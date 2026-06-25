Da “Mare e Vitovska” ad “Aperitivo al Museo”, da “Collisioni” a “FestivalFlorio”

É il suggestivo scenario del Castello di Duino ad ospitare lo speciale evento dedicato al vitigno autoctono simbolo del Carso, “Mare e Vitovska”, con 35 cantine del territorio, ospiti e degustazioni, mentre nel Collio torna la “Russiz Superiore Night”, tra i vigneti di Marco Felluga & Russiz Superiore, una serata tra percorsi enogastronomici, musica e degustazioni all’aperto. A Lavis, in Val di Cembra, c’è “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, rassegna internazionale che celebra uno dei vini-simbolo della regione, tra tasting, incontri tecnici ed esperienze immersive. E se in Franciacorta si festeggiano i 30 anni della cantina Rocco Calino, ad Alba, in Piemonte, torna “Collisioni”, il più grande evento musicale d’autore circondato dalle Langhe, paesaggio vitivinicolo Unesco. A Castiglione Falletto si inaugura la mostra dell’artista Rita Barbero dedicata a vino e pittura, mentre saranno Claudio Amendola (intervistato dal giornalista Luca Telese) e Pif (in dialogo con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo) gli ospiti di “Sorsi d’Autore”, la rassegna promossa da Fondazione Aida Ets che unisce vino, letteratura e cultura in quattro storiche ville venete. La Strada del Vino Soave celebra la sua denominazione con “Soave Seven”, tra visite alle cantine, degustazioni e masterclass, mentre debutta “Percorsi di libertà”, la rassegna culturale voluta dalla cantina Le Fraghe, a Cavaion Veronese: due incontri aperti al pubblico e dedicati alle storie di donne. A Forlimpopoli torna la “Festa Artusiana” (evento dedicato a Pellegrino Artusi, il “padre” della cucina italiana), con centinaia di proposte gastronomiche ed una serie di appuntamenti che intrecciano tradizioni, biodiversità, letteratura, antropologia e spettacolo, offrendo una riflessione ampia sul valore identitario del cibo. In Toscana il vino entra nei musei con “Aperitivo al Museo”, l’iniziativa by Movimento Turismo del Vino Toscana, con 8 musei della rete regionale che apriranno le porte alle cantine, tra visite guidate e degustazioni. Cresce l’attesa per “Jazz & Wine in Montalcino”, il festival che - da 29 anni - celebra l’incontro tra protagonisti della scena musicale internazionale, cultura e vino. In Sicilia, a Favignana, i riflettori si accendono sul “FestivalFlorio”, tra musica, teatro, memoria e visione, mentre la cantina Cusumano inaugura a Partinico “The Unseen Terroirs” , installazione immersiva che evoca l’ampiezza e la profondità dei paesaggi vitivinicoli siciliani. Ecco gli eventi, in questi giorni, selezionati nell’agenda WineNews, dedicati al wine & food.

In Friuli Venezia Giulia, da “Mare e Vitovska” a “Russiz Superiore Night”

Al Castello di Duino, a Duino Aurisina (Trieste), il 26 e 27 giugno va in scena l’edizione n. 20 del festival “Mare e Vitovska”, uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione della Vitovska e del territorio carsico: 35 cantine locali, oltre 50 espressioni di Vitovska, quattro vignaioli ospiti, 35 tra trattorie, produttori e aziende agricole, oltre ad un convegno, una proposta gastronomica selezionata e 5 degustazioni guidate. Protagonista dell’evento sarà la Vitovska, varietà autoctona simbolo del Carso, nata dall’incrocio naturale tra Malvasia e Glera, le altre due varietà bianche autoctone locali ancora presenti sul territorio. Anche il nome della varietà richiama il profondo legame con la cultura locale: di origine slovena, deriva dalla parola “vitica”, il viticcio della vite. Nel Collio proseguono gli appuntamenti estivi by Tommasi Family Estate: il 26 giugno nel Collio va in scena la nuova edizione della “Russiz Superiore Night”, ospitata tra i vigneti di Marco Felluga & Russiz Superiore. Una serata tra percorsi enogastronomici, musica e degustazioni all’aperto che trasforma la tenuta in un luogo di incontro e condivisione, immerso nel paesaggio collinare del Friuli-Venezia Giulia. In più ogni domenica, fino a settembre, la stagione estiva sarà scandita dal ritorno di “Sparkling Sunday”, l’appuntamento domenicale firmato Tommasi che unisce visita in cantina e degustazione pre-pranzo in un’esperienza dedicata alla convivialità e alla scoperta del territorio.

In Trentino la rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”

In Val di Cembra, dal 2 al 5 luglio, torna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, edizione n. 39, rassegna internazionale (organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra) che celebra uno dei vini-simbolo del territorio, tra degustazioni, incontri tecnici ed esperienze immersive. Cuore della manifestazione Palazzo Maffei a Lavis, elegante edificio del 1600, dove sarà possibile degustare decine di etichette di Müller Thurgau provenienti da diversi territori produttivi italiani e stranieri: a disposizione del pubblico, una squadra di sommelier Ais per informazioni e consigli di degustazione, affiancati da un gruppo di giovani del territorio. Non manca una masterclass di approfondimento, con il sommelier e giornalista Giuseppe Carrus. Completano l’offerta un ricco programma di iniziative a tema, organizzate nelle cantine del territorio, in programma dal venerdì alla domenica, e la proposta gastronomica delle Donne Rurali.

Tra Lombardia e Piemonte, con il birthday party per Rocco Calino in Franciacorta e la musica rock e indie di “Collisioni”

Ronco Calino, importante realtà della Franciacorta, festeggia il suo compleanno n. 30 con un “birthday party” (solo su invito) nella sede di Torbato di Adro (Brescia); una serata di assaggi, tra i quali un’anteprima, e di buone conversazioni in uno degli angoli più suggestivi del territorio. Dal rock internazionale all’indie, fino all’urban contemporaneo, dal 27 giugno al 5 luglio “Collisioni”, il festival agri-rock che racconta il suono delle nuove generazioni, tornerà ad animare la città di Alba (Cuneo). È il più grande evento musicale d’autore che intorno ha Alba, le Langhe, il paesaggio vitivinicolo Unesco, con tutta la ricchezza di esperienze che una giornata o un soggiorno qui sanno offrire: dalla storia al paesaggio a naturalmente un’enogastronomia unica al mondo. “Collisioni” è un attrattore di turismo, un motore di ricaduta economica sull’intero sistema. Ad inaugurare l’edizione 2026 di Collisioni sarà un nome di caratura internazionale, Ben Harper, per l’unica data del nord Italia con la leggendaria band The Innocent Criminals, sabato 27 giugno. Sabato 4 luglio ci sarà una vera e propria maratona live dedicata all’indie italiano (con Alfa, Frah Quintale, Marco Castello e Andrea Cerrato), mentre la seconda giornata di domenica 5 sarà totalmente votata al sound urban contemporaneo (con Morad, Nerissima Serpe e Sayf). L’artista Rita Barbero, in arte PurpleRyta, sabato 27 giugno inaugura a Castiglione Falletto (Cuneo) una selezione delle sue opere “wine on paper”: la mostra vede come protagoniste le iconiche “Donne Spettinate”, figure evocative e potenti che incarnano identità plurali. L’esposizione è un omaggio alla complessità dell’universo femminile, esplorato attraverso lo sguardo libero e anticonvenzionale dell’artista, che definisce le sue protagoniste come “quelle più interessate a vivere che a pettinarsi”. Ogni opera nasce da una macchia di vino versata direttamente sulla carta: da questo gesto iniziale, istintivo e apparentemente irriverente, prende forma un dialogo tra caso e intenzione.

In Veneto, tra “Sorsi d’Autore”, “Soave Seven” e “Percorsi di libertà”

Proseguono gli appuntamenti di “Sorsi d’Autore”, la rassegna promossa da Fondazione Aida Ets che unisce vino, letteratura e cultura in quattro storiche ville venete: i sommelier Ais guidano il pubblico alla scoperta delle eccellenze enoiche regionali, accompagnando gli incontri con i protagonisti della scena culturale italiana. Venerdì 26 giugno la rassegna farà tappa a Villa Piva detta “dei Cedri”, a Valdobbiadene (Treviso), con Claudio Amendola intervistato dal giornalista Luca Telese. Il delegato Ais di Treviso Wladimiro Gobbo condurrà la degustazione dedicata al Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco, affiancando il racconto della denominazione al programma culturale della serata. Domenica 28 giugno Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore (Vicenza), ospiterà l’autore e regista Pif in dialogo con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, con la moderazione di Stefano Colli. In questa tappa i protagonisti saranno i vini di Cantine Vitevis raccontati dalla sommelier e esperta di comunicazione Silvia Elena Trevisan: un percorso che affianca narrazione, territorio e convivialità. La Strada del Vino Soave celebra la longevità della sua denominazione giovedì 25 e venerdì 26 giugno con “Soave Seven”: il programma prevede la visita ad alcune aziende del territorio con la possibilità di assaggiare i prodotti tipici della zona di Verona e dei colli limitrofi. In particolare venerdi 26 si terrà la masterclass “Soave Seven”, guidata dal sommelier Eros Teboni, che avrà luogo nella nella suggestiva location del Padiglione degli Ufficiali, a Peschiera del Garda. A seguire il convegno: “Opportunità del Soave: riserve come nuovo mercato e valorizzazione della denominazione”. Poi, dalle 19 fino a mezzanotte, l’apertura al pubblico: un’occasione unica per degustare l’annata corrente comparandola alla 2019, con oltre 30 produttori del territorio Soave. A Cavaion Veronese (Verona) nasce “Percorsi di libertà”, la rassegna culturale voluta da cantina Le Fraghe, della produttrice Matilde Poggi: due incontri aperti al pubblico metteranno al centro storie di donne che hanno scelto di costruire il proprio percorso: dalla montagna come soglia da superare al lavoro come spazio di autonomia e crescita. Il 2 luglio sarà dedicato a “Oltre l’oscurità”, progetto documentaristico di Nadia Bredice, campionessa italiana di paraclimbing e vicecampionessa mondiale a Seul nel 2025. Il 16 luglio protagonista la scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana, storica dell’arte e docente all’Università degli Studi di Milano, autrice di “Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente” (Neri Pozza), romanzo che ripercorre la storia della Rinascente dalla fine dell’Ottocento al 1957.

Emilia Romagna, torna la “Festa Artusiana” a Forlimpopoli

La cultura del cibo come patrimonio da custodire, raccontare e tramandare: è questo il filo conduttore dell’edizione n. 30 della “Festa Artusiana” a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), dal 27 giugno al 5 luglio (evento dedicato a Pellegrino Artusi, il “padre” della cucina italiana), in un’edizione speciale che arriva pochi mesi dopo il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità Unesco, che ha visto Casa Artusi tra i promotori ufficiali. Accanto alle centinaia di proposte gastronomiche che animeranno il centro storico, ci saranno una serie di appuntamenti che intrecciano tradizioni, biodiversità, letteratura, antropologia e spettacolo, offrendo una riflessione ampia sul valore identitario del cibo. Tra gli eventi più attesi figura l’omaggio ai 200 anni della Stamperia Pascucci, una delle eccellenze più rappresentative della cultura artigianale romagnola. Domenica 28 giugno la storica realtà di Gambettola sarà protagonista di una serata dedicata alla tradizione della stampa a mano su tela, e la stessa sera spazio al libro “Cibaria: curiosità, riti e stranezze intorno al cibo”, da cui nasce un originale spettacolo di disegno dal vivo con Gabriele Pino e Luigi Ferrando. La giornata di mercoledì 1 luglio rappresenterà uno dei momenti culturalmente più significativi dell’intera manifestazione. Protagonisti saranno l’antropologo Marino Niola e l’antropologa Elisabetta Moro, tra le più autorevoli voci italiane nello studio della cultura alimentare. Sabato 4 luglio sarà, invece, il momento di riflettere sul rapporto tra donne, scrittura e cucina grazie all’incontro “La fame delle donne. Da Mary Frances Kennedy Fisher a Marietta”, con Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook del Corriere della Sera.

Toscana, “Aperitivo al Museo” by Movimento Turismo del Vino e “Jazz & Wine in Montalcino”

In Toscana il 27 giugno il vino entra nei musei della Toscana con “Aperitivo al Museo”, l’iniziativa del Movimento Turismo del Vino Toscana (edizione n. 2) per unire la cultura del vino a storia e arte: 8 musei della rete regionale apriranno le porte alle cantine. Ognuno prevede una visita guidata agli spazi museali, seguita da una degustazione con 3 vini delle cantine che saranno presenti con il produttore in abbinamento a prodotti tipici al costo di 15 euro (comprensivi del biglietto e della visita al museo). Le cantine partecipanti avranno anche la possibilità di far conoscere e vendere le proprie bottiglie ai visitatori. I musei che apriranno le porte e ospiteranno le cantine saranno: a Livorno il Museo della Città, con visita alla collezione civica d’arte contemporanea con opere di Guttuso, Fontana, Burri e tanti altri protagonisti; il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme, che offrirà una visita, della durata di un’ora, concentrata principalmente nelle sezioni legate alla produzione del vino e al simposio. Il Mubia di Monterotondo Marittimo propone una visita alle collezioni museali alla scoperta della geotermia e del viaggio dalla scoperta dell’acido borico alla produzione di energia elettrica. Il Maec di Cortona invece offrirà un approfondimento sulle sezioni archeologiche e sui materiali legati al simposio e al consumo di vino, come ad esempio la celeberrima “tabula cortonensis”. Tra le novità di questa edizione il Museo Archeologico di Artimino, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di preziosi reperti etruschi provenienti dal territorio, tra corredi funerari, oggetti in bucchero e testimonianze che raccontano la vita quotidiana e i rituali del mondo antico; il Museo Etrusco Guarnacci di Volterra, con un percorso tra alcuni dei più straordinari capolavori della civiltà etrusca, dall’iconica Ombra della Sera alla ricchissima collezione di urne cinerarie che raccontano storia, miti e rituali dell’antica Velathri; il Museo Archeologico di Cecina, con reperti che dalla preistoria all’età romana raccontano insediamenti, necropoli e commerci di un territorio ricco di memoria, e il Museo Le Macchine del Vino di Chianciano Terme, nell’azienda Carpineto, con un percorso alla storia degli strumenti di produzione del vino. Cresce l’attesa, intanto, per “Jazz & Wine in Montalcino”, dal 20 al 26 luglio, il festival che - da 29 anni - celebra l’incontro tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale, cultura e vino in uno dei territori più belli e prestigiosi d’Italia. Nato dalla collaborazione tra Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Banfi e Comune di Montalcino, è stato il primo “festival” aziendale in Italia: quest’anno propone un cartellone che spazia dall’energia della Kenny Garrett Electric Band alle sonorità raffinate di artisti come Danilo Rea, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli e Andy Sheppard, passando per omaggi alla tradizione jazz, influenze brasiliane e progetti originali che vedono protagonisti alcuni dei più autorevoli interpreti della scena contemporanea.

In Sicilia, riflettori accesi su “FestivalFlorio” e “The Unseen Terroirs” by Cusumano

Dal 28 giugno al 5 luglio, l’isola di Favignana sarà ancora una volta il cuore pulsante della rassegna culturale “FestivalFlorio”, 8 giorni di musica, teatro, memoria e visione, tra le pietre vive dell’ex Stabilimento Florio e il respiro del Mediterraneo, con la direzione artistica del maestro Giuseppe Scorzelli. A dare l’avvio al Festival, domenica 28 giugno, sarà un evento di grande valore simbolico: la consegna del Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta, protagonista di un incontro pubblico nella storica sede degli ex Stabilimenti Florio. Lunedì 29 giugno, un omaggio a Gigi Proietti, con lo spettacolo “Insegnamenti e chiacchiere”, portato in scena dalla figlia, Carlotta Proietti, insieme a Claudio Pallottini. Un viaggio teatrale, musicale e affettivo nel mondo del grande maestro romano, tra ricordi, aneddoti e preziose eredità artistiche. Il programma prosegue martedì 30 giugno con una giornata interamente dedicata al pianista e compositore Enrico Pieranunzi.

Cusumano, tra i protagonisti della nuova enologia siciliana, inaugura a Partinico (Palermo) “The Unseen Terroirs” (giovedì 2 luglio, solo su invito), una installazione immersiva che dissolve i confini architettonici per evocare l’ampiezza e la profondità dei paesaggi vitivinicoli siciliani. Il progetto dà forma ad un ambiente sensoriale avvolgente, capace di restituire la materia, i colori e l’anima autentica di ogni terroir.

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