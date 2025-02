Dal salvagocce ad anello di Alessi ai cioccolatini di Knam, le idee last minute per San Valentino

C’è il salvagocce per bottiglia ispirato ad un anello di fidanzamento, con tanto di diamante solitario, prodotto da Signorvino; oppure le deliziose praline ripiene di Brachetto d’Acqui Docg, firmate dal maestro del cioccolato Ernst Knam; o ancora, la bottiglia limited edition di Maia Wine ispirata ai graffiti delle casa di Giulietta, a Verona, in cui scrivere una dedica personalizzata: sono alcune idee per i ritardatari di San Valentino, quelli che non hanno ancora comprato un regalo per il proprio partner e, per non sbagliare, possono puntare diritti su un dono da bere o da mangiare.

In occasione della Festa degli innamorati, Signorvino, il gruppo fondato nel 2012 da Sandro Veronesi, e Alessi, noto marchio del design made in Italy, propongono il salvagoccia Noè di Alessi, disegnato da Giulio Iacchetti: ispirato alla forma di un anello con diamante solitario, è un piccolo gioiello da bottiglia, perfetto come idea regalo, disponibile in tutti i locali Signorvino.

Dalla collaborazione esclusiva tra il Brachetto d’Acqui Docg e il famoso Maître Chocolatier Ernst Knam nascono le praline in edizione limitata per San Valentino: si chiamano Brak (il nome è la sintesi del vino e della firma iconica di Knam), un trio che rappresenta l’equilibrio perfetto tra una delle eccellenze vinicole piemontesi e l’arte dell’oro nero. Il Brachetto d’Acqui trova nel cioccolato il compagno d’elezione ideale: il suo intenso colore rubino, il profumo delicato di rose e frutti rossi e la sua dolcezza equilibrata si sposano con la morbida, ma decisa, eleganza del cacao. La sera del 14 febbraio, in alcuni ristoranti selezionati di Acqui Terme - Osteria PerBacco, La Capinera, Pizzeria Osteria La Via del Sale, Ristorante La Curia, Ristorante Da Nonna Gina, Ristorante Angolo Divino, Santero Lounge Café - le coppie che ordineranno un calice di Brachetto d’Acqui riceveranno una scatola di praline Brak in omaggio, per un brindisi all’amore.

Maia Wine celebra San Valentino 2025 con un’edizione limitata che unisce arte e romanticismo: disponibile in esclusiva nei punti vendita Signorvino, “Maia Love Edition” trasforma la bottiglia in un’opera d’arte ispirata ai “Graffiti di Giulietta”, i messaggi d’amore che coprono il muro degli innamorati alla casa di Giulietta a Verona. Sull’etichetta è anche possibile scrivere una dedica personalizzata.

