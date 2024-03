Da idolo dei teenager a vignaiolo “bio” e reporter di vino in Sud Africa, la svolta di Gary Barlow

Da molti considerata come la “boy band” più amata di sempre, di sicuro una che ha fatto epoca e che non sarà dimenticata, come dimostra, d’altronde, la grande attenzione che tuttora mantiene quando ritorna sopra il palco o realizza dischi. Sono i Take That, il gruppo britannico da cui poi ha preso il volo Robbie Williams, autentica star del pop, ma la cui voce era affidata al biondo e sex symbol, per tutte le teenager degli anni ‘90, Gary Barlow. Un artista ancora oggi con un seguito importante e che, accanto alla carriera musicale, da qualche anno a questa parte, ne ha avviata un’altra di particolare successo: quella di vignaiolo. Nata nel 2021, la linea di vini “Gary Barlow Organic”, con i tasti del pianoforte in bella evidenza su ogni etichetta, ha venduto oltre 1 milione di bottiglie, diventando una delle realtà di punta tra i marchi biologici in Uk.

Un “portafoglio” di vini che omaggia Spagna, ma anche Sud Africa, Paese dove Barlow sarà protagonista di una serie tv di viaggi che sarà trasmessa nei prossimi mesi dall’emittente britannica Itv. Cinque puntate in cui la voce di “Back for Good”, esplorerà i vigneti e la varietà delle uve, la loro sostenibilità e il cibo in abbinamento.

“Sono assolutamente felice di esplorare - ha detto Barlow - la mia passione per il cibo, il vino e i viaggi in questa nuova serie per Itv. Ho sempre amato il Sudafrica e non vedo l’ora di vedere davvero tutto ciò che ha da offrire: le persone, i luoghi, la sua straordinaria storia ... e un bicchiere o due del suo incredibile vino!”.

