”, dedicato al recupero dei detenuti nell’unica isola-penitenziario attiva in Europa. Un impegno che si estende all’intero settore e che nel 2022 lo ha portato alla presidenza di Unione Italiana Vini, l’associazione che riunisce oltre 900 aziende, espressione di più del 50% del fatturato del vino italiano e dell’85% del suo export. In questo ruolo Lamberto Frescobaldi esprime una leadership pragmatica e lungimirante, capace di orientare il comparto vinicolo italiano in uno scenario geopolitico complesso, indirizzandolo verso orizzonti di crescita”.

Vinitaly International Award Estero: Antonio Stopper, Stoppervini Sagl - Lugano

“Da 101 anni al fianco delle cantine italiane nei mercati tedesco, austriaco e svizzero, l’azienda ha saputo unire esperienza e visione grazie ad una profonda conoscenza delle culture europee e alla capacità di valorizzare i produttori italiani e di accompagnarli con strategie mirate sui mercati di riferimento. Sotto la guida di Antonio, terza generazione, ed Edoardo Stopper, quarta generazione, Stoppervini di Lugano rappresenta oggi un punto di riferimento nella promozione del vino italiano”.

Vinitaly Premio alla Carriera - Attilio Scienza

Introdotto nel 2025, è il riconoscimento assegnato a quelle personalità che hanno dato un contributo fondamentale al settore enologico italiano. Il premio esalta l’impegno, la valorizzazione dei vitigni autoctoni e l’impatto professionale nel mondo del vino, e viene assegnato ad una “figura centrale nella storia del vino italiano, accademico di fama internazionale, genetista della vite, agronomo e narratore dell’antropologia del vino, Attilio Scienza ha aperto nuovi orizzonti nello studio, nella comprensione del vino come espressione culturale e nella formazione contribuendo a definire concetti chiave come terroir, identità e tradizione. Dal 2018 Chief Scientist della Vinitaly International Academy, continua a ispirare produttori, studenti e appassionati, traducendo il sapere scientifico in narrazione capace di nobilitare la viticoltura italiana, rafforzando il posizionamento del vino italiano nel panorama scientifico e culturale globale e aprendo nuove prospettive sul legame tra scienza, cultura e storytelling enologico”.

Vinitaly Premio 100 Anni d’Eccellenza - Valdo Spumanti

“A cento anni dalla sua fondazione, Valdo rappresenta un esempio concreto di visione imprenditoriale e lungimiranza. Dall’intuizione originaria di Abele Bolla alla costruzione di un gruppo presente nei principali mercati internazionali, l’azienda ha saputo trasformare una realtà familiare in un protagonista globale del vino. Guidata da tre generazioni della famiglia Bolla, Valdo ha precorso e interpretato l’evoluzione del mercato: dall’espansione nei ristoranti italiani negli Anni Sessanta del Novecento, allo sviluppo internazionale dagli Anni Settanta del Novecento, fino al consolidamento di una presenza globale tra Europa, Americhe e Asia. Sempre profondamente radicata nel territorio di Valdobbiadene, ne ha portato nel mondo il nome e l’identità, affermandosi come ambasciatore del Prosecco a livello internazionale”.

Vinitaly Premio 100 Anni d’Eccellenza - Consorzio di Tutela del Vino Bardolino

“Istituito nel 1926 come Consorzio Bardolino e divenuto nel 1969 Consorzio di tutela del vino Bardolino Doc, rappresenta una delle più antiche realtà consortili del panorama vitivinicolo italiano. Dalla definizione della zona Classica negli Anni Trenta del Novecento al riconoscimento della Doc nel 1968, ha accompagnato con continuità lo sviluppo e l’affermazione del Bardolino. Radicato nel territorio del Lago di Garda, il Consorzio ha saputo valorizzare nel tempo le varietà autoctone e promuovere la qualità del vino, contribuendo alla sua diffusione internazionale. Nel celebrare i 100 anni di attività, si riconosce il ruolo fondamentale svolto nella tutela, valorizzazione e promozione di un’eccellenza enologica italiana”.

Premio Vinitaly Miglior Format Ristorazione - Gucci Osteria da Massimo Bottura

“Gucci Osteria è uno dei pochi esempi in cui la cucina italiana diventa un vero linguaggio internazionale. Non è solo un ristorante, ma un progetto coerente che unisce moda, estetica e gastronomia in un’identità riconoscibile. Massimo Bottura non esporta semplicemente piatti, ma un pensiero italiano contemporaneo e culturale. Essere globale senza diventare generico è la sua cifra distintiva e identitaria. Gucci Osteria dimostra che la sfida non è espandersi, ma restare sé stessi ovunque, affermandosi come modello di riferimento per la ristorazione italiana nel mondo”.

Premi Vinitaly 2026 “Taste Of Italy - Wine List Excellent”

Riconoscimento che celebra la Cucina Italiana Patrimonio Unesco attraverso coloro che, in Italia e nel mondo, contribuiscono con passione e professionalità a diffondere il valore, la qualità e la cultura del vino italiano attraverso la tavola e l’ospitalità.

Premiati Italia

La Ciau del Tornavento, Treiso (Langhe, Piemonte) - Chef Maurilio Garola - Nadia Benech

Nel cuore delle Langhe, tra i vigneti del Barbaresco, La Ciau del Tornavento è un’eccellenza della ristorazione italiana guidata da Maurilio Garola e Nadia Benech. Accanto alla cucina stellata Michelin, custodisce una cantina con oltre 65.000 bottiglie, forte sui vini delle Langhe. La carta dei vini è premiata a livello internazionale, anche con il Grand Award di “Wine Spectator”. “Per aver saputo costruire una delle più grandi carte dei vini d’Europa e per aver trasformato la selezione e il racconto del vino in un vero viaggio nella cultura enologica italiana, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a La Ciau del Tornavento di Treiso, allo chef Maurilio Garola ed a Nadia Benech”.

Enoteca Pinchiorri, 3 stelle Michelin, Firenze - Giorgio Pinchiorri, Alessandro Tomberli, Riccardo Monco

Nel cuore di Firenze, Enoteca Pinchiorri è un simbolo mondiale della cultura del vino, fondata da Giorgio Pinchiorri con lo chef Riccardo Monco. La cantina supera le 100.000 bottiglie dai principali territori vitivinicoli, con focus sui vini italiani. Più volte premiata con il Grand Award di “Wine Spectator”, offre un’esperienza completa tra territori e annate.“Per aver elevato la selezione, il servizio e il racconto del vino a forma di cultura e ospitalità, contribuendo a valorizzare il grande patrimonio enologico italiano nel mondo, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Enoteca Pinchiorri di Firenze, a Giorgio Pinchiorri e Annie Féolde”.

Antica Bottega del Vino, Verona

Nel centro storico di Verona, Antica Bottega del Vino (oggi di proprietà delle Famiglie Storiche, con la guida dell’oste Luca Nicolis, ndr), è un’icona dell’enologia italiana da oltre un secolo. La cantina raccoglie migliaia di etichette e annate, con attenzione ai vini italiani e veneti, come Amarone e Valpolicella. La carta dei vini è riconosciuta anche a livello internazionale. “Per aver contribuito in modo straordinario a diffondere la cultura del vino attraverso la ristorazione e l’ospitalità, trasformando la selezione e il racconto delle grandi bottiglie in un’esperienza culturale e gastronomica unica, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Antica Bottega del Vino di Verona”.

Ristorante Cracco, 1 stella Michelin, Milano - Chef Carlo Cracco.

Nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Ristorante Cracco unisce alta cucina e cultura del vino sotto la guida di Carlo Cracco. La carta dei vini, ampia e curata, valorizza territori, produttori e annate italiane ed è riconosciuta a livello internazionale. “Per aver saputo costruire una carta dei vini di grande valore culturale e per contribuire alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio enologico italiano, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato al Ristorante Cracco di Milano e allo chef Carlo Cracco”.

Roscioli, Roma - Famiglia Roscioli

Nel centro di Roma, Roscioli unisce ristorante, salumeria ed enoteca, diventando un riferimento per la cultura gastronomica italiana. La carta dei vini conta migliaia di etichette italiane e una selezione internazionale, offrendo un viaggio nella biodiversità del vino italiano. “Per aver contribuito in modo significativo alla diffusione e alla valorizzazione della cultura del vino italiano attraverso la ristorazione e l’ospitalità, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Roscioli di Roma e alla famiglia Roscioli”.

Premiati estero (i riconoscimenti saranno consegnati nelle tappe internazionali di Vinitaly, ndr)

Babbo, New York, Usa - Executive Chef: Tanya Bastianich Manuali; Wine Director: storicamente Joe Bastianich, oggi team interno

Nel Greenwich Village, Babbo, fondato da Mario Batali e Joe Bastianich, è un progetto iconico della ristorazione italiana negli Stati Uniti, che ha rinnovato la percezione della cucina italiana a New York. Si distingue anche per una carta dei vini fortemente centrata sull’Italia, con approccio dinamico e legato al dialogo tra piatti e territori, contribuendo a diffondere una visione contemporanea del vino come elemento centrale dell’esperienza. “Per aver contribuito a ridefinire il ruolo del vino italiano nella ristorazione americana, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Babbo di New York, alla chef Tanya Bastianich Manuali e al team enologico del ristorante”.

Felix Trattoria, Los Angeles, Usa - Chef: Evan Funke; Wine Director: Matthew Luczy

Negli Stati Uniti, Felix Trattoria, guidata da Evan Funke con il Wine Director Matthew Luczy, valorizza la cultura gastronomica ed enologica italiana. La carta dei vini, profonda e curata, esplora i principali territori italiani (Piemonte, Toscana, Etna, Campania) e piccoli produttori, promuovendo la biodiversità e una narrazione autentica del vino italiano. “Per l’impegno nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio enologico italiano nel panorama della ristorazione internazionale, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Felix Trattoria di Los Angeles, allo chef Evan Funke e al Wine Director Matthew Luczy”.

Giulietta, Toronto, Canada - Chef: Rob Rossi; Wine Director: Emily Pearce

A Toronto, Giulietta, guidato dallo chef Rob Rossi con la Wine Director Emily Pearce, è un riferimento della ristorazione italiana contemporanea in Canada. La carta dei vini valorizza territori principali e piccole denominazioni, contribuendo alla diffusione della cultura enologica italiana. “Per il contributo alla promozione della cultura del vino italiano nel panorama della ristorazione internazionale, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Giulietta di Toronto, allo chef Rob Rossi e alla Wine Director Emily Pearce”.

Fasano, São Paulo, Brasile - Chef: Luca Gozzani; Wine Director: Manoel Beato

A São Paulo, il ristorante Fasano, guidato dallo chef Luca Gozzani con il Wine Director Manoel Beato, è un simbolo della ristorazione italiana in Sud America. La carta dei vini, tra le più importanti dell’America Latina, offre un’ampia selezione di vini italiani e rappresenta un punto di riferimento per la cultura enologica nel continente. “Per aver costruito una delle più importanti selezioni di vini italiani in Sud America e per il costante impegno nella promozione della cultura del vino italiano, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a Fasano di São Paulo, allo chef Luca Gozzani e al Wine Director Manoel Beato”.

8½ Otto e Mezzo Bombana, Hong Kong - Chef Patron: Umberto Bombana; Wine Director: Joseph Tsui

A Hong Kong, 8½ Otto e Mezzo Bombana, guidato da Umberto Bombana, è un ambasciatore della cucina italiana in Asia. Accanto alle tre stelle Michelin, propone una delle più importanti collezioni di vini italiani nel continente, con una carta di altissimo livello dedicata a territori, annate e produttori, contribuendo alla diffusione della cultura del vino italiano. “Per aver costruito uno dei più importanti programmi enologici dedicati al vino italiano in Asia, il premio “Taste of Italy - Wine List Excellence” viene assegnato a 8½ Otto e Mezzo Bombana di Hong Kong, allo chef Umberto Bombana e al Wine Director Joseph Tsui”.

Premio Vinitaly Territory Ambassador - Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

“Ambrogio e Giovanni Folonari incarnano una visione autentica e profonda del made in Italy: con la realizzazione dei relais di charme Il Borgo del Cabreo e La Pietra del Cabreo e del ristorante La Pietra a Greve in Chianti, hanno saputo trasformare un sogno in realtà, rispettando il territorio e valorizzandone ogni sfumatura. Attraverso l’impiego di maestranze locali e materiali a km 0, hanno dato vita a un progetto che non è solo ospitalità, ma espressione concreta di identità, tradizione e sostenibilità. La loro opera dimostra che innovare non significa dimenticare le proprie radici, ma esaltarle con passione e responsabilità. È proprio questo equilibrio tra eccellenza, rispetto e autenticità a rappresentare i migliori valori del made in Italy: un modello ispirante, capace di coniugare bellezza, etica e visione per il futuro”.

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