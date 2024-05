Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, l’Italia del vino pronta per “Cantine Aperte” (25-26 maggio)

Dalla viticoltura di montagna della Valle d’Aosta al Rinascimento enologico della Sicilia, dall’aristocrazia dei vigneti di Toscana e Piemonte alla scoperta delle piccole chicche del Molise: l’Italia del vino è pronta per “Cantine Aperte” (25-26 maggio), edizione n. 32, appuntamento cult del Movimento Turismo del Vino. Un weekend che vede sempre più cantine coinvolte e un ricco programma declinato in chiave regionale, che abbraccia le denominazioni e i territori che costituiscono l’eccellenza del vino tricolore.

In Abruzzo sono 52 le aziende che accoglieranno gli enoturisti tra degustazioni e cene all’insegna della convivialità, immersi nella natura più incontaminata e nei suggestivi paesaggi della regione, con escursioni all’aria aperta, passeggiate tra i vigneti, musica e visite culturali. In Basilicata 25 cantine sono pronte ad accogliere gli appassionati tra incontri con i produttori, pic-nic, passeggiate in vigna e molte altre attività, alla scoperta degli affascinanti paesaggi e sapori della Lucania.

In Calabria sono 13 le cantine da scoprire tra aperitivi, assaggi di piatti tipici, degustazioni al tramonto, musica, attività speciali alla scoperta del miele e passeggiate tra i filari in compagnia di un immancabile calice di vino. In Campania 25 aziende accoglieranno i wine lover tra i filari per raccontare la loro storia, i loro vini e il loro territorio attraverso degustazioni delle migliori etichette, escursioni a cavallo, passeggiate tra i vigneti, laboratori alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti locali.

In Emilia Romagna 31 cantine aprono le porte agli enoturisti per condividere momenti indimenticabili tra le vigne, degustazioni di vini e prodotti tipici della regione. Ma anche tante attività immersi nella natura, momenti di divertimento, laboratori sensoriali.

In Friuli- Venezia Giulia ben 75 cantine offriranno tour nei vigneti, degustazioni in abbinamento alle grandi ricette del territorio, laboratori di pittura e di giardinaggio, visite culturali e tante altre attività immersive, dalla scoperta del mondo delle api ai corsi di ceramica.

Nel Lazio 6 realtà guideranno gli appassionati alla scoperta dei grandi vini della regione, tra passeggiate nei vigneti e visite tra grotte e bottaie. Non mancheranno gli assaggi dei prodotti tipici dell’agricoltura locale accompagnati da un immancabile calice di vino, da degustare all’aria aperta. É tutto pronto nelle 17 cantine della Lombardia per condividere un weekend all’insegna delle degustazioni dei grandi vini in abbinamento ai prodotti dell’orto e delle tipicità regionali. Ma anche tante attività ricreative per i più piccoli, pic-nic in vigna, percorsi in e-bike.

Per tutti i gusti le attività da vivere nelle 74 cantine delle Marche, lasciandosi guidare dai produttori tra botti e vigneti per scoprire tutti i grandi vini della regione in abbinamento ai tradizionali sapori del territorio. Ma anche iniziative per i più piccoli, tour tra i filari, musica e tanti momenti di relax e divertimento.

Sono due le cantine che in Molise racconteranno la storia, il territorio e i vini identitari della regione, attraverso visite in cantina, assaggi dei prodotti tipici tra pranzi e pic-nic in vigna, nonché attività culturali e visite nel museo della civiltà contadina.

Nelle 29 cantine del Piemonte un weekend all’insegna della tranquillità e del relax, tra degustazioni di vini d’eccellenza e distillati, visite in barricaia, passeggiate sensoriali nel bosco, pic-nic tra i filari, mostre, cene e spettacoli musicali.

In Puglia 32 cantine sono pronte per due giornate ricche di degustazioni, pic nic in vigna, aperitivi al tramonto e gli immancabili incontri con i produttori, per un weekend immersi nei magnifici paesaggi della regione, dall’entroterra alla costa.

Sono 14 le cantine della Sardegna disseminate tra i paesaggi e le destinazioni più suggestive. Degustazioni accompagnate dal racconto dei produttori, laboratori per scoprire le produzioni artigianali e tradizionali e tante altre attività.

In Sicilia 25 aziende accompagneranno il pubblico di enoturisti alla scoperta delle grandi eccellenze enologiche, dalla costa ionica alla costa tirrenica dell’isola, tra una degustazione e un po’ di relax immersi nella natura, una visita in cantina e una passeggiata in riva al mare.

Ricco il tour alla scoperta delle 50 cantine della Toscana, tra degustazioni, passeggiate tra vigneti e uliveti, musica live, escursioni in bici o a cavallo, ricette dolci e salate della regione in abbinamento ai prestigiosi vini e ai grandi oli evo del territorio. Ma anche tanta cultura con visite nei borghi storici, attività nei parchi d’avventura e wine trekking.

In Trentino-Alto Adige 21 cantine apriranno le porte agli enoturisti con due imperdibili giornate di vini d’eccellenza, tra visite in malga e pic-nic immersi nel verde dei paesaggi trentini, degustazioni in abbinamento a taglieri di salumi e formaggi tipici, nonché laboratori su misura per i più piccoli.

In Umbria 46 aziende faranno entrare i visitatori in vigna e in cantina, con attività per tutti i gusti e tutte le età: dal trekking a visite culturali, fino a momenti di apprendimento e laboratori sensoriali.

In Valle d’Aosta 7 cantine sono pronte ad accogliere i wine lover alla scoperta dei vini della regione, in un weekend all’insegna del contatto con la natura e del buon cibo. Previsti anche tanti appuntamenti di arte, di musica, relax e attività su misura per grandi e piccoli.

Infine, in Veneto, sono 30 le cantine aperte per condividere esperienze suggestive tra i filari, masterclass e degustazioni guidate dal racconto dei produttori, visite negli enomusei e nelle fattorie didattiche, pic-nic e aperitivi in vigna, escursioni in bici e attività sportive immerse nel verde.

