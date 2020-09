Dal Festival del Cinema di Venezia al Tour de France: riflettori accesi su Vini Fantini

Il Lido di Venezia regala uno squarcio di normalità e luce dopo la lunga notte del lockdown, srotolando il red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, solcato ieri dal Leone d’Oro alla Carriera Tilda Swinton, straordinaria attrice britannica musa di Luca Guadagnino e Wes Anderson. E, da ieri al 12 settembre, giorno della premiazione, sono decine le star, del cinema e non solo, attese in laguna, da Esteban Cortazar a Cate Blanchett, da Elodie a Taylor Hill, da Laura Morante a Matt Dillon: a loro è dedicata la Hollywood Celebrities Lounge, dove rilassarsi con un buon bicchiere di “Edizione Bianco”, l’ultimo nato in casa Vini Fantini, il gruppo guidato da Valentino Sciotti, dalle radici abruzzesi ma che abbraccia tutto il Meridione d’Italia, che ha scelto la kermesse cinematografica per presentare il blend di tre varietà autoctone (Pecorino, Fiano e Grillo), provenienti da altrettante regioni: Abruzzo, Basilicata e Sicilia.

Un vino che doveva essere presentato in questi mesi ma poi, come spiega Giulia Sciotti, marketing manager del Gruppo, “causa Covid-19 sono saltati sia Vinitaly che ProWein. Così abbiamo pensato che il grande evento cinematografico lagunare potesse essere il luogo ideale per lanciare un prodotto al quale crediamo moltissimo”. Dalle luci di Venezia a quelle del Tour de France, il nome di Vini Fantini continua a fare il giro del mondo facendo il proprio esordio anche alla “Grand Boucle” come sponsor della squadra Israel Start Up, che sta ben figurando nella prime tappe della più importante corsa a tappe di ciclismo del mondo.

